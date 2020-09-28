Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200928/evrovidenie-1577862302.html
Раскрыты детали скандала вокруг отбора на Детское Евровидение
Отец одного из участников финала национального отборочного тура Детского Евровидения Рутгера Гарехта в беседе с Пятым каналом отреагировал на скандал вокруг... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T06:57
2020-09-28T06:57
москва
культура
россия
музыка
шоу-бизнес
детское "евровидение"
польша
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Раскрыты детали скандала на Детском Евровидении
https://cdn22.img.ria.ru/images/150955/88/1509558838_0:1:902:508_1400x0_80_0_0_b6558d6f9bf7093fe12b5618a62e9b11.jpg
<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Отец одного из участников финала национального отборочного тура <a href="https://ria.ru/event_Detskoe_Evrovidenie/" target="_blank">Детского Евровидения</a> Рутгера Гарехта в беседе с <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятым каналом</a> отреагировал на скандал вокруг итогов голосования.Ранее мать Гарехта <a href="https://ria.ru/20200926/evrovidenie-1577822477.html" target="_blank">усомнилась</a> в честности выбора представителя от России на конкурсе детской песни. В частности, ее удивило, что профессиональное жюри оценивало номера по видео с "технической репетиции". По словам пиар-менеджера Академии Игоря Крутого Алены Мажаровой, лидером зрительского голосования был Гарехт. После суммирования голосов жюри и зрителей первое место заняла одиннадцатилетняя София Феськова из <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>, которая и представит страну на международном конкурсе.Иван Гарехт заявил, что не может прокомментировать версию о том, что кандидатура Феськовой якобы оказалась приоритетной из-за "знакомства с организаторами".Мужчина отметил, что его сын не сильно расстроился из-за проигрыша. Также Иван поздравил Софию с победой.Финал национального отборочного тура прошел накануне в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. В этом году из-за ограничений, связанных с COVID-19, запись концерта проходила без зрителей.Детское Евровидение — 2020 пройдет 29 ноября в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a>.
https://ria.ru/20200926/evrovidenie-1577825727.html
4
москва
россия
польша
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/150955/88/1509558838_113:0:790:508_1400x0_80_0_0_e8f1ba327961664a4fbd6ada29480c92.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, россия, музыка, шоу-бизнес, детское "евровидение", польша, санкт-петербург

Раскрыты детали скандала вокруг отбора на Детское Евровидение

06:57 28.09.2020
21407
© Фото : European Broadcasting Union / GPBСцена конкурса "Детское Евровидение-2017"
Сцена конкурса Детское Евровидение-2017 - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Фото : European Broadcasting Union / GPB
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Отец одного из участников финала национального отборочного тура Детского Евровидения Рутгера Гарехта в беседе с Пятым каналом отреагировал на скандал вокруг итогов голосования.
Ранее мать Гарехта усомнилась в честности выбора представителя от России на конкурсе детской песни. В частности, ее удивило, что профессиональное жюри оценивало номера по видео с "технической репетиции". По словам пиар-менеджера Академии Игоря Крутого Алены Мажаровой, лидером зрительского голосования был Гарехт. После суммирования голосов жюри и зрителей первое место заняла одиннадцатилетняя София Феськова из Санкт-Петербурга, которая и представит страну на международном конкурсе.
Иван Гарехт заявил, что не может прокомментировать версию о том, что кандидатура Феськовой якобы оказалась приоритетной из-за "знакомства с организаторами".

"В основном еврофанаты считают, что там было нечестно. По жюри нам вообще ничего не известно, потому что мы не видели их оценок. Это все скрыто было. Я говорю, что в зрительском голосовании наш сын победил. <...> В жюри — это не так прозрачно было", — отметил отец мальчика.

Мужчина отметил, что его сын не сильно расстроился из-за проигрыша. Также Иван поздравил Софию с победой.

"Будем работать дальше. У нас очень много работы. Мы занимаемся музыкой. Это наша основная задача", — рассказал он.

Финал национального отборочного тура прошел накануне в Москве. В этом году из-за ограничений, связанных с COVID-19, запись концерта проходила без зрителей.
Детское Евровидение — 2020 пройдет 29 ноября в Польше.
Сцена конкурса Детское Евровидение-2017 - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 23:22
Организаторы Детского Евровидения отреагировали на скандал с голосованием
1717852222
Обсудить4
КультураМоскваРоссияМузыкаШоу-бизнесДетское "Евровидение"ПольшаСанкт-Петербург
Рекомендуем
Кадр из фильма Стрельцов
Фильм "Стрельцов" возглавил российский прокат в выходные
Эрзи - один из крупнейших средневековых башенных комплексов горной Ингушетии
Страна боевых башен. Зачем ехать в Ингушетию
Никита Логинов
"Абсолютная неожиданность". Коллеги назвали причину смерти звезды "ДМБ"
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев выразил подозрения насчет паводков в Хабаровском крае
Сцена конкурса Детское Евровидение-2017
"У ребят шок": родителей возмутили итоги отбора на Детское Евровидение
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
В ОП прокомментировали санкции Twitter против РИА Новости
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков оценил жесткий ответ Лукашенко на слова Макрона об отставке
Кадр из фильма Милашки
Педофилия, мигранты, тверк: идеальный коктейль для киноскандала
Измерение артериального давления
Невролог назвал необычные признаки приближающегося инсульта
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
Депутат Рады обвинил власти Украины в крушении Ан-26
Стенд Facebook на ежегодной конференции для разработчиков F8 в Сан-Хосе, штат Калифорния
Европа останется без "Фейсбука": началась война за инфосуверенитет
Посол Армении в Москве Вардан Тоганян
Посол Армении не исключил обращения к России за новыми поставками оружия
Пятна на поверхности реки Чулым в Красноярском крае
Найдено объяснение странным пятнам на реке Чулым в Красноярском крае
Андрей Левченко
Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении
Телеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма Ян Карский. Праведник мира лауреата премии Эмми Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Познер раскритиковал Запад за позицию по отношению к российской вакцине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Армения показала кадры удара по азербайджанским солдатам
02:05Эксперт рассказал, когда можно запросить видео с камер наблюдения
02:00Названа оптимальная температура для дома
01:35Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"
00:59В России ввели новые правила для отбывающих наказание
00:51Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон
00:47Совбез ООН обсудит обострение в Нагорном Карабахе, сообщил источник
00:37Стала известна причина "таинственной" смерти слонов в Зимбабве
00:28Пашинян призвал Меркель "обуздать" политику Турции в регионе
00:26Названы регионы, где закончилось место на свалках
00:24Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
00:22Госдума обсудит заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
00:18Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
00:14"От слов к делу": Лавров призвал к развитию переговоров в Корее
00:10Лавров рассказал о перспективах урегулирования на Корейском полуострове
00:10Туристы рассказали, какой транспорт считают наиболее безопасным сейчас
00:06Минобороны непризнанной НКР опубликовало имена 84 погибших военных
23:53Франция призвала ЕС запретить финансирование партий из-за рубежа
23:23Итальянский депутат обвинил Эрдогана в эскалации в Карабахе
23:06В Москве умерли более 20 пациентов с коронавирусом впервые с июля
Лента новостейМолния