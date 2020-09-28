https://ria.ru/20200928/evrovidenie-1577862302.html

Раскрыты детали скандала вокруг отбора на Детское Евровидение

Отец одного из участников финала национального отборочного тура Детского Евровидения Рутгера Гарехта в беседе с Пятым каналом отреагировал на скандал вокруг... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T06:57

2020-09-28T06:57

2020-09-28T06:57

москва

культура

россия

музыка

шоу-бизнес

детское "евровидение"

польша

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Раскрыты детали скандала на Детском Евровидении

https://cdn22.img.ria.ru/images/150955/88/1509558838_0:1:902:508_1400x0_80_0_0_b6558d6f9bf7093fe12b5618a62e9b11.jpg

<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Отец одного из участников финала национального отборочного тура <a href="https://ria.ru/event_Detskoe_Evrovidenie/" target="_blank">Детского Евровидения</a> Рутгера Гарехта в беседе с <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятым каналом</a> отреагировал на скандал вокруг итогов голосования.Ранее мать Гарехта <a href="https://ria.ru/20200926/evrovidenie-1577822477.html" target="_blank">усомнилась</a> в честности выбора представителя от России на конкурсе детской песни. В частности, ее удивило, что профессиональное жюри оценивало номера по видео с "технической репетиции". По словам пиар-менеджера Академии Игоря Крутого Алены Мажаровой, лидером зрительского голосования был Гарехт. После суммирования голосов жюри и зрителей первое место заняла одиннадцатилетняя София Феськова из <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>, которая и представит страну на международном конкурсе.Иван Гарехт заявил, что не может прокомментировать версию о том, что кандидатура Феськовой якобы оказалась приоритетной из-за "знакомства с организаторами".Мужчина отметил, что его сын не сильно расстроился из-за проигрыша. Также Иван поздравил Софию с победой.Финал национального отборочного тура прошел накануне в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. В этом году из-за ограничений, связанных с COVID-19, запись концерта проходила без зрителей.Детское Евровидение — 2020 пройдет 29 ноября в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a>.

https://ria.ru/20200926/evrovidenie-1577825727.html

4

москва

россия

польша

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, россия, музыка, шоу-бизнес, детское "евровидение", польша, санкт-петербург