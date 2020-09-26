https://ria.ru/20200926/evrovidenie-1577822477.html

"У ребят шок": родителей возмутили итоги отбора на Детское Евровидение

Мать одного из участников финала национального отборочного тура на Детское Евровидение Рутгера Гарехта заявила телеканалу "360", что итоги голосования вызвали у РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T20:01

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2020-09-26T20:04

культура

россия

новости культуры

детское "евровидение"

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Мать одного из участников финала национального отборочного тура на <a href="https://ria.ru/event_Detskoe_Evrovidenie/" target="_blank">Детское Евровидение</a> Рутгера Гарехта заявила телеканалу <a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"360"</a>, что итоги голосования вызвали у нее вопросы."Дети, которые <…> имели один из самых низких процентов, в последний момент по непонятным причинам очень резко стали набирать голоса. За несколько часов, поминутно, проценты менялись очень быстро", — сказала она.Зрительское голосование на официальном сайте Детского Евровидения шло неделю. Женщина утверждает, что на второй день у ее сына был самый высокий результат — 63 процента."Самое интересное, что на следующее утро эти 63 процента превратились в 0,25", — заявила она.Мать Рутгера отметила, что как только ее сын вновь набирал голоса, "что-то происходило", и его рейтинг вновь падал.Также ее возмутило решение жюри, так как, по ее словам, участников якобы не предупредили о финальной съемке и критериях оценки выступлений."Было очень странно, когда мы узнали, что выставлены оценки. Голосование в конце было тоже странным, непонятно, как эти баллы суммируются", — сказала она.Собеседница телеканала предположила, что победившей участнице могли помогать."Возможно, она выступила на этой репетиции лучше, только потому, что она заранее знала, может, все заранее обговаривалось. Я не знаю. У меня доказательств нет. Но у нас с родителями есть большое желание проверить все это. Достаточно ли это было честно", — отметила она.Мать Рутгера считает, что другие дети также были удивлены победе девочки."Даже у самих детей был шок — они не поняли", — заключила она.При этом женщина затруднилась сказать, будет ли она оспаривать результаты.Финал национального отборочного тура прошел накануне в Москве. По итогам голосования зрителей и членов жюри был определен представитель России на международном конкурсе детской песни Евровидение — 2020. Им <a href="https://ria.ru/20200926/evrovidenie-1577808289.html" target="_blank">стала</a> одиннадцатилетняя София Феськова из Санкт-Петербурга. В этом году из-за ограничений, связанных с COVID-19, запись концерта проходила без зрителей.Детское Евровидение — 2020 пройдет 29 ноября в Польше.

https://ria.ru/20200908/evrovidenie-1576960918.html

https://ria.ru/20191125/1561539556.html

Арсений Новиков Ничего странного. Всё куплено. 92

Николай Ефимов негр трансгендер был? 59

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, россия, новости культуры, детское "евровидение"