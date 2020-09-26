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https://ria.ru/20200926/evrovidenie-1577822477.html
"У ребят шок": родителей возмутили итоги отбора на Детское Евровидение
Мать одного из участников финала национального отборочного тура на Детское Евровидение Рутгера Гарехта заявила телеканалу "360", что итоги голосования вызвали у РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T20:01
2020-09-26T20:04
культура
россия
новости культуры
детское "евровидение"
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Мать одного из участников финала национального отборочного тура на <a href="https://ria.ru/event_Detskoe_Evrovidenie/" target="_blank">Детское Евровидение</a> Рутгера Гарехта заявила телеканалу <a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"360"</a>, что итоги голосования вызвали у нее вопросы."Дети, которые &lt;…&gt; имели один из самых низких процентов, в последний момент по непонятным причинам очень резко стали набирать голоса. За несколько часов, поминутно, проценты менялись очень быстро", — сказала она.Зрительское голосование на официальном сайте Детского Евровидения шло неделю. Женщина утверждает, что на второй день у ее сына был самый высокий результат — 63 процента."Самое интересное, что на следующее утро эти 63 процента превратились в 0,25", — заявила она.Мать Рутгера отметила, что как только ее сын вновь набирал голоса, "что-то происходило", и его рейтинг вновь падал.Также ее возмутило решение жюри, так как, по ее словам, участников якобы не предупредили о финальной съемке и критериях оценки выступлений."Было очень странно, когда мы узнали, что выставлены оценки. Голосование в конце было тоже странным, непонятно, как эти баллы суммируются", — сказала она.Собеседница телеканала предположила, что победившей участнице могли помогать."Возможно, она выступила на этой репетиции лучше, только потому, что она заранее знала, может, все заранее обговаривалось. Я не знаю. У меня доказательств нет. Но у нас с родителями есть большое желание проверить все это. Достаточно ли это было честно", — отметила она.Мать Рутгера считает, что другие дети также были удивлены победе девочки."Даже у самих детей был шок — они не поняли", — заключила она.При этом женщина затруднилась сказать, будет ли она оспаривать результаты.Финал национального отборочного тура прошел накануне в Москве. По итогам голосования зрителей и членов жюри был определен представитель России на международном конкурсе детской песни Евровидение — 2020. Им <a href="https://ria.ru/20200926/evrovidenie-1577808289.html" target="_blank">стала</a> одиннадцатилетняя София Феськова из Санкт-Петербурга. В этом году из-за ограничений, связанных с COVID-19, запись концерта проходила без зрителей.Детское Евровидение — 2020 пройдет 29 ноября в Польше.
https://ria.ru/20200908/evrovidenie-1576960918.html
https://ria.ru/20191125/1561539556.html
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негр трансгендер был?
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россия
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Новости
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РИА Новости
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60
культура, россия, новости культуры, детское "евровидение"

"У ребят шок": родителей возмутили итоги отбора на Детское Евровидение

20:01 26.09.2020 (обновлено: 20:04 26.09.2020)
36027
© Фото : European Broadcasting Union / GPBСцена конкурса "Детское Евровидение-2017"
Сцена конкурса Детское Евровидение-2017 - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© Фото : European Broadcasting Union / GPB
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Мать одного из участников финала национального отборочного тура на Детское Евровидение Рутгера Гарехта заявила телеканалу "360", что итоги голосования вызвали у нее вопросы.
"Дети, которые <…> имели один из самых низких процентов, в последний момент по непонятным причинам очень резко стали набирать голоса. За несколько часов, поминутно, проценты менялись очень быстро", — сказала она.
Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак на репетиции детского конкурса песни Евровидение-2019 - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 22:20Культура
Организаторы "Детского Евровидения" рассказали, как оно будет проходить
Зрительское голосование на официальном сайте Детского Евровидения шло неделю. Женщина утверждает, что на второй день у ее сына был самый высокий результат — 63 процента.
"Самое интересное, что на следующее утро эти 63 процента превратились в 0,25", — заявила она.
Мать Рутгера отметила, что как только ее сын вновь набирал голоса, "что-то происходило", и его рейтинг вновь падал.
Также ее возмутило решение жюри, так как, по ее словам, участников якобы не предупредили о финальной съемке и критериях оценки выступлений.
"Было очень странно, когда мы узнали, что выставлены оценки. Голосование в конце было тоже странным, непонятно, как эти баллы суммируются", — сказала она.
Собеседница телеканала предположила, что победившей участнице могли помогать.
"Возможно, она выступила на этой репетиции лучше, только потому, что она заранее знала, может, все заранее обговаривалось. Я не знаю. У меня доказательств нет. Но у нас с родителями есть большое желание проверить все это. Достаточно ли это было честно", — отметила она.
Мать Рутгера считает, что другие дети также были удивлены победе девочки.
"Даже у самих детей был шок — они не поняли", — заключила она.
При этом женщина затруднилась сказать, будет ли она оспаривать результаты.
Финал национального отборочного тура прошел накануне в Москве. По итогам голосования зрителей и членов жюри был определен представитель России на международном конкурсе детской песни Евровидение — 2020. Им стала одиннадцатилетняя София Феськова из Санкт-Петербурга. В этом году из-за ограничений, связанных с COVID-19, запись концерта проходила без зрителей.
Детское Евровидение — 2020 пройдет 29 ноября в Польше.
Музыкант и композитор Юрий Лоза - РИА Новости, 1920, 25.11.2019
25 ноября 2019, 02:22Культура
Лоза назвал Детское Евровидение бессмысленным
288613411535
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КультураРоссияНовости культурыДетское "Евровидение"
Популярные комментарии
Ничего странного. Всё куплено.
26 сентября, 20:11
Арсений НовиковАрсений Новиков
7930505
негр трансгендер был?
26 сентября, 20:18
НЕНиколай Ефимов
16350017
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