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https://ria.ru/20200926/evrovidenie-1577808289.html
София Феськова представит Россию на Детском Евровидении
Одиннадцатилетняя София Феськова из Санкт-Петербурга представит Россию на международном конкурсе детской песни Евровидение-2020, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T12:17
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культура
новости культуры
детское "евровидение"
игорь крутой
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Одиннадцатилетняя София Феськова из Санкт-Петербурга представит Россию на международном конкурсе детской песни Евровидение-2020, сообщила РИА Новости пресс-служба Академии Игоря Крутого.Финал национального отборочного тура прошел в Москве накануне. В нем участвовали 11 конкурсантов из разных регионов. В этом году из-за ограничений, связанных с COVID-19, запись концерта проходила без зрителей.В течение недели на официальном сайте Детского Евровидения за юных артистов голосовали поклонники их таланта. В профессиональное жюри вошли представители творческих профессий и российского шоу-бизнеса: певцы Юлия Савичева, Алексей Воробьев, Лена Катина, Полина Богусевич.Финал Детского Евровидения — 2020 пройдет 29 ноября в Польше в формате телемоста.
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новости культуры, детское "евровидение", игорь крутой

София Феськова представит Россию на Детском Евровидении

12:17 26.09.2020 (обновлено: 13:37 26.09.2020)
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© The Voice Kids Russia/Голос Дети/ YoutubeСофия Феськова
София Феськова - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© The Voice Kids Russia/Голос Дети/ Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Одиннадцатилетняя София Феськова из Санкт-Петербурга представит Россию на международном конкурсе детской песни Евровидение-2020, сообщила РИА Новости пресс-служба Академии Игоря Крутого.

"Я очень счастлива! Даже не думала, что такое может случиться: что стану финалистом. У меня были достойные и сильные конкуренты. Впереди ответственный момент — представлять Россию на международном конкурсе в Польше. Рада, что всем понравилась моя песня. Она о том, что никогда нельзя опускать руки, надо идти вперед и наполнять каждый свой день добром и счастьем", — сказала победительница.

Финал национального отборочного тура прошел в Москве накануне. В нем участвовали 11 конкурсантов из разных регионов. В этом году из-за ограничений, связанных с COVID-19, запись концерта проходила без зрителей.
В течение недели на официальном сайте Детского Евровидения за юных артистов голосовали поклонники их таланта. В профессиональное жюри вошли представители творческих профессий и российского шоу-бизнеса: певцы Юлия Савичева, Алексей Воробьев, Лена Катина, Полина Богусевич.
Финал Детского Евровидения — 2020 пройдет 29 ноября в Польше в формате телемоста.
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