София Феськова представит Россию на Детском Евровидении

"Я очень счастлива! Даже не думала, что такое может случиться: что стану финалистом. У меня были достойные и сильные конкуренты. Впереди ответственный момент — представлять Россию на международном конкурсе в Польше. Рада, что всем понравилась моя песня. Она о том, что никогда нельзя опускать руки, надо идти вперед и наполнять каждый свой день добром и счастьем", — сказала победительница.