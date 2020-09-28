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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/erdogan-1577899705.html
В Госдуме прокомментировали заявление Эрдогана по Карабаху
Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что пора покончить с оккупацией Арменией территории Азербайджана, лишь подливает масла в огонь в и без того... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T16:53
2020-09-29T00:02
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
елена панина
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Заявление президента Турции <a href="https://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank">Тайипа Эрдогана</a> о том, что пора покончить с оккупацией Арменией территории Азербайджана, лишь подливает масла в огонь в и без того сложной ситуации, считает член комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Elena_Panina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Панина</a>.Ранее Эрдоган заявил, что настало время "покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель".По мнению Паниной, такие заявления носят опасный характер."Эрдоган пытается укрепить свой "силовой" имидж, однако он не может не понимать, что новая война между Арменией и Азербайджаном невыгодна никому, в том числе и Турции. Неужели Эрдогану мало потока беженцев из Сирии, в появлении которого во многом виноват он сам?" — сказала депутат РИА Новости.Панина подчеркнула, что вместо попыток прекратить кровопролитие, такие заявления "лишь подливают масла в огонь, толкая стороны к необдуманным действиям".
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577872619.html
Турция, оккупировавшая половину Кипра и север Сирии и влезшая в Ливию, это заявляет другим странам?
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азербайджан
армения
РИА Новости
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елена панина, азербайджан, армения, в мире

В Госдуме прокомментировали заявление Эрдогана по Карабаху

16:53 28.09.2020 (обновлено: 00:02 29.09.2020)
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© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАртиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что пора покончить с оккупацией Арменией территории Азербайджана, лишь подливает масла в огонь в и без того сложной ситуации, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее Эрдоган заявил, что настало время "покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель".
По мнению Паниной, такие заявления носят опасный характер.
"Эрдоган пытается укрепить свой "силовой" имидж, однако он не может не понимать, что новая война между Арменией и Азербайджаном невыгодна никому, в том числе и Турции. Неужели Эрдогану мало потока беженцев из Сирии, в появлении которого во многом виноват он сам?" — сказала депутат РИА Новости.
Панина подчеркнула, что вместо попыток прекратить кровопролитие, такие заявления "лишь подливают масла в огонь, толкая стороны к необдуманным действиям".
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаЕлена ПанинаАзербайджанАрменияВ мире
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28 сентября, 19:06
HBHoma Brut2020
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