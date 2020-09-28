https://ria.ru/20200928/erdogan-1577899705.html

В Госдуме прокомментировали заявление Эрдогана по Карабаху

Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что пора покончить с оккупацией Арменией территории Азербайджана, лишь подливает масла в огонь в и без того... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T16:53

2020-09-28T16:53

2020-09-29T00:02

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

елена панина

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Заявление президента Турции <a href="https://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank">Тайипа Эрдогана</a> о том, что пора покончить с оккупацией Арменией территории Азербайджана, лишь подливает масла в огонь в и без того сложной ситуации, считает член комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Elena_Panina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Панина</a>.Ранее Эрдоган заявил, что настало время "покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель".По мнению Паниной, такие заявления носят опасный характер."Эрдоган пытается укрепить свой "силовой" имидж, однако он не может не понимать, что новая война между Арменией и Азербайджаном невыгодна никому, в том числе и Турции. Неужели Эрдогану мало потока беженцев из Сирии, в появлении которого во многом виноват он сам?" — сказала депутат РИА Новости.Панина подчеркнула, что вместо попыток прекратить кровопролитие, такие заявления "лишь подливают масла в огонь, толкая стороны к необдуманным действиям".

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577872619.html

Homa Brut2020 Турция, оккупировавшая половину Кипра и север Сирии и влезшая в Ливию, это заявляет другим странам? 24

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азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена панина, азербайджан, армения, в мире