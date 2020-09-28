https://ria.ru/20200928/ekzoskelet-1577866257.html
В России создали экзоскелет, позволяющий "сидеть" стоя
Устройство "Экзостул", позволяющее рабочим, которые проводят весь рабочий день стоя, восстанавливать силы, имитируя сидение на настоящем стуле, создано в... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T09:43
2020-09-28T09:43
2020-09-28T10:06
россия
ростех
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577867174_0:0:1020:575_1400x0_80_0_0_89142bf1b4ade4d8792d7c13beb153c7.jpg
<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.</strong> Устройство "Экзостул", позволяющее рабочим, которые проводят весь рабочий день стоя, восстанавливать силы, имитируя сидение на настоящем стуле, создано в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a>, заявил в интервью РИА Новости заместитель компании-разработчика данной технологии "<a href="https://ria.ru/organization_Rostekhnologii" target="_blank">Ростех</a>-Доверенные платформы – Робототехнические комплексы" Максим Скоков."Один из элементов промышленного экзоскелета, который мы создали для рабочих, – так называемый "Экзостул". Это технология, позволяющая человеку "сидеть стоя". "Экзостул" фиксирует положение коленного сустава, и у человека возникает ощущение, будто он сидит на настоящем стуле", - сказал он.Собеседник агентства подчеркнул, что идея создания этого устройства возникала в результате анализа исследований того, как в течение суток падает производительность труда рабочих, проводящих весь рабочий день, стоя за конвейером.<strong><a href="https://ria.ru/20200928/ekzoskelety-1577781686.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Максима Скокова >></a></strong>
https://ria.ru/20200218/1564899301.html
4
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577867174_97:0:964:650_1400x0_80_0_0_80263e5b364c594ea22aec02ad6dab6b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ростех, технологии