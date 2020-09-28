Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200928/ekzoskelet-1577866257.html
В России создали экзоскелет, позволяющий "сидеть" стоя
Устройство "Экзостул", позволяющее рабочим, которые проводят весь рабочий день стоя, восстанавливать силы, имитируя сидение на настоящем стуле, создано в... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T09:43
2020-09-28T10:06
россия
ростех
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577867174_0:0:1020:575_1400x0_80_0_0_89142bf1b4ade4d8792d7c13beb153c7.jpg
<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.</strong> Устройство "Экзостул", позволяющее рабочим, которые проводят весь рабочий день стоя, восстанавливать силы, имитируя сидение на настоящем стуле, создано в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a>, заявил в интервью РИА Новости заместитель компании-разработчика данной технологии "<a href="https://ria.ru/organization_Rostekhnologii" target="_blank">Ростех</a>-Доверенные платформы – Робототехнические комплексы" Максим Скоков."Один из элементов промышленного экзоскелета, который мы создали для рабочих, – так называемый "Экзостул". Это технология, позволяющая человеку "сидеть стоя". "Экзостул" фиксирует положение коленного сустава, и у человека возникает ощущение, будто он сидит на настоящем стуле", - сказал он.Собеседник агентства подчеркнул, что идея создания этого устройства возникала в результате анализа исследований того, как в течение суток падает производительность труда рабочих, проводящих весь рабочий день, стоя за конвейером.<strong><a href="https://ria.ru/20200928/ekzoskelety-1577781686.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Максима Скокова &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200218/1564899301.html
4
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577867174_97:0:964:650_1400x0_80_0_0_80263e5b364c594ea22aec02ad6dab6b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ростех, технологии

В России создали экзоскелет, позволяющий "сидеть" стоя

09:43 28.09.2020 (обновлено: 10:06 28.09.2020)
3334
© Фото : РостехЭкзоскелет от компании "Ростех"
Экзоскелет от компании Ростех - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Фото : Ростех
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Устройство "Экзостул", позволяющее рабочим, которые проводят весь рабочий день стоя, восстанавливать силы, имитируя сидение на настоящем стуле, создано в России, заявил в интервью РИА Новости заместитель компании-разработчика данной технологии "Ростех-Доверенные платформы – Робототехнические комплексы" Максим Скоков.
"Один из элементов промышленного экзоскелета, который мы создали для рабочих, – так называемый "Экзостул". Это технология, позволяющая человеку "сидеть стоя". "Экзостул" фиксирует положение коленного сустава, и у человека возникает ощущение, будто он сидит на настоящем стуле", - сказал он.
Презентация медицинского экзоскелета - РИА Новости, 1920, 18.02.2020
18 февраля, 08:00Хорошие новости
Взяли на вооружение: экзоскелет поможет врачам в реабилитации военных
Собеседник агентства подчеркнул, что идея создания этого устройства возникала в результате анализа исследований того, как в течение суток падает производительность труда рабочих, проводящих весь рабочий день, стоя за конвейером.
Читайте полный текст интервью Максима Скокова >>
5551111
Обсудить4
РоссияРостехТехнологии
Рекомендуем
Спортивный зал
В Магадане учитель физкультуры совращал школьниц
Хакерская атака
Программист "зомбировал" кофеварку и заставил ее майнить криптовалюту
Сцена конкурса Детское Евровидение-2017
Раскрыты детали скандала вокруг отбора на Детское Евровидение
Эрзи - один из крупнейших средневековых башенных комплексов горной Ингушетии
Страна боевых башен. Зачем ехать в Ингушетию
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
Twitter ввел санкции против РИА Новости
Макет перспективной боевой экипировки от Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Ростех
В России появится главный конструктор экзоскелетов для армии
Новый HTC будет конкурировать с Motorola razr
HTC рассекретила гибкий смартфон-"антираскладушку"
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков оценил жесткий ответ Лукашенко на слова Макрона об отставке
Mi TV Lux Ultra
Xiaomi собирается продавать свой первый 8K телевизор по цене автомобиля
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев выразил подозрения насчет паводков в Хабаровском крае
Нефтяная качалка
"Держать руку на пульсе". Новак оценил ситуацию на рынке нефти
Посол Армении в Москве Вардан Тоганян
Посол Армении не исключил обращения к России за новыми поставками оружия
Стенд Facebook на ежегодной конференции для разработчиков F8 в Сан-Хосе, штат Калифорния
Европа останется без "Фейсбука": началась война за инфосуверенитет
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
АБР увидела риск для сегмента кредитных карт в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Армения показала кадры удара по азербайджанским солдатам
02:05Эксперт рассказал, когда можно запросить видео с камер наблюдения
02:00Названа оптимальная температура для дома
01:35Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"
00:59В России ввели новые правила для отбывающих наказание
00:51Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон
00:47Совбез ООН обсудит обострение в Нагорном Карабахе, сообщил источник
00:37Стала известна причина "таинственной" смерти слонов в Зимбабве
00:28Пашинян призвал Меркель "обуздать" политику Турции в регионе
00:26Названы регионы, где закончилось место на свалках
00:24Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
00:22Госдума обсудит заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
00:18Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
00:14"От слов к делу": Лавров призвал к развитию переговоров в Корее
00:10Лавров рассказал о перспективах урегулирования на Корейском полуострове
00:10Туристы рассказали, какой транспорт считают наиболее безопасным сейчас
00:06Минобороны непризнанной НКР опубликовало имена 84 погибших военных
23:53Франция призвала ЕС запретить финансирование партий из-за рубежа
23:23Итальянский депутат обвинил Эрдогана в эскалации в Карабахе
23:06В Москве умерли более 20 пациентов с коронавирусом впервые с июля
Лента новостейМолния