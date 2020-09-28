https://ria.ru/20200928/ekzoskelet-1577866257.html

В России создали экзоскелет, позволяющий "сидеть" стоя

Устройство "Экзостул", позволяющее рабочим, которые проводят весь рабочий день стоя, восстанавливать силы, имитируя сидение на настоящем стуле, создано в... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T09:43

2020-09-28T09:43

2020-09-28T10:06

россия

ростех

технологии

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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.</strong> Устройство "Экзостул", позволяющее рабочим, которые проводят весь рабочий день стоя, восстанавливать силы, имитируя сидение на настоящем стуле, создано в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a>, заявил в интервью РИА Новости заместитель компании-разработчика данной технологии "<a href="https://ria.ru/organization_Rostekhnologii" target="_blank">Ростех</a>-Доверенные платформы – Робототехнические комплексы" Максим Скоков."Один из элементов промышленного экзоскелета, который мы создали для рабочих, – так называемый "Экзостул". Это технология, позволяющая человеку "сидеть стоя". "Экзостул" фиксирует положение коленного сустава, и у человека возникает ощущение, будто он сидит на настоящем стуле", - сказал он.Собеседник агентства подчеркнул, что идея создания этого устройства возникала в результате анализа исследований того, как в течение суток падает производительность труда рабочих, проводящих весь рабочий день, стоя за конвейером.<strong><a href="https://ria.ru/20200928/ekzoskelety-1577781686.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Максима Скокова >></a></strong>

https://ria.ru/20200218/1564899301.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ростех, технологии