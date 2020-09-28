https://ria.ru/20200928/ekzoskelety-1577781686.html

Максим Скоков: для российской армии создается несколько экзоскелетов

Экзоскелеты, кратно увеличивающие физические способности человека, уже не являются фантастикой – сегодня подобные разработки внедряются не только в передовых... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T10:00

2020-09-28T10:00

2020-09-28T10:00

россия

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577776672_0:400:853:880_1400x0_80_0_0_2b5aed0c5f05a5219a5bbde4db8b5d48.jpg

<em>Экзоскелеты, кратно увеличивающие физические способности человека, уже не являются фантастикой – сегодня подобные разработки внедряются не только в передовых армиях мира, но и на промышленных предприятиях, помогая повысить выносливость и производительность труда рабочих. Заместитель гендиректора по спецпроектам предприятия "Ростех-Доверенные платформы – Робототехнические комплексы" (РТ-ДП РК) Максим Скоков рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву о создании экзоскелета для боевой экипировки нового поколения "Сотник", перспективных проектах для российских спецслужб, а также разработках компании в сфере беспилотной авиации и робототехники. </em><strong>— Максим Сергеевич, как возникла ваша компания, каких основных результатов вам удалось достичь на сегодняшний день?</strong>— "РТ-ДП РК" была основана в 2016 году решением госкорпорации "Ростех". Предприятие было создано для привлечения частных инвестиций в проекты государственной важности, в основном речь идет о заказах Минобороны <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. Сегодня мы являемся конструкторским бюро, специализируемся на разработке робототехнических систем и комплексов, в том числе наземных и воздушных беспилотных аппаратов и экзоскелетов для задач гражданского, специального и военного назначения. Производственные мощности и площадка для испытаний находятся во <a href="http://ria.ru/location_Vladimirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Владимирской области</a>.У нас есть необходимые лицензии, в том числе выданные <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> России на работу с гостайной, <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторгом</a> РФ на разработку продукции военного назначения в классе "Беспилотные комплексы и летательные аппараты".Первые наши проекты были связанны с разработкой беспилотных летательных аппаратов. Так, мы отрабатывали возможность специфического применения дронов в интересах Вооруженных сил, в том числе для доставки грузов в труднодоступные места. Кроме того, наша компания проводила работы для войск радиационной химической и биологической защиты – мы продемонстрировали возможность применения штатных огнеметных средств с беспилотников. По результатам испытаний была открыта опытно-конструкторская работа.<strong>— В чем заключается сообразность поднимать огнемет на дроне – его ведь достаточно просто сбить…</strong>— Тут вы ошибаетесь. При отработке технологии со спецподразделениями было выявлено, что без должной подготовки сбить БЛА весьма затруднительно. Противодействие малым беспилотным летательным аппаратам – это серьезная проблема для всех армий мира на сегодняшний день. Отмечу, что основное внимание сегодня мы уделяем все-таки другой тематике – разработке экзоскелетов, носимых устройств, которые позволяют повысить физические возможности человека при выполнении тяжелых работ, снизить риски производственных травм при вредных или опасных условиях труда. <strong>— Участвуете ли вы в разработке экзоскелетов для российской экипировки солдата будущего нового поколения "Сотник"?</strong>— Да, мы участвуем в этом проекте с 2018 года и взаимодействуем с головным разработчиком комплекта боевой экипировки – Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (<a href="http://ria.ru/organization_CNIITOCHMASH/" target="_blank" data-auto="true">ЦНИИТОЧМАШ</a>). У нас на сегодняшний день уже есть экспериментальные образцы экзоскелетов. Мы демонстрировали их на "Правительственной неделе" в технополисе "ЭРА" и на международном форуме "Армия-2020".Кроме того, мы участвовали в кооперации по разработке активного экзоскелета для нужд Минобороны и в 2019-м году успешно защитили свою часть работы. Головным исполнителем работы являлся ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК). Помимо нас в этом проекте участвовала "Андроидная техника", Юго-Западный государственный университет и научно-технический центр "Рокад". Было разработано несколько вариаций экзоскелетов, заточенных под разные задачи. Можно выделить три основных типа задач. Первый – маршевые, когда солдату нужно быстро передвигаться, эффективно выполнять динамичные боевые задания. Второй – задачи малоподвижного типа. Например, саперы, минеры, которым бежать никуда не нужно, но они работают с тяжелой экипировкой и оборудованием. Третья группа – это такелажные работы, различные погрузочные работы. Отличительная особенность нашего экзоскелета заключается в том, что он не сковывает движения военнослужащего, его демонстрационный образец мы показывали на "Армии-2020". Внедрение нашей разработки в состав экипировки нового образца поможет разгрузить опорно-двигательный аппарат бойца, обеспечить повышение выносливости за счет разгрузки мышечных групп и повысить его боевые возможности. Мы делаем серьезный акцент на эргономичность – экзоскелет не должен сковывать движения солдата, и определенные успехи в этом направлении есть. Военнослужащий, экипированный нашим скелетом, может без дополнительных усилий садиться, бегать, ложиться, перекатываться в укрытие и так далее.Летом этого года произошло важное для нас событие – Минобороны решило выделить тему экзоскелетов и робототехники в отдельную систему. Надо понимать, что работы по боевой экипировке у военных разделены на отдельные системы: систему жизнеобеспечения, защиты, энергообеспечения и так далее.До этого лета экзоскелет входил в систему жизнеобеспечения, теперь же, выделив эту часть экипировки в отдельное направление, у которого будет свой главный конструктор, Минобороны будет более пристально наблюдать за работами и формулировать более четкие технические требования к ним.Также ведутся работы с другими силовыми ведомствами – <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардией</a>, ФСО, ФСБ. Они заинтересовались нашей разработкой, получившей название "Щитовик". В спецподразделениях во время штурма есть оперативник, несущий перед собой большой бронированный щит, он им закрывает себя и идущих сзади товарищей. Его задача – медленное передвижение, вызов огня на себя и защита других спецназовцев. Вес такого щита может достигать до 45 килограммов, экзоскелет "Щитовик" позволяет снизить эту нагрузку.<strong>— На какой стадии находятся данные работы?</strong>— Пока речь идет об экспериментальных образцах.<strong>— Недавно в прессе появились публикации об экзоскелете ProEXO для промышленных работ, каковы перспективы данного проекта?</strong>— Внедрение этой разработки должно повысить производительность труда, снизить утомляемость рабочих. Проект победил в конкурсе инноваций <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a> "Вектор" – рассчитываем на получение гранта и начало серийного производства ProEXO. В начале следующего года планируем выпустить первые образцы этого экзоскелета в продажу. Потенциальные потребители – такие крупные компании, как Ростех, Газпромнефть, Русал, <a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатом</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Sibirskaja_ugolnaja_ehnergeticheskaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">СУЭК</a>. Предприятия, которые заняты в сфере добычи, производства, логистики и транспортировки грузов. Один из элементов промышленного экзоскелета, который мы создали для рабочих, так называемый экзостул. Это технология, позволяющая человеку сидеть стоя. Экзостул фиксирует положение коленного сустава, и у человека возникает ощущение, будто он сидит на настоящем стуле. Устройство поможет тем рабочим, которые всю смену стоят за конвейером. Было проведено немало исследований, показывающих, как падает производительность такого монотонного труда в течение дня.<strong>— Данную технологию уже успели проверить на реальных рабочих?</strong>— Испытания гражданских экзоскелетов сложны, четкие их методики до сих пор не разработаны ни в России, ни за рубежом. Сегодня у нас в стране есть Институт медицины труда, который претендует на лидерство в данной сфере. К 2021 году институт должен разработать два ГОСТа, сертифицирующих экзоскелеты как средства индивидуальной защиты.<strong>— Могли бы вы рассказать о ваших проектах в сфере робототехники – в каких целях разрабатывалась система "Успех", на каком этапе сейчас данная работа? </strong>— Изначальная цель проекта – разработать бортовую управляющую систему или, проще говоря, "мозги" для робототехнической платформы, работающей не только на радиоуправлении, но и обладающей искусственным интеллектом. Платформа, оснащенная "Успехом", должна сама распознавать местность, принимать решения по объезду препятствий и так далее.Для экспериментального образца мы использовали гражданский вездеход. В последствии эти "мозги" могут быть установлены на любую военную технику – танк, БТР, бронеавтомобиль и так далее, чтобы сделать из боевой машины полноценного робота. Испытания оказались успешны, и в развитие этих идей было открыто три ОКР.

https://ria.ru/20200916/bespilotnik-1577293918.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200911/ekzoskelet-1577087086.html

https://ria.ru/20200911/ekzoskelet-1577083666.html

https://ria.ru/20170118/1485922089.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, интервью