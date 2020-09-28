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Новое оружие России
https://ria.ru/20200928/ekzoskelet-1577865675.html
В России появится главный конструктор экзоскелетов для армии
Разработку экзоскелета для российской армии в рамках проекта экипировки солдата будущего "Сотник" (создается на смену "Ратнику") выделят в отдельное... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T09:30
2020-09-28T10:07
новое оружие россии
россия
вооруженные силы рф
цнииточмаш
безопасность
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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.</strong> Разработку экзоскелета для <a href="https://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF" target="_blank">российской армии</a> в рамках проекта экипировки солдата будущего "Сотник" (создается на смену "Ратнику") выделят в отдельное направление, которое будет курировать назначенный ведомством главный конструктор, заявил в интервью РИА Новости заместитель компании-разработчика экзоскелетов для <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank" data-auto="true">ВС РФ</a> "Ростех-Доверенные платформы – Робототехнические комплексы" (РТ-ДП РК) Максим Скоков."Летом этого года произошло важное для нас событие – Минобороны решило выделить тему экзоскелетов и робототехники в отдельную систему. До этого лета экзоскелет входил в систему жизнеобеспечения, теперь же, выделив эту часть экипировки в отдельное направление, у которого будет свой главный конструктор, Минобороны будет более пристально наблюдать за работами и формулировать более чёткие технические требования к ним", - рассказал он.Собеседник агентства пояснил, что отличительной особенностью экзоскелета, который РТ-ДП РК предлагает российской армии, заключается в том, что он не сковывает движения военнослужащего."Внедрение нашей разработки в состав экипировки нового образца поможет разгрузить опорно-двигательный аппарат бойца, обеспечить повышение выносливости за счёт разгрузки мышечных групп и повысить его боевые возможности", - подчеркнул Скоков.Комплект боевой экипировки "Ратник" предназначен для повышения защищенности военнослужащих, их мобильности, маневренности и эффективности в различных видах боевых операций. Температурный диапазон применения - от минус 40 до плюс 50 градусов. Автономное функционирование военнослужащего, включая боевое - не менее трех суток. Экипировка поставляется в войска с 2015 года. В сентябре 2019 года главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что ей снабжены 70% военнослужащих войск.Работа над боевой экипировкой второго поколения "Ратник", в которой участвовало почти 80 предприятий (головное – <a href="http://ria.ru/organization_CNIITOCHMASH/" target="_blank" data-auto="true">ЦНИИТОЧМАШ</a>), продолжалась около четырех лет. В 2014 году "Ратник", включающий в себя новейшие высокотехнологические разработки, отличающийся модульной компоновкой и приспособленный для действий в разных условиях и любое время суток, был принят на вооружение.<strong><a href="https://ria.ru/20200928/ekzoskelety-1577781686.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Максима Скокова &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200928/ekzoskelet-1577864848.html
https://ria.ru/20200928/ekzoskelet-1577861655.html
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россия, вооруженные силы рф, цнииточмаш, безопасность

В России появится главный конструктор экзоскелетов для армии

09:30 28.09.2020 (обновлено: 10:07 28.09.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМакет перспективной боевой экипировки от Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения "Ростех"
Макет перспективной боевой экипировки от Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Ростех - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Разработку экзоскелета для российской армии в рамках проекта экипировки солдата будущего "Сотник" (создается на смену "Ратнику") выделят в отдельное направление, которое будет курировать назначенный ведомством главный конструктор, заявил в интервью РИА Новости заместитель компании-разработчика экзоскелетов для ВС РФ "Ростех-Доверенные платформы – Робототехнические комплексы" (РТ-ДП РК) Максим Скоков.
"Летом этого года произошло важное для нас событие – Минобороны решило выделить тему экзоскелетов и робототехники в отдельную систему. До этого лета экзоскелет входил в систему жизнеобеспечения, теперь же, выделив эту часть экипировки в отдельное направление, у которого будет свой главный конструктор, Минобороны будет более пристально наблюдать за работами и формулировать более чёткие технические требования к ним", - рассказал он.
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Собеседник агентства пояснил, что отличительной особенностью экзоскелета, который РТ-ДП РК предлагает российской армии, заключается в том, что он не сковывает движения военнослужащего.
"Внедрение нашей разработки в состав экипировки нового образца поможет разгрузить опорно-двигательный аппарат бойца, обеспечить повышение выносливости за счёт разгрузки мышечных групп и повысить его боевые возможности", - подчеркнул Скоков.
Комплект боевой экипировки "Ратник" предназначен для повышения защищенности военнослужащих, их мобильности, маневренности и эффективности в различных видах боевых операций. Температурный диапазон применения - от минус 40 до плюс 50 градусов. Автономное функционирование военнослужащего, включая боевое - не менее трех суток. Экипировка поставляется в войска с 2015 года. В сентябре 2019 года главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что ей снабжены 70% военнослужащих войск.
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Работа над боевой экипировкой второго поколения "Ратник", в которой участвовало почти 80 предприятий (головное – ЦНИИТОЧМАШ), продолжалась около четырех лет. В 2014 году "Ратник", включающий в себя новейшие высокотехнологические разработки, отличающийся модульной компоновкой и приспособленный для действий в разных условиях и любое время суток, был принят на вооружение.
Читайте полный текст интервью Максима Скокова >>
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Новое оружие РоссииРоссияВооруженные силы РФЦНИИТОЧМАШБезопасность
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