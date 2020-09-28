https://ria.ru/20200928/ekzoskelet-1577864848.html

Для российской армии разрабатывают несколько видов экзоскелетов

Сразу несколько активных экзоскелетов, необходимых для выполнения различных задач, разрабатываются сегодня для российской армии, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T09:07

2020-09-28T09:07

2020-09-28T10:08

новое оружие россии

россия

вооруженные силы рф

ростех

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/154975/89/1549758983_0:228:2830:1820_1400x0_80_0_0_af8d4537f75f6a0906a2bd6cabfd4d1d.jpg

<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.</strong> Сразу несколько активных экзоскелетов, необходимых для выполнения различных задач, разрабатываются сегодня для <a href="https://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF" target="_blank">российской армии</a>, заявил в интервью РИА Новости заместитель компании, участвующей в данном проекте "<a href="https://ria.ru/organization_Rostekhnologii" target="_blank">Ростех</a>-Доверенные платформы – Робототехнические комплексы" (РТ-ДП РК) Максим Скоков."Мы участвовали в кооперации по разработке активного экзоскелета для нужд Минобороны и в 2019 году успешно защитили свою часть работы. Головным исполнителем работы являлся ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК). Было разработано несколько вариаций экзоскелетов, заточенных под разные задачи", - сказал он.Собеседник агентства пояснил, что первый тип разрабатываемых для российской армии экзоскелетов будет выполнять так называемые маршевые задачи, когда солдату нужно быстро передвигаться, эффективно выполнять динамичные боевые задания. Второй – задачи малоподвижного типа. "Например – сапёры, минёры, которым бежать никуда не нужно, но они работают с тяжелой экипировкой и оборудованием. Третья группа – это такелажные работы, различные погрузочные работы" - рассказал Скоков.Говоря об экзоскелете собственной разработки, замглавы РТ-ДП РК отметил, что их разработка относится к первому типу и отличается высокой эргономичностью: "Экзоскелет не должен сковывать движения солдата, и определенные успехи в этом направлении есть. Военнослужащий, экипированный нашим скелетом, может без дополнительных усилий садиться, бегать, ложиться, перекатываться в укрытие и так далее".<strong><a href="https://ria.ru/20200928/ekzoskelety-1577781686.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Максима Скокова >></a></strong>

https://ria.ru/20200928/ekzoskelet-1577861655.html

https://ria.ru/20191212/1562315319.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вооруженные силы рф, ростех, технологии