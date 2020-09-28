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Новое оружие России
https://ria.ru/20200928/ekzoskelet-1577864848.html
Для российской армии разрабатывают несколько видов экзоскелетов
Сразу несколько активных экзоскелетов, необходимых для выполнения различных задач, разрабатываются сегодня для российской армии, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T09:07
2020-09-28T10:08
новое оружие россии
россия
вооруженные силы рф
ростех
технологии
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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.</strong> Сразу несколько активных экзоскелетов, необходимых для выполнения различных задач, разрабатываются сегодня для <a href="https://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF" target="_blank">российской армии</a>, заявил в интервью РИА Новости заместитель компании, участвующей в данном проекте "<a href="https://ria.ru/organization_Rostekhnologii" target="_blank">Ростех</a>-Доверенные платформы – Робототехнические комплексы" (РТ-ДП РК) Максим Скоков."Мы участвовали в кооперации по разработке активного экзоскелета для нужд Минобороны и в 2019 году успешно защитили свою часть работы. Головным исполнителем работы являлся ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК). Было разработано несколько вариаций экзоскелетов, заточенных под разные задачи", - сказал он.Собеседник агентства пояснил, что первый тип разрабатываемых для российской армии экзоскелетов будет выполнять так называемые маршевые задачи, когда солдату нужно быстро передвигаться, эффективно выполнять динамичные боевые задания. Второй – задачи малоподвижного типа. "Например – сапёры, минёры, которым бежать никуда не нужно, но они работают с тяжелой экипировкой и оборудованием. Третья группа – это такелажные работы, различные погрузочные работы" - рассказал Скоков.Говоря об экзоскелете собственной разработки, замглавы РТ-ДП РК отметил, что их разработка относится к первому типу и отличается высокой эргономичностью: "Экзоскелет не должен сковывать движения солдата, и определенные успехи в этом направлении есть. Военнослужащий, экипированный нашим скелетом, может без дополнительных усилий садиться, бегать, ложиться, перекатываться в укрытие и так далее".<strong><a href="https://ria.ru/20200928/ekzoskelety-1577781686.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Максима Скокова &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200928/ekzoskelet-1577861655.html
https://ria.ru/20191212/1562315319.html
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россия, вооруженные силы рф, ростех, технологии

Для российской армии разрабатывают несколько видов экзоскелетов

09:07 28.09.2020 (обновлено: 10:08 28.09.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевДемонстрация военного экзоскелета на АО "ГБ Инжиниринг"
Демонстрация военного экзоскелета на АО ГБ Инжиниринг - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Сразу несколько активных экзоскелетов, необходимых для выполнения различных задач, разрабатываются сегодня для российской армии, заявил в интервью РИА Новости заместитель компании, участвующей в данном проекте "Ростех-Доверенные платформы – Робототехнические комплексы" (РТ-ДП РК) Максим Скоков.
"Мы участвовали в кооперации по разработке активного экзоскелета для нужд Минобороны и в 2019 году успешно защитили свою часть работы. Головным исполнителем работы являлся ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК). Было разработано несколько вариаций экзоскелетов, заточенных под разные задачи", - сказал он.
Бойцы подразделения особого и специального назначения - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 03:40Новое оружие России
В России создают экзоскелет для штурмовых операций
Собеседник агентства пояснил, что первый тип разрабатываемых для российской армии экзоскелетов будет выполнять так называемые маршевые задачи, когда солдату нужно быстро передвигаться, эффективно выполнять динамичные боевые задания. Второй – задачи малоподвижного типа. "Например – сапёры, минёры, которым бежать никуда не нужно, но они работают с тяжелой экипировкой и оборудованием. Третья группа – это такелажные работы, различные погрузочные работы" - рассказал Скоков.
Говоря об экзоскелете собственной разработки, замглавы РТ-ДП РК отметил, что их разработка относится к первому типу и отличается высокой эргономичностью: "Экзоскелет не должен сковывать движения солдата, и определенные успехи в этом направлении есть. Военнослужащий, экипированный нашим скелетом, может без дополнительных усилий садиться, бегать, ложиться, перекатываться в укрытие и так далее".
Читайте полный текст интервью Максима Скокова >>
Скриншот игры Death Stranding - РИА Новости, 1920, 12.12.2019
12 декабря 2019, 14:51
В "Ростехе" рассказали о перспективах экзоскелетов из Death Stranding
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Новое оружие РоссииРоссияВооруженные силы РФРостехТехнологии
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