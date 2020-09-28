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Новое оружие России
https://ria.ru/20200928/ekzoskelet-1577861655.html
В России создают экзоскелет для штурмовых операций
В России создают экзоскелет "Щитовик", сообщил РИА Новости заместитель генерального директора по спецпроектам компании-разработчика этой технологии "Ростех —... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T03:40
2020-09-28T10:08
новое оружие россии
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
безопасность
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> В России создают экзоскелет "Щитовик", сообщил РИА Новости заместитель генерального директора по спецпроектам компании-разработчика этой технологии "Ростех — Доверенные платформы — Робототехнические комплексы" Максим Скоков.Экзоскелет — снаряжение, увеличивающее физические способности солдата. Так, "Щитовик" должен облегчить вес тяжелых бронированных щитов, применяемых во время штурмов."В спецподразделениях во время штурма есть оперативник, несущий перед собой большой бронированный щит, он им закрывает себя и идущих сзади товарищей. Его задача — медленное передвижение, вызов огня на себя и защита других спецназовцев. Вес такого щита может достигать 45 килограммов, экзоскелет "Щитовик" позволяет снизить эту нагрузку", — пояснил Скоков.Специалисты сделали несколько экспериментальных образцов, разработкой заинтересовались в <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a>, ФСО и <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>.На вооружении российской армии уже есть экзоскелет "Ратник", предназначенный для повышения защищенности военнослужащих, их мобильности, маневренности и эффективности в различных видах боевых операций.Кроме того, к 2025 году российские инженеры готовятся представить новое поколение костюма, которое получит название "Сотник". Это будет аналог предыдущей модели, со специальной окраской и возможностью установки разведывательных микродронов.<strong><a href="https://ria.ru/20200928/ekzoskelety-1577781686.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Максима Скокова &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200822/ratnik-1576119566.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, безопасность

В России создают экзоскелет для штурмовых операций

03:40 28.09.2020 (обновлено: 10:08 28.09.2020)
7229
© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкБойцы подразделения особого и специального назначения
Бойцы подразделения особого и специального назначения - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Иван Руднев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В России создают экзоскелет "Щитовик", сообщил РИА Новости заместитель генерального директора по спецпроектам компании-разработчика этой технологии "Ростех — Доверенные платформы — Робототехнические комплексы" Максим Скоков.
Экзоскелет — снаряжение, увеличивающее физические способности солдата. Так, "Щитовик" должен облегчить вес тяжелых бронированных щитов, применяемых во время штурмов.
"В спецподразделениях во время штурма есть оперативник, несущий перед собой большой бронированный щит, он им закрывает себя и идущих сзади товарищей. Его задача — медленное передвижение, вызов огня на себя и защита других спецназовцев. Вес такого щита может достигать 45 килограммов, экзоскелет "Щитовик" позволяет снизить эту нагрузку", — пояснил Скоков.
Специалисты сделали несколько экспериментальных образцов, разработкой заинтересовались в Росгвардии, ФСО и ФСБ.
Военнослужащий в экипировке Ратник - РИА Новости, 1920, 22.08.2020
22 августа, 05:07Новое оружие России
Журналиста Forbes восхитил российский "Ратник"
На вооружении российской армии уже есть экзоскелет "Ратник", предназначенный для повышения защищенности военнослужащих, их мобильности, маневренности и эффективности в различных видах боевых операций.
Кроме того, к 2025 году российские инженеры готовятся представить новое поколение костюма, которое получит название "Сотник". Это будет аналог предыдущей модели, со специальной окраской и возможностью установки разведывательных микродронов.
Читайте полный текст интервью Максима Скокова >>
304982311
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Новое оружие РоссииРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваБезопасность
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