https://ria.ru/20200928/ege-1577868084.html
В России могут измениться правила сдачи ЕГЭ
По итогам кампании Единого госэкзамена в 2020 году в Рособрнадзор поступили предложения о сохранении экзамена только для тех, кто планирует учиться в вузе,... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T10:17
2020-09-28T10:17
2020-09-28T14:45
навигатор абитуриента
социальный навигатор
сн_образование
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> По итогам кампании <a href="https://ria.ru/event_Edinyjj_gosudarstvennyjj_ehkzamen_EGEH/" target="_blank">Единого госэкзамена</a> в 2020 году в <a href="http://ria.ru/organization_Rosobrnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Рособрнадзор</a> поступили предложения о сохранении экзамена только для тех, кто планирует учиться в вузе, ведомство рассмотрит все предлагаемые инициативы, сообщает пресс-служба.Рособрнадзор завершил сбор и анализ предложений по совершенствованию ЕГЭ, которые внесли участники экзаменов, их родители и учителя по итогам экзаменационной кампании 2020 года.Свои предложения все желающие могли направить на специальный адрес электронной почты до 1 сентября. Сбор пожеланий по совершенствованию ЕГЭ проводится Рособрнадзором ежегодно после завершения основного периода экзаменов.
https://ria.ru/20200902/ege-1576649469.html
Mr Filler
Коротко и тезисно - упрощенка :) Что будет с людьми через 15-20 лет, когда Егисты серьёзно подрастут? :) Логики уже нет, критического мышления уже нет, считают только посредством калькулятора. Про гОнтели и извЕните вообще молчу :) Я самый простой советский троечник, почему меня коробит от нынешних "знаний" ?
33
Егор Воронин
Вы прям специально стараетесь, чтобы у молодых людей было как можно меньше желания идти в ВУЗы?
30
21
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество