Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200928/dtp-1577883915.html
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым оспорила приговор
Гражданская жена курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, оспорила приговор, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:28
2020-09-28T13:28
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
михаил ефремов
владимир васильев
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575396337_0:226:2901:1858_1400x0_80_0_0_d8ef3af806ec76ba68f93663dee74fff.jpg
<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Гражданская жена курьера <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a>, погибшего в ДТП с актером <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Ефремовым</a>, оспорила приговор, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Лела Кокая.Ранее Ирина Стерхова пыталась доказать, что их отношения с <a href="http://ria.ru/person_Mark_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Захаровым</a>, независимо от юридического оформления, в сущности были семейными. На одном из заседаний Стерхова заявила, что Захаров был ей очень близок, они 20 лет жили вместе, вместе отдыхали, были общие друзья. Однако Пресненский суд Москвы отказался признать ее потерпевшей по делу, таковыми являются вдова, двое сыновей и брат Захарова.Жалоба Стерховой на приговор – уже шестая по счету. Со стороны Ефремова апелляции подали его бывший адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a>, по отдельности новые адвокаты <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vasilev/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Васильев</a> и Петр Хархорин, а также сам актер. Кроме того, приговор обжаловала компания, которой принадлежала машина Захарова.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.
https://ria.ru/20200928/efremov-1577882043.html
8
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575396337_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_4f643442c38a364baa8a504b099cf054.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), михаил ефремов, владимир васильев, москва, происшествия

Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым оспорила приговор

13:28 28.09.2020
17938
© РИА Новости / Перейти в фотобанкГражданская жена погибшего Сергея Захарова Ирина Стерхова у здания Пресненского суда Москвы
Гражданская жена погибшего Сергея Захарова Ирина Стерхова у здания Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Гражданская жена курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, оспорила приговор, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
"В суд поступила апелляционная жалоба от представителя Стерховой И.М. - адвоката Никулина В.А.", - сказала пресс-секретарь.
Ранее Ирина Стерхова пыталась доказать, что их отношения с Захаровым, независимо от юридического оформления, в сущности были семейными. На одном из заседаний Стерхова заявила, что Захаров был ей очень близок, они 20 лет жили вместе, вместе отдыхали, были общие друзья. Однако Пресненский суд Москвы отказался признать ее потерпевшей по делу, таковыми являются вдова, двое сыновей и брат Захарова.
Жалоба Стерховой на приговор – уже шестая по счету. Со стороны Ефремова апелляции подали его бывший адвокат Эльман Пашаев, по отдельности новые адвокаты Владимир Васильев и Петр Хархорин, а также сам актер. Кроме того, приговор обжаловала компания, которой принадлежала машина Захарова.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 13:04
Ефремов лично обжаловал свой приговор
9443515
Обсудить8
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)Михаил ЕфремовВладимир ВасильевМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев выразил подозрения насчет паводков в Хабаровском крае
Здание клиники Шарите в Берлине
В Кремле прокомментировали визит Меркель в клинику к Навальному
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Ефремов в жалобе на приговор обвинил Пашаева в давлении
Рентгеновский снимок мозга
Названы признаки "малого инсульта"
Сотрудник полиции
В Омске задержали женщину, семь лет разыскиваемую Интерполом
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Источник: ЕС начал процесс расширения санкций против РФ за Крымский мост
Писатель Светлана Алексиевич
Светлана Алексиевич улетела из Белоруссии в Германию
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Ефремов лично обжаловал свой приговор
Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу
Полиция
В Москве угонщик переехал владельца авто и подрался с полицейскими
Алексей Навальный
Источник рассказал о проверке заявлений соратника Навального о Рошале
Санкт-Петербург
В Петербурге полиция ищет родителей брошенной на улице девочки
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
В ОП прокомментировали санкции Twitter против РИА Новости
Алексей Навальный
Суд признал законным решение по жалобе ФБК из-за ситуации с Навальным
Погода в Москве
В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде зимой в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Армения показала кадры удара по азербайджанским солдатам
02:05Эксперт рассказал, когда можно запросить видео с камер наблюдения
02:00Названа оптимальная температура для дома
01:35Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"
00:59В России ввели новые правила для отбывающих наказание
00:51Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон
00:47Совбез ООН обсудит обострение в Нагорном Карабахе, сообщил источник
00:37Стала известна причина "таинственной" смерти слонов в Зимбабве
00:28Пашинян призвал Меркель "обуздать" политику Турции в регионе
00:26Названы регионы, где закончилось место на свалках
00:24Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
00:22Госдума обсудит заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
00:18Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
00:14"От слов к делу": Лавров призвал к развитию переговоров в Корее
00:10Лавров рассказал о перспективах урегулирования на Корейском полуострове
00:10Туристы рассказали, какой транспорт считают наиболее безопасным сейчас
00:06Минобороны непризнанной НКР опубликовало имена 84 погибших военных
23:53Франция призвала ЕС запретить финансирование партий из-за рубежа
23:23Итальянский депутат обвинил Эрдогана в эскалации в Карабахе
23:06В Москве умерли более 20 пациентов с коронавирусом впервые с июля
Лента новостейМолния