https://ria.ru/20200928/dtp-1577883915.html

Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым оспорила приговор

Гражданская жена курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, оспорила приговор, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:28

2020-09-28T13:28

2020-09-28T13:28

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

михаил ефремов

владимир васильев

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575396337_0:226:2901:1858_1400x0_80_0_0_d8ef3af806ec76ba68f93663dee74fff.jpg

<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Гражданская жена курьера <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a>, погибшего в ДТП с актером <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Ефремовым</a>, оспорила приговор, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Лела Кокая.Ранее Ирина Стерхова пыталась доказать, что их отношения с <a href="http://ria.ru/person_Mark_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Захаровым</a>, независимо от юридического оформления, в сущности были семейными. На одном из заседаний Стерхова заявила, что Захаров был ей очень близок, они 20 лет жили вместе, вместе отдыхали, были общие друзья. Однако Пресненский суд Москвы отказался признать ее потерпевшей по делу, таковыми являются вдова, двое сыновей и брат Захарова.Жалоба Стерховой на приговор – уже шестая по счету. Со стороны Ефремова апелляции подали его бывший адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a>, по отдельности новые адвокаты <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vasilev/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Васильев</a> и Петр Хархорин, а также сам актер. Кроме того, приговор обжаловала компания, которой принадлежала машина Захарова.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.

https://ria.ru/20200928/efremov-1577882043.html

8

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), михаил ефремов, владимир васильев, москва, происшествия