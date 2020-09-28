https://ria.ru/20200928/dron-1577865508.html
В России создают дрон-огнеметчик
Беспилотник, способный поражать цели из огнемёта, создается в интересах российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), заявил в... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T09:25
2020-09-28T09:25
2020-09-28T10:08
новое оружие россии
россия
войска рхбз
безопасность
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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.</strong> Беспилотник, способный поражать цели из огнемёта, создается в интересах российских войск радиационной, химической и биологической защиты (<a href="http://ria.ru/organization_Vojjska_RKHBZ/" target="_blank" data-auto="true">РХБЗ</a>), заявил в интервью РИА Новости заместитель компании-разработчика этой технологии "Ростех-Доверенные платформы – Робототехнические комплексы" Максим Скоков.По словам собеседника агентства, при отработке данной технологии со спецподразделениями было выявлено, что без должной подготовки сбить дрон-огнемётчик "весьма затруднительно".<strong><a href="https://ria.ru/20200928/ekzoskelety-1577781686.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Максима Скокова >></a></strong>
https://ria.ru/20171113/1508713968.html
3
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, войска рхбз, безопасность