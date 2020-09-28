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Новое оружие России
https://ria.ru/20200928/dron-1577865508.html
В России создают дрон-огнеметчик
Беспилотник, способный поражать цели из огнемёта, создается в интересах российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), заявил в... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T09:25
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новое оружие россии
россия
войска рхбз
безопасность
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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.</strong> Беспилотник, способный поражать цели из огнемёта, создается в интересах российских войск радиационной, химической и биологической защиты (<a href="http://ria.ru/organization_Vojjska_RKHBZ/" target="_blank" data-auto="true">РХБЗ</a>), заявил в интервью РИА Новости заместитель компании-разработчика этой технологии "Ростех-Доверенные платформы – Робототехнические комплексы" Максим Скоков.По словам собеседника агентства, при отработке данной технологии со спецподразделениями было выявлено, что без должной подготовки сбить дрон-огнемётчик "весьма затруднительно".<strong><a href="https://ria.ru/20200928/ekzoskelety-1577781686.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Максима Скокова &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20171113/1508713968.html
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россия, войска рхбз, безопасность

В России создают дрон-огнеметчик

09:25 28.09.2020 (обновлено: 10:08 28.09.2020)
866
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоеннослужащий подготавливает к запуску беспилотный летательный аппарат
Военнослужащий подготавливает к запуску беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Беспилотник, способный поражать цели из огнемёта, создается в интересах российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), заявил в интервью РИА Новости заместитель компании-разработчика этой технологии "Ростех-Доверенные платформы – Робототехнические комплексы" Максим Скоков.
"Наша компания проводила работы для войск РХБЗ – мы продемонстрировали возможность применения штатных огнемётных средств с беспилотников. По результатам испытаний была открыта опытно-конструкторская работа", - сказал он.
По словам собеседника агентства, при отработке данной технологии со спецподразделениями было выявлено, что без должной подготовки сбить дрон-огнемётчик "весьма затруднительно".
Читайте полный текст интервью Максима Скокова >>
Пуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 13.11.2017
13 ноября 2017, 16:45
В брызгах пламени. Чем вооружены российские огнеметчики
3330001
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Новое оружие РоссииРоссияВойска РХБЗБезопасность
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