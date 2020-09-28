https://ria.ru/20200928/dron-1577865508.html

В России создают дрон-огнеметчик

Беспилотник, способный поражать цели из огнемёта, создается в интересах российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), заявил в... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T09:25

2020-09-28T09:25

2020-09-28T10:08

новое оружие россии

россия

войска рхбз

безопасность

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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.</strong> Беспилотник, способный поражать цели из огнемёта, создается в интересах российских войск радиационной, химической и биологической защиты (<a href="http://ria.ru/organization_Vojjska_RKHBZ/" target="_blank" data-auto="true">РХБЗ</a>), заявил в интервью РИА Новости заместитель компании-разработчика этой технологии "Ростех-Доверенные платформы – Робототехнические комплексы" Максим Скоков.По словам собеседника агентства, при отработке данной технологии со спецподразделениями было выявлено, что без должной подготовки сбить дрон-огнемётчик "весьма затруднительно".<strong><a href="https://ria.ru/20200928/ekzoskelety-1577781686.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Максима Скокова >></a></strong>

https://ria.ru/20171113/1508713968.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, войска рхбз, безопасность