https://ria.ru/20200928/dezinformatsiya-1577893294.html

Сенатор призвал противостоять фейкам в условиях ограничений по COVID-19

В ситуации с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, необходимо пресекать распространение дезинформации, которая может вызвать беспокойство у... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T15:21

2020-09-28T15:21

2020-09-28T15:21

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

совет федерации рф

парламентская ассамблея совета европы

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.</strong> В ситуации с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, необходимо пресекать распространение дезинформации, которая может вызвать беспокойство у населения, заявил зампредседателя комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по бюджету и финрынкам Андрей Епишин.Сенатор принял участие в заседании комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (<a href="http://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Soveta_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">ПАСЕ</a>) по культуре, науке, образованию и СМИ. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.В ходе дискуссии при обсуждении заключения комиссии по докладу "Влияние пандемии COVID-19 на права человека и верховенство права" Епишин заявил, что "при вынужденной корректировке законодательства в чрезвычайной ситуации необходимо сбалансировано подходить к обеспечению свободы слова в условиях пандемии, нельзя действовать в ущерб общественной безопасности и здоровью граждан".Сенатор подчеркнул, что Россия разделяет принципы защиты свободы средств массовой информации и безопасности журналистов. "Конституция РФ гарантирует свободу массовой информации. При этом федеральным законом допускаются ограничения прав и свобод в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения безопасности государства", - подчеркнул Епишин.Он рассказал, что факт наличия в интернете недостоверной общественно значимой информации, которая распространяется под видом подлинных сообщений и создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, определяет генеральный прокурор РФ. Затем он направляет в <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзор</a> требование о принятии мер."Применение этого механизма в период действия ограничительных мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, обусловлено, в первую очередь, необходимостью пресечь распространение дезинформации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство среди граждан страны", - подчеркнул политик.Кроме того, при рассмотрении проектов резолюции и рекомендаций на тему "Угрозы академической свободе и независимости университетов в Европе" Епишин обратил внимание на то, что в настоящее время общепринятое определение академической свободы и институциональной автономии университетов отсутствует, и в каждой стране данный термин имеет свои определения."Определение академических свобод только планируется принять на заседании предстоящей в ноябре 2020 года Конференции Министров стран-участниц Европейского пространства высшего образования", - напомнил он. В этой связи сенатор отметил явную непоследовательность и двойные стандарты в оценке докладчиком ситуации с академической свободой в странах–членах <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">Совета Европы</a> со ссылкой на рейтинги, разработанные неправительственными организациями."В докладе отмечается, что университеты играют важную роль в сохранении культурного и языкового наследия, при этом ничего не говорится о вопиющих нарушениях образовательных и языковых прав русского и русскоязычного населения <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> и <a href="http://ria.ru/location_Pribaltika/" target="_blank" data-auto="true">Прибалтики</a>. В докладе должно быть уделено больше внимания ситуации с реализацией образовательных прав национальных и языковых меньшинств в этих странах", - подчеркнул законодатель.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577675419.html

https://ria.ru/20200910/feyki-1577029955.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, совет федерации рф, парламентская ассамблея совета европы, общество