Сына экс-губернатора Приангарья этапируют в Москву, сообщил источник
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ИРКУТСК, 28 сен – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко, задержанный в понедельник по обвинению в мошенничестве, будет этапирован в Москву. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Ранее сообщалось, что задержан депутат заксобрания Иркутской области Андрей Левченко, сын бывшего губернатора Сергея Левченко. Парламентарию вменяют мошенничество в особо крупном размере. В понедельник Левченко был задержан, следователи провели обыски по месту его жительства и работы, а также у его отца.
"Левченко будет с очень высокой долей вероятности этапирован в Москву. Поэтому вопрос об избрании меры пресечения будет решаться там", - сообщил собеседник агентства.
В феврале 2019 года СК завел уголовное дело о хищении средств у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области по статье 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере). В рамках этого дела уже предъявлено обвинение директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку. Следствием установлено, что в октябре 2017 года Хамуляк предоставил министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области подложные документы. Это были заявки на участие в предварительном отборе подрядных организаций для ремонта и замены лифтового оборудования и ремонту лифтовых шахт. Хамуляк совместно с Левченко заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на сумму более 167 миллионов рублей. Этот договор Хамуляк предоставил в фонд для получения аванса согласно заключенным договорам. По данным следствия, после этого Хамуляк и Левченко создали еще одну компанию, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена уже до 319,6 миллиона рублей, утверждает следствие. В дальнейшем в фонд регулярно предоставлялись отчеты, содержащие заведомо завышенную сумму. Нанесенный государству ущерб оценивается более чем на 185 миллионов рублей.
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Андрею Левченко 38 лет, он отобрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. В 2016-2018 годах также был депутатом заксобрания, а в 2012-2014 годах - гордумы Ангарска. С 2011 года работает генеральным директором ЗАО "Стальконструкция".
Его отец Сергей Левченко - член президиума ЦК КПРФ. Был депутатом Госдумы в трех созывах. В октябре 2015 года занял пост губернатора Иркутской области. В декабре 2019 года ушел в отставку по собственному желанию, временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Игорь Кобзев, который ранее занимал должность замглавы МЧС России.