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https://ria.ru/20200928/deputat-1577862877.html
Сына экс-губернатора Приангарья этапируют в Москву, сообщил источник
Депутат законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко, задержанный в понедельник по обвинению в мошенничестве, будет этапирован в Москву. Об этом... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T07:37
2020-09-28T07:37
андрей левченко
игорь кобзев
сергей левченко
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
ангарск
иркутск
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<strong>ИРКУТСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Депутат законодательного собрания Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Levchenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Левченко</a>, задержанный в понедельник по обвинению в мошенничестве, будет этапирован в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах региона.Ранее сообщалось, что задержан депутат заксобрания Иркутской области Андрей Левченко, сын бывшего губернатора <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Levchenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Левченко</a>. Парламентарию вменяют мошенничество в особо крупном размере. В понедельник Левченко был задержан, следователи провели обыски по месту его жительства и работы, а также у его отца."Левченко будет с очень высокой долей вероятности этапирован в Москву. Поэтому вопрос об избрании меры пресечения будет решаться там", - сообщил собеседник агентства.В феврале 2019 года <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> завел уголовное дело о хищении средств у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> по статье 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере). В рамках этого дела уже предъявлено обвинение директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку. Следствием установлено, что в октябре 2017 года Хамуляк предоставил министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области подложные документы. Это были заявки на участие в предварительном отборе подрядных организаций для ремонта и замены лифтового оборудования и ремонту лифтовых шахт. Хамуляк совместно с Левченко заключил с зарубежной компанией договор на поставку в <a href="http://ria.ru/location_Irkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Иркутск</a> лифтового оборудования на сумму более 167 миллионов рублей. Этот договор Хамуляк предоставил в фонд для получения аванса согласно заключенным договорам. По данным следствия, после этого Хамуляк и Левченко создали еще одну компанию, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена уже до 319,6 миллиона рублей, утверждает следствие. В дальнейшем в фонд регулярно предоставлялись отчеты, содержащие заведомо завышенную сумму. Нанесенный государству ущерб оценивается более чем на 185 миллионов рублей.Андрею Левченко 38 лет, он отобрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку <a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. В 2016-2018 годах также был депутатом заксобрания, а в 2012-2014 годах - гордумы <a href="http://ria.ru/location_Angarsk/" target="_blank" data-auto="true">Ангарска</a>. С 2011 года работает генеральным директором ЗАО "Стальконструкция".Его отец Сергей Левченко - член президиума ЦК КПРФ. Был депутатом <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> в трех созывах. В октябре 2015 года занял пост губернатора Иркутской области. В декабре 2019 года ушел в отставку по собственному желанию, временно исполняющим обязанности главы региона был назначен <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kobzev/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Кобзев</a>, который ранее занимал должность замглавы <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России.
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андрей левченко, игорь кобзев, сергей левченко, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, ангарск, иркутск, происшествия

Сына экс-губернатора Приангарья этапируют в Москву, сообщил источник

07:37 28.09.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 28 сен – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко, задержанный в понедельник по обвинению в мошенничестве, будет этапирован в Москву. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Ранее сообщалось, что задержан депутат заксобрания Иркутской области Андрей Левченко, сын бывшего губернатора Сергея Левченко. Парламентарию вменяют мошенничество в особо крупном размере. В понедельник Левченко был задержан, следователи провели обыски по месту его жительства и работы, а также у его отца.
"Левченко будет с очень высокой долей вероятности этапирован в Москву. Поэтому вопрос об избрании меры пресечения будет решаться там", - сообщил собеседник агентства.
В феврале 2019 года СК завел уголовное дело о хищении средств у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области по статье 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере). В рамках этого дела уже предъявлено обвинение директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку. Следствием установлено, что в октябре 2017 года Хамуляк предоставил министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области подложные документы. Это были заявки на участие в предварительном отборе подрядных организаций для ремонта и замены лифтового оборудования и ремонту лифтовых шахт. Хамуляк совместно с Левченко заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на сумму более 167 миллионов рублей. Этот договор Хамуляк предоставил в фонд для получения аванса согласно заключенным договорам. По данным следствия, после этого Хамуляк и Левченко создали еще одну компанию, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена уже до 319,6 миллиона рублей, утверждает следствие. В дальнейшем в фонд регулярно предоставлялись отчеты, содержащие заведомо завышенную сумму. Нанесенный государству ущерб оценивается более чем на 185 миллионов рублей.
Депутат Государственной Думы Вадим Белоусов - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 12:16
Дело депутата Госдумы о взятке в три миллиарда рублей направили в Москву
Андрею Левченко 38 лет, он отобрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. В 2016-2018 годах также был депутатом заксобрания, а в 2012-2014 годах - гордумы Ангарска. С 2011 года работает генеральным директором ЗАО "Стальконструкция".
Его отец Сергей Левченко - член президиума ЦК КПРФ. Был депутатом Госдумы в трех созывах. В октябре 2015 года занял пост губернатора Иркутской области. В декабре 2019 года ушел в отставку по собственному желанию, временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Игорь Кобзев, который ранее занимал должность замглавы МЧС России.
3102002
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Андрей ЛевченкоИгорь КобзевСергей ЛевченкоСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваАнгарскИркутскПроисшествия
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