https://ria.ru/20200928/chinovnik-1577868403.html

Глава Южной Кореи извинился за инцидент с убийством чиновника в КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принес соболезнования в связи с гибелью южнокорейского чиновника, заплывшего в северокорейские воды и застреленного патрулем... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T10:21

2020-09-28T10:21

2020-09-28T10:21

мун чжэ ин

ким чен ын

южная корея

пхеньян

сеул

в мире

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<strong>ТОКИО, 28 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Кореи</a> <a href="http://ria.ru/person_Mun_CHzheh_In/" target="_blank" data-auto="true">Мун Чжэ Ин</a> принес соболезнования в связи с гибелью южнокорейского чиновника, заплывшего в северокорейские воды и застреленного патрулем КНДР, а также отметил важность введения мер по предотвращению подобных случаев в будущем.Южнокорейский президент также отметил тот факт, что лидер КНДР <a href="http://ria.ru/person_Kim_CHen_Yn/" target="_blank" data-auto="true">Ким Чен Ын</a> лично принес извинения в связи с инцидентом и что южнокорейская сторона рассматривает данный шаг как нежелание <a href="http://ria.ru/location_Pyongyang/" target="_blank" data-auto="true">Пхеньяна</a> усугубить межкорейские отношения.Ранее сообщалось, что 47-летний сотрудник рыболовного контроля министерства океанов и рыболовства Южной Кореи пропал 21 сентября с инспекционного катера во время дежурства недалеко от водной территории Северной Кореи и, как оказалось, позже был найден и застрелен патрулем КНДР.Накануне <a href="http://ria.ru/location_Seoul/" target="_blank" data-auto="true">Сеул</a> запросил у Пхеньяна проведение совместного расследования убийства южнокорейского чиновника, заплывшего в северокорейские воды, так как описанный северокорейской стороной ход событий несколько отличается от того, что сообщали военные Южной Кореи.Так, ранее в Южной Корее заявляли, что "негуманные" северокорейские военные не только не помогли человеку, но и застрелили его, а затем подплыли ближе и "сожгли тело". Северная Корея же в пятницу заявила, что военный патруль выехал на вызов в связи с обнаружением нарушителя границы и выстрелил в него только после двух предупредительных, многократных приказов назвать себя и якобы попытки мужчины скрыться. После стрельбы тело южнокорейца скрылось под водой, а сожгли северокорейские военные лишь тот предмет, на котором он приплыл, утверждают в КНДР.В связи с этими расхождениями фактов, а также тем, что тело погибшего до сих пор не было найдено, Южная Корея ранее уже заявила о своем желании провести дополнительное расследование. В администрации президента Южной Кореи заявили, что поиск тела покойного и его вещей является первоочередным как для выяснения правды, так и из человеческого уважения к семье погибшего.КНДР ранее уже заявила, что проведет поиск тела погибшего южнокорейского гражданина, "незаконно пересекшего границу", но предупредила, что кораблям Южной Кореи не стоит под предлогом поисков нарушать разграничительную линию между территориальными водами двух стран, чтобы не вызвать рост напряженности.

https://ria.ru/20200925/chinovnik-1577742922.html

https://ria.ru/20200927/avisoobschenie-1577826332.html

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южная корея

пхеньян

сеул

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мун чжэ ин, ким чен ын, южная корея, пхеньян, сеул, в мире