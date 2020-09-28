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https://ria.ru/20200928/chinovnik-1577868403.html
Глава Южной Кореи извинился за инцидент с убийством чиновника в КНДР
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принес соболезнования в связи с гибелью южнокорейского чиновника, заплывшего в северокорейские воды и застреленного патрулем... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T10:21
2020-09-28T10:21
мун чжэ ин
ким чен ын
южная корея
пхеньян
сеул
в мире
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<strong>ТОКИО, 28 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Кореи</a> <a href="http://ria.ru/person_Mun_CHzheh_In/" target="_blank" data-auto="true">Мун Чжэ Ин</a> принес соболезнования в связи с гибелью южнокорейского чиновника, заплывшего в северокорейские воды и застреленного патрулем КНДР, а также отметил важность введения мер по предотвращению подобных случаев в будущем.Южнокорейский президент также отметил тот факт, что лидер КНДР <a href="http://ria.ru/person_Kim_CHen_Yn/" target="_blank" data-auto="true">Ким Чен Ын</a> лично принес извинения в связи с инцидентом и что южнокорейская сторона рассматривает данный шаг как нежелание <a href="http://ria.ru/location_Pyongyang/" target="_blank" data-auto="true">Пхеньяна</a> усугубить межкорейские отношения.Ранее сообщалось, что 47-летний сотрудник рыболовного контроля министерства океанов и рыболовства Южной Кореи пропал 21 сентября с инспекционного катера во время дежурства недалеко от водной территории Северной Кореи и, как оказалось, позже был найден и застрелен патрулем КНДР.Накануне <a href="http://ria.ru/location_Seoul/" target="_blank" data-auto="true">Сеул</a> запросил у Пхеньяна проведение совместного расследования убийства южнокорейского чиновника, заплывшего в северокорейские воды, так как описанный северокорейской стороной ход событий несколько отличается от того, что сообщали военные Южной Кореи.Так, ранее в Южной Корее заявляли, что "негуманные" северокорейские военные не только не помогли человеку, но и застрелили его, а затем подплыли ближе и "сожгли тело". Северная Корея же в пятницу заявила, что военный патруль выехал на вызов в связи с обнаружением нарушителя границы и выстрелил в него только после двух предупредительных, многократных приказов назвать себя и якобы попытки мужчины скрыться. После стрельбы тело южнокорейца скрылось под водой, а сожгли северокорейские военные лишь тот предмет, на котором он приплыл, утверждают в КНДР.В связи с этими расхождениями фактов, а также тем, что тело погибшего до сих пор не было найдено, Южная Корея ранее уже заявила о своем желании провести дополнительное расследование. В администрации президента Южной Кореи заявили, что поиск тела покойного и его вещей является первоочередным как для выяснения правды, так и из человеческого уважения к семье погибшего.КНДР ранее уже заявила, что проведет поиск тела погибшего южнокорейского гражданина, "незаконно пересекшего границу", но предупредила, что кораблям Южной Кореи не стоит под предлогом поисков нарушать разграничительную линию между территориальными водами двух стран, чтобы не вызвать рост напряженности.
https://ria.ru/20200925/chinovnik-1577742922.html
https://ria.ru/20200927/avisoobschenie-1577826332.html
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южная корея
пхеньян
сеул
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мун чжэ ин, ким чен ын, южная корея, пхеньян, сеул, в мире

Глава Южной Кореи извинился за инцидент с убийством чиновника в КНДР

10:21 28.09.2020
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© AP Photo / South Korea Presidential Blue House/YonhapПрезидент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время пресс-конференции после крушения туристического катера в Будапеште. 30 мая 2019
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время пресс-конференции после крушения туристического катера в Будапеште. 30 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© AP Photo / South Korea Presidential Blue House/Yonhap
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ТОКИО, 28 сен – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принес соболезнования в связи с гибелью южнокорейского чиновника, заплывшего в северокорейские воды и застреленного патрулем КНДР, а также отметил важность введения мер по предотвращению подобных случаев в будущем.

"Я выражаю свои искренние соболезнования и сожаление вне зависимости от того, как погибший оказался в северокорейских водах. Правительство также выражает сожаление в связи с шоком и злостью, которые пришлось пережить людям в стране в связи с инцидентом. Вне зависимости от причин мы приносим свои извинения", - цитирует Мун Чжэ Ина агентство Ренхап.

Южнокорейский президент также отметил тот факт, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично принес извинения в связи с инцидентом и что южнокорейская сторона рассматривает данный шаг как нежелание Пхеньяна усугубить межкорейские отношения.
"Я придаю большое значение тому, что Ким Чен Ын принес извинения нашему народу. Впервые в истории мы получили незамедлительные извинения от лица северокорейского лидера", - добавил он.
Ранее сообщалось, что 47-летний сотрудник рыболовного контроля министерства океанов и рыболовства Южной Кореи пропал 21 сентября с инспекционного катера во время дежурства недалеко от водной территории Северной Кореи и, как оказалось, позже был найден и застрелен патрулем КНДР.
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В КНДР рассказали подробности убийства южнокорейского чиновника
Накануне Сеул запросил у Пхеньяна проведение совместного расследования убийства южнокорейского чиновника, заплывшего в северокорейские воды, так как описанный северокорейской стороной ход событий несколько отличается от того, что сообщали военные Южной Кореи.
Так, ранее в Южной Корее заявляли, что "негуманные" северокорейские военные не только не помогли человеку, но и застрелили его, а затем подплыли ближе и "сожгли тело". Северная Корея же в пятницу заявила, что военный патруль выехал на вызов в связи с обнаружением нарушителя границы и выстрелил в него только после двух предупредительных, многократных приказов назвать себя и якобы попытки мужчины скрыться. После стрельбы тело южнокорейца скрылось под водой, а сожгли северокорейские военные лишь тот предмет, на котором он приплыл, утверждают в КНДР.
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В связи с этими расхождениями фактов, а также тем, что тело погибшего до сих пор не было найдено, Южная Корея ранее уже заявила о своем желании провести дополнительное расследование. В администрации президента Южной Кореи заявили, что поиск тела покойного и его вещей является первоочередным как для выяснения правды, так и из человеческого уважения к семье погибшего.
КНДР ранее уже заявила, что проведет поиск тела погибшего южнокорейского гражданина, "незаконно пересекшего границу", но предупредила, что кораблям Южной Кореи не стоит под предлогом поисков нарушать разграничительную линию между территориальными водами двух стран, чтобы не вызвать рост напряженности.
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Мун Чжэ ИнКим Чен ЫнЮжная КореяПхеньянСеулВ мире
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