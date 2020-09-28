https://ria.ru/20200928/boy-1577901397.html

Армянские военные опубликовали кадры танкового боя в Карабахе

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики представила видео танкового боя во время наступления азербайджанских подразделений на южном... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T17:08

2020-09-28T17:08

2020-09-28T19:01

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Армия обороны непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской Республики</a> представила видео танкового боя во время наступления азербайджанских подразделений на южном направлении линии соприкосновения, сообщил <a href="https://ru.armeniasputnik.am/" target="_blank">Sputnik Армения.</a>Издание приводит слова пресс-секретаря Минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян, которая заявила, что потери <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> составили десять единиц бронетехники. При этом бои еще продолжаются.<a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> и Армения возлагают вину за обострение ситуации друг на друга. В Баку утверждают, что огонь открыла армянская сторона, и считают свои действия контрнаступательной операцией. В свою очередь, в <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны азербайджанских военных. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что от артобстрела пострадали мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Он призвал население укрыться.В Армении введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Российский МИД призывал Баку и Ереван немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам.Конфликт в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577883211.html

https://ria.ru/20200928/erdogan-1577888802.html

Damir Aliev Россию только не впутывайте в свои сомнительные разборки. как у Пашинянца хватает наглости еще звонить Путину и о чем-то просить, после того как он запретил российское вещание на территории Армении, понаставил людей Сороса на все ключевые посты и фактически превратил Армению в марионетку США. 163

Damir Aliev и да, ОДКБ тут вообще не при чем. Нагорный Крабах не является территорией Армении, не входит в состав Армении и не входит в ОДКБ. так что ОДКБ впрягаться за этот оккупированный Арменией у Азербайджана кусок - будет как минимум нелегитимно. по всем международным законам. так что сами, сами. привыкли все свои делишки темные решать за счет России, попутно поливая ее грязью. в этот раз - обломись! 136

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Азербайджан предпринял танковое наступление в Карабахе Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило в понедельник, что подразделения армии НКР уничтожили в танковом бою десять единиц бронетехники вооруженных сил Азербайджана. 2020-09-28T17:08 true PT0M26S

Продвижение азербайджанских сил на южном направлении остановлено Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики представила видео танкового боя во время наступления азербайджанских подразделений на южном направлении линии соприкосновения, сообщил Sputnik Армения. Издание приводит слова пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян, которая заявила, что потери Баку составили десять единиц бронетехники. 2020-09-28T17:08 true PT0M54S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире