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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/bolnitsy-1577862221.html
Больницы в Армении прекратили плановый прием из-за военного положения
Медицинские учреждения Армении прекращают плановый прием пациентов из-за военного положения, введенного в стране в связи с событиями в Нагорном Карабахе,... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T06:32
2020-09-28T06:39
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
минобороны армении
обсе
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
ереван
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 28 сен – РИА Новости.</strong> Медицинские учреждения <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> прекращают плановый прием пациентов из-за военного положения, введенного в стране в связи с событиями в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, сообщили в пресс-службе минздрава.В пресс-службе заявили, что будет вестись прием пациентов, нуждающихся лишь в реанимационных мероприятиях и неотложной медицинской помощи, остальных выпишут из больниц с последующим амбулаторным контролем.В воскресенье <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Азербайджана</a> заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>.Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, он призвал жителей укрыться. Ряд государств, в том числе Россия, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
https://ria.ru/20200927/pogibshie-1577859347.html
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
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минобороны азербайджана, минобороны армении, обсе, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, ереван, армения, в мире

Больницы в Армении прекратили плановый прием из-за военного положения

06:32 28.09.2020 (обновлено: 06:39 28.09.2020)
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкБольница в Армении
Больница в Армении - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 28 сен – РИА Новости. Медицинские учреждения Армении прекращают плановый прием пациентов из-за военного положения, введенного в стране в связи с событиями в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе минздрава.
"Руководствуясь положением закона о правовом режиме военного положения, министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подписал приказ, согласно которому прекращается прием в медицинские учреждения пациентов, обратившихся за стационарной помощью в плановом порядке", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В пресс-службе заявили, что будет вестись прием пациентов, нуждающихся лишь в реанимационных мероприятиях и неотложной медицинской помощи, остальных выпишут из больниц с последующим амбулаторным контролем.
В воскресенье минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана.
Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал жителей укрыться. Ряд государств, в том числе Россия, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.
Артиллерия вооруженных сил Армении в зоне Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
27 сентября, 23:13Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Карабахе сообщили о десятках погибших в результате боевых действий
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииОБСЕНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаЕреванАрменияВ мире
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