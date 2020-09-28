Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200928/atomnaya-1577794774.html
День работника атомной промышленности в России
День работника атомной промышленности учрежден указом президента РФ от 3 июня 2005 года и ежегодно отмечается 28 сентября. Выбранная для празднования дата... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T00:31
2020-09-28T00:31
курчатовский институт
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577789190_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_a395d2f965daeab83b38bfbeac812288.jpg
День работника атомной промышленности учрежден указом президента РФ от 3 июня 2005 года и ежегодно <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/22448" target="_blank">отмечается 28 сентября</a>. Выбранная для празднования дата связана с тем, что 28 сентября 1942 года председатель Государственного комитета обороны (ГКО) СССР Иосиф Сталин подписал распоряжение ГКО "Об организации работ по урану". Документом предписывалось <a href="https://ria.ru/20190924/1559083726.html" target="_blank">возобновить</a> в Советском Союзе работы по изучению возможности использования атомной энергии.Исследования в области ядерной физики, которые велись в СССР еще до Великой Отечественной войны (1941-1945), были остановлены начавшимися военными действиями. Однако после того, как в 1942 году советскому руководству стало известно, что США и Германия работают над созданием ядерного оружия, было принято решение об их <a href="https://atom75.ru/#history_7" target="_blank">возобновлении</a>. Однако все же работы в условиях военного времени и ориентации промышленности на нужды фронта развивались недостаточно интенсивно. Успешное испытание атомной бомбы в США (июль 1945 года) придало им <a href="https://rosatom.ru/about-nuclear-industry/history/" target="_blank">значительное ускорение</a>. 20 августа 1945 года председатель Государственного комитета обороны СССР Иосиф Сталин подписал постановление о создании <a href="https://www.ocks-rosatoma.ru/actual/75-letie/" target="_blank">Специального комитета при ГКО</a> – особый орган управления работами по урану, состоящий из высших государственных деятелей и ученых-физиков. Тем же постановлением предусматривалось <a href="https://atom75.ru/#history_23" target="_blank">создание "штаба"</a> советской атомной промышленности – Первого главного управления при Совете народных комиссаров СССР (с 1953 года – Министерство среднего машиностроения СССР, с 1989 года – Министерство атомной энергетики и промышленности). Куратором советской ядерной программы был назначен нарком внутренних дел Лаврентий Берия, научным руководителем – академик Игорь Курчатов.Благодаря огромным усилиям ученых и производственников работы продвигались быстрыми темпами. В 1944 году были получены первые в Евразии килограммы чистого урана. В 1946 году в реакторе Ф-1 под руководством Игоря Курчатова была осуществлена самоподдерживающаяся цепная реакция деления урана. Эти работы позволили двумя годами позже запустить первый промышленный реактор "А" по производству плутония мощностью 100 мегаватт. Он заработал на комбинате № 817 (ныне ПО "Маяк" в Озерске Челябинской области). 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне был успешно испытан первый советский ядерный заряд (РДС-1), а в 1953 году – первая отечественная термоядерная бомба (РДС-6с). В 1957 году построена первая атомная подводная лодка (проект К-3). Параллельно, с конца 1940-х годов начал развиваться гражданский сектор атомной промышленности. В 1949 году в Лаборатории N 3 Академии наук СССР (ныне – Институт теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова, входит в состав Национального исследовательского центра "Курчатовский институт") был запущен первый в СССР и в Европе тяжеловодный исследовательский реактор, на нем впоследствии сделали целый <a href="http://www.itep.ru/about/history/detail.php?ID=252" target="_blank">ряд крупных открытий</a>. В мае 1950 года правительство СССР приняло постановление "О научно-исследовательских, проектных и экспериментальных работах по использованию атомной энергии для мирных целей", главным результатом которого стал пуск 26 июня 1954 года первой в мире атомной электростанции (АЭС) мощностью пять мегаватт в <a href="https://atom75.ru/#history_19" target="_blank">подмосковном Обнинске</a>. В 1955 году был запущен в эксплуатацию первый в мире реактор на быстрых нейтронах БР-1 с нулевой мощностью, а через год – БР-2 с тепловой мощностью 100 киловатт. В 1959 году сдали в эксплуатацию первый в мире ледоход с ядерной энергетической установкой ("Ленин"). В 1964 году был запущен первый реактор ВВЭР-1 (водо-водяной энергетический реактор) мощностью 210 мегаватт (Нововоронежская АЭС). В 1973 году в СССР ввели в эксплуатацию первый в мире энергетический реактор на быстрых нейтронах БН-350 (город Шевченко, ныне – город Актау, Казахстан). В 1974 году состоялся запуск первого реактора РБМК (реактор большой мощности канальный) мощностью 1000 мегаватт (Ленинградская АЭС). Развернулось строительство АЭС за рубежом.В настоящее время атомная отрасль России представляет собой комплекс из около 350 предприятий и организаций, в которых занято свыше 250 тысяч человек. В ее структуре – предприятия ядерного оружейного комплекса, ядерного топливного цикла, атомного машиностроения и отраслевые научно-исследовательские институты. Кроме того, в состав Росатома входит <a href="https://rosatom.ru/about-nuclear-industry/atomnaya-otrasl-rossii/" target="_blank">единственный в мире</a> атомный ледокольный флот. В современных условиях атомная энергетика является одним из важнейших секторов экономики России. В общей сложности на 11 АЭС России эксплуатируются 38 энергоблоков установленной мощностью около 30,3 гигаватта. <a href="https://www.rosatom.ru/about/" target="_blank">Выработка</a> в стране электроэнергии на АЭС в 2019 году составила 208,784 миллиарда киловатт в час. Атомная энергетика активно развивается. В России строится три энергоблока. Кроме того, за рубежом страна сооружает 36 энергоблоков. Атомная промышленность выступает локомотивом для развития других отраслей. Она обеспечивает заказ, а значит – и ресурс развития машиностроению, металлургии, материаловедению, геологии, строительной индустрии и т.д.Мощный потенциал отрасли был заложен благодаря напряженному творческому труду, высочайшей компетентности и преданности делу многих поколений ученых, конструкторов, инженеров и специалистов. В результате их работы открылись <a href="https://ria.ru/20190924/1559083726.html" target="_blank">уникальные возможности</a> для освоения космоса и арктических широт, эффективного развития энергетики, науки, здравоохранения. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577789190_132:0:2863:2048_1400x0_80_0_0_e27ef717b7b521e527dd88c55e23e546.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курчатовский институт, справки

День работника атомной промышленности в России

00:31 28.09.2020
38
© РИА Новости / Руслан КривобокКонтейнеры (биконусы) с порошком диоксида урана в цехе производства топлива для энергетических реакторов
Контейнеры (биконусы) с порошком диоксида урана в цехе производства топлива для энергетических реакторов - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
День работника атомной промышленности учрежден указом президента РФ от 3 июня 2005 года и ежегодно отмечается 28 сентября. Выбранная для празднования дата связана с тем, что 28 сентября 1942 года председатель Государственного комитета обороны (ГКО) СССР Иосиф Сталин подписал распоряжение ГКО "Об организации работ по урану". Документом предписывалось возобновить в Советском Союзе работы по изучению возможности использования атомной энергии.
Исследования в области ядерной физики, которые велись в СССР еще до Великой Отечественной войны (1941-1945), были остановлены начавшимися военными действиями. Однако после того, как в 1942 году советскому руководству стало известно, что США и Германия работают над созданием ядерного оружия, было принято решение об их возобновлении. Однако все же работы в условиях военного времени и ориентации промышленности на нужды фронта развивались недостаточно интенсивно. Успешное испытание атомной бомбы в США (июль 1945 года) придало им значительное ускорение. 20 августа 1945 года председатель Государственного комитета обороны СССР Иосиф Сталин подписал постановление о создании Специального комитета при ГКО – особый орган управления работами по урану, состоящий из высших государственных деятелей и ученых-физиков. Тем же постановлением предусматривалось создание "штаба" советской атомной промышленности – Первого главного управления при Совете народных комиссаров СССР (с 1953 года – Министерство среднего машиностроения СССР, с 1989 года – Министерство атомной энергетики и промышленности). Куратором советской ядерной программы был назначен нарком внутренних дел Лаврентий Берия, научным руководителем – академик Игорь Курчатов.
Благодаря огромным усилиям ученых и производственников работы продвигались быстрыми темпами. В 1944 году были получены первые в Евразии килограммы чистого урана. В 1946 году в реакторе Ф-1 под руководством Игоря Курчатова была осуществлена самоподдерживающаяся цепная реакция деления урана. Эти работы позволили двумя годами позже запустить первый промышленный реактор "А" по производству плутония мощностью 100 мегаватт. Он заработал на комбинате № 817 (ныне ПО "Маяк" в Озерске Челябинской области). 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне был успешно испытан первый советский ядерный заряд (РДС-1), а в 1953 году – первая отечественная термоядерная бомба (РДС-6с). В 1957 году построена первая атомная подводная лодка (проект К-3).
Параллельно, с конца 1940-х годов начал развиваться гражданский сектор атомной промышленности. В 1949 году в Лаборатории N 3 Академии наук СССР (ныне – Институт теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова, входит в состав Национального исследовательского центра "Курчатовский институт") был запущен первый в СССР и в Европе тяжеловодный исследовательский реактор, на нем впоследствии сделали целый ряд крупных открытий. В мае 1950 года правительство СССР приняло постановление "О научно-исследовательских, проектных и экспериментальных работах по использованию атомной энергии для мирных целей", главным результатом которого стал пуск 26 июня 1954 года первой в мире атомной электростанции (АЭС) мощностью пять мегаватт в подмосковном Обнинске. В 1955 году был запущен в эксплуатацию первый в мире реактор на быстрых нейтронах БР-1 с нулевой мощностью, а через год – БР-2 с тепловой мощностью 100 киловатт. В 1959 году сдали в эксплуатацию первый в мире ледоход с ядерной энергетической установкой ("Ленин").
В 1964 году был запущен первый реактор ВВЭР-1 (водо-водяной энергетический реактор) мощностью 210 мегаватт (Нововоронежская АЭС). В 1973 году в СССР ввели в эксплуатацию первый в мире энергетический реактор на быстрых нейтронах БН-350 (город Шевченко, ныне – город Актау, Казахстан). В 1974 году состоялся запуск первого реактора РБМК (реактор большой мощности канальный) мощностью 1000 мегаватт (Ленинградская АЭС). Развернулось строительство АЭС за рубежом.
В настоящее время атомная отрасль России представляет собой комплекс из около 350 предприятий и организаций, в которых занято свыше 250 тысяч человек. В ее структуре – предприятия ядерного оружейного комплекса, ядерного топливного цикла, атомного машиностроения и отраслевые научно-исследовательские институты. Кроме того, в состав Росатома входит единственный в мире атомный ледокольный флот.
В современных условиях атомная энергетика является одним из важнейших секторов экономики России. В общей сложности на 11 АЭС России эксплуатируются 38 энергоблоков установленной мощностью около 30,3 гигаватта. Выработка в стране электроэнергии на АЭС в 2019 году составила 208,784 миллиарда киловатт в час. Атомная энергетика активно развивается. В России строится три энергоблока. Кроме того, за рубежом страна сооружает 36 энергоблоков.
Атомная промышленность выступает локомотивом для развития других отраслей. Она обеспечивает заказ, а значит – и ресурс развития машиностроению, металлургии, материаловедению, геологии, строительной индустрии и т.д.
Мощный потенциал отрасли был заложен благодаря напряженному творческому труду, высочайшей компетентности и преданности делу многих поколений ученых, конструкторов, инженеров и специалистов. В результате их работы открылись уникальные возможности для освоения космоса и арктических широт, эффективного развития энергетики, науки, здравоохранения.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
100000
Обсудить0
Курчатовский институтСправки
Рекомендуем
Посетительница на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве
Флаги Киргизской Республики и Российской Федерации
Межгосударственные отношения России и Киргизии
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли
Путин рассказал об эффективности атомной отрасли России на фоне COVID-19
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе: есть погибшие
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе: есть погибшие
Рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни
Рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни
Невеста
В Сети возмущены "позорной" выходкой жениха на свадьбе в Дагестане
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Генсек ООН призвал немедленно прекратить бои в Карабахе
Актриса Деми Мур. 2009 год
СМИ: Деми Мур сыграет в экранизации эротического подкаста "Грязная Диана"
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
ДТП с рейсовым автобусом в Калининградской области
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2020 году
Военнослужащий армии Азербайджана
В Баку рассказали о пострадавших мирных жителях из-за ситуации в Карабахе
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на онлайн-заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ в Армении
Глава МИД Армении обсудил ситуацию в Карабахе с замгоссекретаря США
Уничтожение колонны азербайджанской бронетехники
Ереван показал кадры уничтожения азербайджанской военной колонны
Медвежонок заглядывает в дом
В США медвежонок попытался пройти через стеклянную дверь дома
Артиллерия вооруженных сил Армении в зоне Нагорного Карабаха
В Карабахе сообщили о десятках погибших в результате боевых действий
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37Путин заявил о гордости России за атомную отрасль
02:37Японский министр провел осмотр Южных Курил издалека
02:33Путин рассказал о ядерном потенциале России
02:30Путин оценил роль работников атомной отрасли в обеспечении обороны России
02:28Путин: АЭС работают на репутацию России как страны высоких технологий
02:24Путин рассказал об эффективности атомной отрасли России на фоне COVID-19
02:03Названы необычные признаки приближающегося инсульта
02:00Как не заболеть вирусной инфекцией? Пять лайфхаков
01:43Ереван показал кадры уничтожения азербайджанской военной колонны
01:40Стали известны даты саммита "Большой двадцатки"
01:36Форум регионов России и Белоруссии впервые пройдет онлайн из-за COVID-19
01:19Матвиенко оценила сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией
01:12Трамп прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
01:10Россия "доверяет мудрости белорусского народа", заявила Матвиенко
01:05На МКС увеличилась скорость утечки воздуха
00:47Байден прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
00:41Глава МИД Армении обсудил ситуацию в Карабахе с замгоссекретаря США
00:26В Москве и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за COVID-19
00:18Назван регион с самым здоровым образом жизни
00:05Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года
Лента новостейМолния