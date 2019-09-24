Путин отметил успехи в создании российского вооружения нового поколения

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Создание вооружения нового поколения, способного надолго обеспечить стратегический баланс в мире, стало одним из несомненных успехов современной атомной отрасли России, важно, чтобы ее потенциал был в полной мере задействован для обеспечения обороноспособности страны, говорится в приветствии президента России Владимира Путина работникам отечественной атомной отрасли.

Приветствие главы государства на торжественном мероприятии, прошедшем во вторник в Москве и приуроченном к предстоящему 28 сентября Дню работника атомной промышленности РФ, зачитал первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко.

"В отечественной атомной промышленности всегда работали настоящие профессионалы, мужественные, увлеченные избранным делом люди - ученые, конструкторы, инженеры, представители других специальностей", - отметил Путин. "Во многом благодаря их напряженному творческому труду, ярким, прорывным достижениям и успехам был создан потенциал отрасли, открылись уникальные возможности для освоения космоса и арктических широт, эффективного развития энергетики, науки, здравоохранения", - говорится в приветствии.

"Важно, чтобы это богатейшее интеллектуальное технологическое наследие и поистине неисчерпаемые инновационные возможности атомной отрасли были в полной мере задействованы в целях модернизации национальной экономики, обеспечения обороноспособности и энергетической безопасности страны, укрепления конкурентоспособности России на глобальных рынках", - подчеркнул президент.

Путин в своем приветствии отметил, что "среди несомненных успехов нынешнего поколения атомщиков - создание вооружения нового поколения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед".

Также среди основных достижений атомной отрасли России президент выделил "развитие атомной генерации по самым современным требованиям безопасности, разработка реакторов на быстрых нейтронах, которые станут основой атомной энергетики будущего, завершение строительства первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции, значимый вклад в развитие цифровизации, прикладного и фундаментального научного знания".

Президент выразил уверенность, что российские атомщики и впредь будут "приумножать замечательные профессиональные традиции и честно и добросовестно трудиться на благо России и ее граждан".