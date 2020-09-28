https://ria.ru/20200928/armeniya-1577888459.html

В Армении приняли заявление, осуждающее действия Азербайджана в Карабахе

Национальное собрание (парламент) Армении принял в понедельник заявление, осуждающее действия Азербайджана в Нагорном Карабахе, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T14:26

2020-09-28T14:26

2020-09-28T14:26

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

минобороны армении

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 28 сен – РИА Новости.</strong> Национальное собрание (парламент) Армении принял в понедельник заявление, осуждающее действия Азербайджана в Нагорном Карабахе, передает корреспондент РИА Новости.За принятие документа проголосовали все фракции законодательного органа.В заявлении парламента <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> говорится, что "международное сообщество обязано предпринять действенные шаги для сдерживания не только агрессии <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, но и стремления <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> вмешаться в карабахский конфликт, что приведет к дестабилизации в регионе, создаст непосредственную угрозу международному миру и безопасности"."Эта авантюра Азербайджана при открытой поддержке Турции является грубейшим нарушением международного права, которое должно получить политико-правовую оценку международного сообщества... Национальное собрание подтверждает, что армянская сторона сохраняет верность мирному урегулированию конфликта в рамках сопредседательства Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, одновременно, оставаясь гарантом безопасности Республики Арцах (самоназвание Карабаха - ред.), без колебаний примет все необходимые меры для защиты безопасности и свободного волеизъявления арцахских армян", - отмечается в документе.<a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> заявляли, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577872619.html

https://ria.ru/20200928/azerbaydzhan-1577880566.html

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нагорно-карабахская республика

сша

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, минобороны армении, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире