Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/armeniya-1577888459.html
В Армении приняли заявление, осуждающее действия Азербайджана в Карабахе
Национальное собрание (парламент) Армении принял в понедельник заявление, осуждающее действия Азербайджана в Нагорном Карабахе, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T14:26
2020-09-28T14:26
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
минобороны армении
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577884015_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4976bd19b93f470dc51307dfaa9e19f1.jpg
<strong>ЕРЕВАН, 28 сен – РИА Новости.</strong> Национальное собрание (парламент) Армении принял в понедельник заявление, осуждающее действия Азербайджана в Нагорном Карабахе, передает корреспондент РИА Новости.За принятие документа проголосовали все фракции законодательного органа.В заявлении парламента <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> говорится, что "международное сообщество обязано предпринять действенные шаги для сдерживания не только агрессии <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, но и стремления <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> вмешаться в карабахский конфликт, что приведет к дестабилизации в регионе, создаст непосредственную угрозу международному миру и безопасности"."Эта авантюра Азербайджана при открытой поддержке Турции является грубейшим нарушением международного права, которое должно получить политико-правовую оценку международного сообщества... Национальное собрание подтверждает, что армянская сторона сохраняет верность мирному урегулированию конфликта в рамках сопредседательства Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, одновременно, оставаясь гарантом безопасности Республики Арцах (самоназвание Карабаха - ред.), без колебаний примет все необходимые меры для защиты безопасности и свободного волеизъявления арцахских армян", - отмечается в документе.<a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> заявляли, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577872619.html
https://ria.ru/20200928/azerbaydzhan-1577880566.html
1
нагорно-карабахская республика
сша
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577884015_65:0:2796:2048_1400x0_80_0_0_ae01e2c00da32d814e02e72c8a8f2085.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минобороны азербайджана, минобороны армении, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

В Армении приняли заявление, осуждающее действия Азербайджана в Карабахе

14:26 28.09.2020
3289
© REUTERS / Staff/File Photo/File PhotoАрмянские военные на позициях у границы Нагорного Карабаха
Армянские военные на позициях у границы Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© REUTERS / Staff/File Photo/File Photo
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 28 сен – РИА Новости. Национальное собрание (парламент) Армении принял в понедельник заявление, осуждающее действия Азербайджана в Нагорном Карабахе, передает корреспондент РИА Новости.
За принятие документа проголосовали все фракции законодательного органа.
В заявлении парламента Армении говорится, что "международное сообщество обязано предпринять действенные шаги для сдерживания не только агрессии Азербайджана, но и стремления Турции вмешаться в карабахский конфликт, что приведет к дестабилизации в регионе, создаст непосредственную угрозу международному миру и безопасности".
"Эта авантюра Азербайджана при открытой поддержке Турции является грубейшим нарушением международного права, которое должно получить политико-правовую оценку международного сообщества... Национальное собрание подтверждает, что армянская сторона сохраняет верность мирному урегулированию конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, одновременно, оставаясь гарантом безопасности Республики Арцах (самоназвание Карабаха - ред.), без колебаний примет все необходимые меры для защиты безопасности и свободного волеизъявления арцахских армян", - отмечается в документе.
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 11:16Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Уничтожение армянских танков. Видео Минобороны Азербайджана - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 12:49Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Азербайджан заявил об уничтожении двух армянских танков
320014
Обсудить1
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
Рекомендуем
Военнослужащий армии Азербайджана
Парламент Азербайджана решил ввести военное положение в ряде регионов
Военнослужащий армии Азербайджана
В Баку рассказали о пострадавших мирных жителях из-за ситуации в Карабахе
Празднование дня независимости Литвы в Вильнюсе
Историк объяснил, почему Литва не может говорить об оккупации в 1940 году
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода
Эрдоган обсудил с Джонсоном ситуацию в Карабахе
Здание Международного аэропорта имени Гейдара Алиева в Баку
В Баку ограничили работу аэропорта из-за введения военного положения
Военнослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта
В Армении заявили "о прямом присутствии Турции в Карабахе"
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко призвала не вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе
Военнослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта
Армения назвала условие применения "Искандеров" в Карабахе
Боевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
В Армении заявили о беспрецедентном по плотности огне в Карабахе
Здание Министерства иностранных дел в Москве
В МИД заявили об увеличении случаев фальсификации истории
Армянские военные на позициях у границы Нагорного Карабаха
Посол Армении в России назвал условия признания Нагорного Карабаха
Азербайджан предпринял танковое наступление в Карабахе
Армянские военные опубликовали кадры танкового боя в Карабахе
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
В Госдуме прокомментировали заявление Эрдогана по Карабаху
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
Обстрелы, военное положение, мобилизация: эскалация конфликта в Карабахе
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
Крым может стать площадкой для переговоров по Карабаху, заявил депутат
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Армения показала кадры удара по азербайджанским солдатам
02:05Эксперт рассказал, когда можно запросить видео с камер наблюдения
02:00Названа оптимальная температура для дома
01:35Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"
00:59В России ввели новые правила для отбывающих наказание
00:51Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон
00:47Совбез ООН обсудит обострение в Нагорном Карабахе, сообщил источник
00:37Стала известна причина "таинственной" смерти слонов в Зимбабве
00:28Пашинян призвал Меркель "обуздать" политику Турции в регионе
00:26Названы регионы, где закончилось место на свалках
00:24Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
00:22Госдума обсудит заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
00:18Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
00:14"От слов к делу": Лавров призвал к развитию переговоров в Корее
00:10Лавров рассказал о перспективах урегулирования на Корейском полуострове
00:10Туристы рассказали, какой транспорт считают наиболее безопасным сейчас
00:06Минобороны непризнанной НКР опубликовало имена 84 погибших военных
23:53Франция призвала ЕС запретить финансирование партий из-за рубежа
23:23Итальянский депутат обвинил Эрдогана в эскалации в Карабахе
23:06В Москве умерли более 20 пациентов с коронавирусом впервые с июля
Лента новостейМолния