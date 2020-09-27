Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200927/ukraina-1577827774.html
Пушков заявил об "ужасающем" Украину выборе Лукашенко
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о сближении Белоруссии и России. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T04:20
2020-09-27T04:20
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
дмитрий кулеба
александр лукашенко
алексей пушков
белоруссия
киев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/79/1552147953_0:182:2993:1866_1400x0_80_0_0_a8ee4883c7f78d99d7565949cf624fdf.jpg
<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. </strong>Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> прокомментировал <a href="https://ria.ru/20200926/ukraina-1577801448.html" target="_blank">высказывание</a> министра иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> Дмитрия Кулебы о сближении <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и России.Накануне <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank">Кулеба</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> видит "зашкаливающие риски" в выборе президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> укреплять сотрудничество с российской стороной.Сенатор отметил, что расценивал бы такой поступок как безумство.Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>.Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200713/1574102515.html
Ой Вась,ты лучше бы молчала, накрылась премия в квартал
52
4
россия
белоруссия
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155214/79/1552147953_132:0:2863:2048_1400x0_80_0_0_ef77f4ec14947e0ed31268b0caa6733d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, россия, дмитрий кулеба, александр лукашенко, алексей пушков, белоруссия, киев, украина, в мире

Пушков заявил об "ужасающем" Украину выборе Лукашенко

04:20 27.09.2020
92376
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о сближении Белоруссии и России.
Накануне Кулеба заявил, что Киев видит "зашкаливающие риски" в выборе президента Александра Лукашенко укреплять сотрудничество с российской стороной.

"Какой ужас, Лукашенко выбрал Россию и Путина! Неужто Кулеба ждал, что он выберет Киев в качестве своей опоры?!" — задался вопросом Пушков в Twitter.

Сенатор отметил, что расценивал бы такой поступок как безумство.

"У Киева ни денег, ни влияния, а решения за него принимают в США", — пояснил он.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.
Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Флаги ЕС и Украины в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля, 08:00
"Равенства нет". Евросоюз преподал урок экономики Украине
511254151452
Обсудить4
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияДмитрий КулебаАлександр ЛукашенкоАлексей ПушковБелоруссияКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ой Вась,ты лучше бы молчала, накрылась премия в квартал
27 сентября, 05:55
Александр БородинАлександр Бородин
35141101
Рекомендуем
Владимир Макей
Глава МИД Белоруссии рассказал, кто решит судьбу страны
Саркофаг на энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции
Украина грозит миру "вторым Чернобылем", заявил экс-депутат Рады
Президент Франции Эммануэль Макрон
Вышел из доверия: зачем Макрон слил в прессу свой разговор с Путиным
Врач с рентгеном легких в инфекционном корпусе
Ученые назвали главную "хитрость" коронавируса
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон призвал Лукашенко покинуть пост президента
Президент Колумбии Иван Дуке
СМИ сообщило о готовившем покушение на президента Колумбии россиянине
Здоровое питание
Мясников назвал главные ошибки здорового питания
Актер московского Театра сатиры Владимир Носачев
Умер актер московского Театра сатиры Владимир Носачев
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Врач озвучил сценарий распространения COVID-19 осенью в России
Оцепление месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом
На Украине рассказали о действиях диспетчеров перед крушением Ан-26
Американец Тимоти Рэй Браун, первый в истории излечившийся от ВИЧ человека
У первого вылечившегося от ВИЧ человека обнаружили рак в последней стадии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на женском форуме в Минске. 17 сентября 2020
ЕС и США: пусть Польша сама разгребает свои проблемы с Белоруссией
Монумент Независимости Украины в Киеве
Материал Би-би-си о крушении Ан-26 возмутил Киев
Вид на Корякский вулкан в Камчатском крае
Финского журналиста восхитила поездка на "невероятную" Камчатку
На месте обрушения надземного перехода в Ступино
В подмосковной промзоне обрушился надземный переход
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:35Армянский посол оценил ситуацию в Нагорном Карабахе
10:33Католикос всех армян прервал визит в Италию из-за ситуации в Карабахе
10:21Названа предварительная причина обрушения перехода в Подмосковье
10:20Разработчик "Арепливира" рассказала, как его производят
10:18Число пострадавших при обрушении в подмосковной промзоне выросло до 13
10:16Президент непризнанной НКР объявил в Карабахе военное положение
10:13Путин поздравил президента Туркмении с Днем независимости республики
10:09В Нагорном Карабахе сообщили о потерях среди населения при артобстреле
10:08Азербайджан опроверг данные о сбитой военной технике
09:57В России появится список представителей малочисленных народов
09:56В Совфеде призвали стороны конфликта в Карабахе начать переговоры
09:56В Москве еще 1126 пациентов вылечились от COVID-19
09:44В Китае 16 горняков погибли при аварии на угольной шахте
09:42Лидер Карабаха обратится к жителям из-за обострения ситуации в регионе
09:37В Армении заявили о сбитом азербайджанском беспилотнике на границе
09:28В подмосковной промзоне обрушился надземный переход
09:24Более 200 тысяч человек привились от гриппа в мобильных пунктах Москвы
09:23В России провели более 45,1 миллиона тестов на коронавирус
09:20Отец выжившего в Ан-26 курсанта сам трижды спасался в авиакатастрофах
09:18Ереван оценил заявления Баку о начале контрнаступления в Карабахе
Лента новостейМолния