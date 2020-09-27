https://ria.ru/20200927/ukraina-1577827774.html

Пушков заявил об "ужасающем" Украину выборе Лукашенко

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о сближении Белоруссии и России. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T04:20

2020-09-27T04:20

2020-09-27T04:20

протесты в белоруссии

светлана тихановская

россия

дмитрий кулеба

александр лукашенко

алексей пушков

белоруссия

киев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/79/1552147953_0:182:2993:1866_1400x0_80_0_0_a8ee4883c7f78d99d7565949cf624fdf.jpg

<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. </strong>Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> прокомментировал <a href="https://ria.ru/20200926/ukraina-1577801448.html" target="_blank">высказывание</a> министра иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> Дмитрия Кулебы о сближении <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и России.Накануне <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank">Кулеба</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> видит "зашкаливающие риски" в выборе президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> укреплять сотрудничество с российской стороной.Сенатор отметил, что расценивал бы такой поступок как безумство.Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>.Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200713/1574102515.html

Александр Бородин Ой Вась,ты лучше бы молчала, накрылась премия в квартал 52

4

россия

белоруссия

киев

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, дмитрий кулеба, александр лукашенко, алексей пушков, белоруссия, киев, украина, в мире