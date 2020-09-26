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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200926/ukraina-1577801448.html
Украина увидела угрозу в сотрудничестве Белоруссии и России
Киев видит "зашкаливающие риски" в укреплении сотрудничества президента Белоруссии Александра Лукашенко с Россией, заявил в эфире YouTube-шоу "Свобода слова... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T05:53
2020-09-26T11:33
протесты в белоруссии
россия
ситуация на украине
дмитрий кулеба
александр лукашенко
владимир зеленский
минск
белоруссия
украина
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Киев видит "зашкаливающие риски" в укреплении сотрудничества президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> с Россией, заявил в эфире <a href="https://www.youtube.com/channel/UC2FCgT_PVESYWYSiekDFfCw" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube</a>-шоу "Свобода слова <a href="http://ria.ru/person_Savik_SHuster/" target="_blank" data-auto="true">Савика Шустера</a>" министр иностранных дел Украины <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a>.Поэтому, добавил министр, Киев формирует отношение к белорусскому президенту в соответствии с его выбором.Ранее он говорил о том, что инаугурация Лукашенко не означает его признания легитимным президентом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a>. Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявлял, что если белорусская власть не найдет возможности для диалога с народом, то это обернется для нее крахом.Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Двадцать третьего сентября Лукашенко вступил в должность президента, церемония инаугурации прошла во Дворце независимости. Это спровоцировало новую волну акций протеста.
https://ria.ru/20200924/belorussiya-1577710185.html
https://ria.ru/20200920/slabaya-1577509550.html
Paзгребите навоз в своем хлеву, граждане щенэвмэрцы, и не суйтесь куда вас не просят. Помашите звэздно-полосатым самолетикам в своем небе, как вам хозяин приказал. А с белорусами мы сами всё уладим.
274
После победы Лукашенко, вождь Зе что-то лепетал про мир и спокойствие и был нейтральным. Просто не знал, что говорить. Теперь можно дуть губы и делать по образцу Запада. Страна с низкой социальной ответственностью.
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россия
минск
белоруссия
украина
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россия, ситуация на украине, дмитрий кулеба, александр лукашенко, владимир зеленский, минск, белоруссия, украина, в мире

Украина увидела угрозу в сотрудничестве Белоруссии и России

05:53 26.09.2020 (обновлено: 11:33 26.09.2020)
21226
© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Киев видит "зашкаливающие риски" в укреплении сотрудничества президента Белоруссии Александра Лукашенко с Россией, заявил в эфире YouTube-шоу "Свобода слова Савика Шустера" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Александр Лукашенко сделал свой выбор. Он выбрал Россию, Владимира Путина. Это означает конфронтацию", — сказал он.

Поэтому, добавил министр, Киев формирует отношение к белорусскому президенту в соответствии с его выбором.

"Мы понимаем: если Лукашенко выбрал Россию, то риски зашкаливают", — заключил Кулеба.

Ранее он говорил о том, что инаугурация Лукашенко не означает его признания легитимным президентом Белоруссии. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что если белорусская власть не найдет возможности для диалога с народом, то это обернется для нее крахом.
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 14:37
Белоруссия удивилась несамостоятельности Украины
Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.
Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Двадцать третьего сентября Лукашенко вступил в должность президента, церемония инаугурации прошла во Дворце независимости. Это спровоцировало новую волну акций протеста.
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Протесты в БелоруссииРоссияСитуация на УкраинеДмитрий КулебаАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийМинскБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Paзгребите навоз в своем хлеву, граждане щенэвмэрцы, и не суйтесь куда вас не просят. Помашите звэздно-полосатым самолетикам в своем небе, как вам хозяин приказал. А с белорусами мы сами всё уладим.
26 сентября, 06:34
ssantipiat26
24470102
После победы Лукашенко, вождь Зе что-то лепетал про мир и спокойствие и был нейтральным. Просто не знал, что говорить. Теперь можно дуть губы и делать по образцу Запада. Страна с низкой социальной ответственностью.
26 сентября, 07:01
Эдик КамушкинЭдик Камушкин
12040101
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