https://ria.ru/20200926/ukraina-1577801448.html

Украина увидела угрозу в сотрудничестве Белоруссии и России

Киев видит "зашкаливающие риски" в укреплении сотрудничества президента Белоруссии Александра Лукашенко с Россией, заявил в эфире YouTube-шоу "Свобода слова... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T05:53

2020-09-26T05:53

2020-09-26T11:33

протесты в белоруссии

россия

ситуация на украине

дмитрий кулеба

александр лукашенко

владимир зеленский

минск

белоруссия

украина

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Киев видит "зашкаливающие риски" в укреплении сотрудничества президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> с Россией, заявил в эфире <a href="https://www.youtube.com/channel/UC2FCgT_PVESYWYSiekDFfCw" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube</a>-шоу "Свобода слова <a href="http://ria.ru/person_Savik_SHuster/" target="_blank" data-auto="true">Савика Шустера</a>" министр иностранных дел Украины <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a>.Поэтому, добавил министр, Киев формирует отношение к белорусскому президенту в соответствии с его выбором.Ранее он говорил о том, что инаугурация Лукашенко не означает его признания легитимным президентом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a>. Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявлял, что если белорусская власть не найдет возможности для диалога с народом, то это обернется для нее крахом.Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Двадцать третьего сентября Лукашенко вступил в должность президента, церемония инаугурации прошла во Дворце независимости. Это спровоцировало новую волну акций протеста.

https://ria.ru/20200924/belorussiya-1577710185.html

https://ria.ru/20200920/slabaya-1577509550.html

santipiat26 Paзгребите навоз в своем хлеву, граждане щенэвмэрцы, и не суйтесь куда вас не просят. Помашите звэздно-полосатым самолетикам в своем небе, как вам хозяин приказал. А с белорусами мы сами всё уладим. 274

Эдик Камушкин После победы Лукашенко, вождь Зе что-то лепетал про мир и спокойствие и был нейтральным. Просто не знал, что говорить. Теперь можно дуть губы и делать по образцу Запада. Страна с низкой социальной ответственностью. 147

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация на украине, дмитрий кулеба, александр лукашенко, владимир зеленский, минск, белоруссия, украина, в мире