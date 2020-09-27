https://ria.ru/20200927/turisty-1577774641.html

Туристы рассказали, как часто они отправляются в спонтанные поездки

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, часто ли они отправляются в спонтанные путешествия, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T13:03

2020-09-27T13:03

2020-09-27T13:03

анталья (провинция)

стамбул

санкт-петербург

туризм

туризм

новости - туризм

москва

франция

германия

республика алтай

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<strong>МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. </strong>Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, часто ли они отправляются в спонтанные путешествия, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1500 пользователей и выяснили, что 78 процентов из них хоть раз отправлялись куда-то без предварительной подготовки. И почти всем – 92 процентам – так понравилось путешествие, что они готовы повторить этот опыт.Однако только четверть респондентов (24 процента) считают, что такая поездка лучше запланированной.Неожиданное путешествие 23 процента пользователей получали в подарок, а остальные — организовывали его самостоятельно. 24 процента клиентов признались, что сами кому-то дарили такой сюрприз.Наиболее популярны для спонтанных поездок Крым (туда ездили пять процентов клиентов), Санкт-Петербург и Кавказ (по 3,2 процента). Также пользователи отмечали Сочи, Москву, Калининград, Пермь, Алтай, Камчатку и Ростов-на-Дону.Четверть респондентов рассказали, что незапланированное путешествие они совершали по России. Без долгой подготовки туристы летали в Турцию — 6,5 процента опрошенных говорят, что хоть раз буквально за день до отпраления принимали решение о туре в Стамбул, Анталью или Бодрум. Италию для подобного отдыха предпочитали 3,6 процента путешественников, 3,3 процента за один вечер собирали чемодан для отдыха в Таиланде, а 2,5 процента готовы к спонтанным поездкам в Грузию и Германию.Также пользователи часто называли Чехию, ОАЭ, Францию, Индию, Испанию и Египет. А один путешественник рассказал, что однажды купил горящий тур на Синайский полуостров за три часа до вылета самолета.

https://ria.ru/20200924/volgograd-1577562220.html

https://ria.ru/20200812/1575660581.html

https://ria.ru/20200907/emiraty-1576672010.html

анталья (провинция)

стамбул

санкт-петербург

москва

франция

германия

республика алтай

сочи

чехия

турция

республика крым

камчатский край

ростов-на-дону

оаэ

индия

италия

египет

таиланд

испания

грузия

калининград

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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