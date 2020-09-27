Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200927/turisty-1577774641.html
Туристы рассказали, как часто они отправляются в спонтанные поездки
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, часто ли они отправляются в спонтанные путешествия, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T13:03
2020-09-27T13:03
анталья (провинция)
стамбул
санкт-петербург
туризм
туризм
новости - туризм
москва
франция
германия
республика алтай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564925064_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_33ece3f3a87329ae5ae78c52f40aa283.jpg
<strong>МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. </strong>Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, часто ли они отправляются в спонтанные путешествия, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1500 пользователей и выяснили, что 78 процентов из них хоть раз отправлялись куда-то без предварительной подготовки. И почти всем – 92 процентам – так понравилось путешествие, что они готовы повторить этот опыт.Однако только четверть респондентов (24 процента) считают, что такая поездка лучше запланированной.Неожиданное путешествие 23 процента пользователей получали в подарок, а остальные — организовывали его самостоятельно. 24 процента клиентов признались, что сами кому-то дарили такой сюрприз.Наиболее популярны для спонтанных поездок Крым (туда ездили пять процентов клиентов), Санкт-Петербург и Кавказ (по 3,2 процента). Также пользователи отмечали Сочи, Москву, Калининград, Пермь, Алтай, Камчатку и Ростов-на-Дону.Четверть респондентов рассказали, что незапланированное путешествие они совершали по России. Без долгой подготовки туристы летали в Турцию — 6,5 процента опрошенных говорят, что хоть раз буквально за день до отпраления принимали решение о туре в Стамбул, Анталью или Бодрум. Италию для подобного отдыха предпочитали 3,6 процента путешественников, 3,3 процента за один вечер собирали чемодан для отдыха в Таиланде, а 2,5 процента готовы к спонтанным поездкам в Грузию и Германию.Также пользователи часто называли Чехию, ОАЭ, Францию, Индию, Испанию и Египет. А один путешественник рассказал, что однажды купил горящий тур на Синайский полуостров за три часа до вылета самолета.
https://ria.ru/20200924/volgograd-1577562220.html
https://ria.ru/20200812/1575660581.html
https://ria.ru/20200907/emiraty-1576672010.html
анталья (провинция)
стамбул
санкт-петербург
москва
франция
германия
республика алтай
сочи
чехия
турция
республика крым
камчатский край
ростов-на-дону
оаэ
индия
италия
египет
таиланд
испания
грузия
калининград
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564925064_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_e41a12e893bb806e6599711d687e7a61.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анталья (провинция), стамбул, санкт-петербург, туризм, новости - туризм, москва, франция, германия, республика алтай, сочи, чехия, турция, республика крым, камчатский край, ростов-на-дону, оаэ, индия, италия, египет, таиланд, испания, грузия, калининград

Туристы рассказали, как часто они отправляются в спонтанные поездки

13:03 27.09.2020
1691
© Фото : Pixabay / Şinasi MüldürВид на башню Галата
Вид на башню Галата - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Фото : Pixabay / Şinasi Müldür
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, часто ли они отправляются в спонтанные путешествия, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1500 пользователей и выяснили, что 78 процентов из них хоть раз отправлялись куда-то без предварительной подготовки. И почти всем – 92 процентам – так понравилось путешествие, что они готовы повторить этот опыт.
Однако только четверть респондентов (24 процента) считают, что такая поездка лучше запланированной.
Неожиданное путешествие 23 процента пользователей получали в подарок, а остальные — организовывали его самостоятельно. 24 процента клиентов признались, что сами кому-то дарили такой сюрприз.
Наиболее популярны для спонтанных поездок Крым (туда ездили пять процентов клиентов), Санкт-Петербург и Кавказ (по 3,2 процента). Также пользователи отмечали Сочи, Москву, Калининград, Пермь, Алтай, Камчатку и Ростов-на-Дону.
Волгоград - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 08:00Туризм
Город памяти и великой реки. Где гулять и что смотреть в Волгограде
Четверть респондентов рассказали, что незапланированное путешествие они совершали по России.
Без долгой подготовки туристы летали в Турцию — 6,5 процента опрошенных говорят, что хоть раз буквально за день до отпраления принимали решение о туре в Стамбул, Анталью или Бодрум.
Кот - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 08:00Туризм
Лучшие виды Крыма. Где найти Мальдивы, Швейцарию и настоящий звездопад
Италию для подобного отдыха предпочитали 3,6 процента путешественников, 3,3 процента за один вечер собирали чемодан для отдыха в Таиланде, а 2,5 процента готовы к спонтанным поездкам в Грузию и Германию.
Также пользователи часто называли Чехию, ОАЭ, Францию, Индию, Испанию и Египет. А один путешественник рассказал, что однажды купил горящий тур на Синайский полуостров за три часа до вылета самолета.
Курортный комплекс Atlantis The Palm в Дубае - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 08:00Туризм
Тур в ОАЭ. Новые правила отдыха на побережье Персидского залива
110100
ТуризмАнталья (провинция)СтамбулСанкт-ПетербургТуризмНовости - ТуризмМоскваФранцияГерманияРеспублика АлтайСочиЧехияТурцияРеспублика КрымКамчатский крайРостов-на-ДонуОАЭИндияИталияЕгипетТаиландИспанияГрузияКалининград
Рекомендуем
Акция сторонников Лукашенко в Минске
В Минске проходит автопробег сторонников Лукашенко
Актриса Yuko Takeuchi
Актриса из фильма "Звонок" покончила с собой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Лукашенко ответил на призыв Макрона уйти в отставку
Стюардесса в бизнес-классе самолета Airbus A350-900
Эксперты рассказали, на сколько подешевели перелеты бизнес-классом
Автомобили полиции
В Приморье при ДТП пострадали двое детей
На месте обрушения надземного перехода в Ступино
СК назвал возможную причину обрушения перехода в Ступино
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
В Тульской области прогремел взрыв в жилом доме
Артиллерия вооруженных сил Армении в зоне Нагорного Карабаха
Минская группа ОБСЕ призвала стороны стабилизировать ситуацию в Карабахе
Никита Логинов
СМИ: умер актер из "Антикиллера" и "ДМБ" Никита Логинов
Вице-мэр Хабаровска Ирина Шапиро
Умерла болевшая COVID-19 вице-мэр Хабаровска
Участник на акции сторонников Дональда Трампа в Грешеме
Система сломалась. Америка выйдет из кризиса без обеих партий
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Пашинян позвонил Путину обсудить обострение в Карабахе
Армянский солдат в зоне карабахского конфликта
Армения заявила, что Азербайджан задел ее территорию, стреляя по Карабаху
Вид на Симферопольское водохранилище
Хуснуллин рассказал о планах по преодолению дефицита воды в Крыму
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Пашинян допустил признание независимости Карабаха
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37Путин заявил о гордости России за атомную отрасль
02:37Японский министр провел осмотр Южных Курил издалека
02:33Россия будет укреплять потенциал атомной отрасли, заявил Путин
02:30Путин оценил роль работников атомной отрасли в обеспечении обороны России
02:28Путин: АЭС работают на репутацию России как страны высоких технологий
02:24Путин рассказал об эффективности атомной отрасли России на фоне COVID-19
02:03Названы необычные признаки приближающегося инсульта
02:00Как не заболеть вирусной инфекцией? Пять лайфхаков
01:43Ереван показал кадры уничтожения азербайджанской военной колонны
01:40Стали известны даты саммита "Большой двадцатки"
01:36Форум регионов России и Белоруссии впервые пройдет онлайн из-за COVID-19
01:19Матвиенко оценила сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией
01:12Трамп прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
01:10Россия "доверяет мудрости белорусского народа", заявила Матвиенко
01:05На МКС увеличилась скорость утечки воздуха
00:47Байден прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
00:41Глава МИД Армении обсудил ситуацию в Карабахе с замгоссекретаря США
00:26В Москве и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за COVID-19
00:18Назван регион с самым здоровым образом жизни
00:05Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года
Лента новостейМолния