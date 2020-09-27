https://ria.ru/20200927/rekord-1577840073.html

Пианист из Санкт-Петербурга установил мировой рекорд

Пианист из Санкт-Петербурга Руслан Ишдавлетов, установил рекорд по беспрерывной импровизации на фортепиано. С 25 по 27 сентября он играл 50 часов подряд. Таким... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T16:09

2020-09-27T16:09

2020-09-27T16:09

культура

музыка

новости культуры

санкт-петербург

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<strong>МОСКВА, 27 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Пианист из Санкт-Петербурга Руслан Ишдавлетов, установил рекорд по беспрерывной импровизации на фортепиано. С 25 по 27 сентября он играл 50 часов подряд. Таким образом музыканту удалось превзойти, свой предыдущий мировой рекорд, когда в начале сентября он импровизировал 42 часа 24 минуты.Пианист, который последние десять лет занимается импровизацией, начал играть еще в пятницу 25 сентября, а закончил в первой половине дня воскресенья (27 сентября). Все 50 часов он сидел под самым ярким арт-объектом выставки "Сад сновидений" — огромной Луной диаметром в семь метров. При этом не употреблял энергетические и другие напитки, чтобы взбодриться. Как рассказал Ишдавлетов РИА Новости, достичь цели ему помогла красочная локация и поддержка зрителей. По словам музыканта, этот марафон пока станет последним: "Мне тяжеловато, если честно. Поэтому пока не возьмусь делать какие-то заявления".

https://ria.ru/20200526/1571968260.html

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, санкт-петербург