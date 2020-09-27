https://ria.ru/20200927/rekord-1577840073.html
Пианист из Санкт-Петербурга установил мировой рекорд
Пианист из Санкт-Петербурга Руслан Ишдавлетов, установил рекорд по беспрерывной импровизации на фортепиано. С 25 по 27 сентября он играл 50 часов подряд. Таким... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T16:09
2020-09-27T16:09
2020-09-27T16:09
культура
музыка
новости культуры
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577840227_0:200:2000:1325_1400x0_80_0_0_91d790907f82be2b48c2f0eff7bd1123.jpg
<strong>МОСКВА, 27 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Пианист из Санкт-Петербурга Руслан Ишдавлетов, установил рекорд по беспрерывной импровизации на фортепиано. С 25 по 27 сентября он играл 50 часов подряд. Таким образом музыканту удалось превзойти, свой предыдущий мировой рекорд, когда в начале сентября он импровизировал 42 часа 24 минуты.Пианист, который последние десять лет занимается импровизацией, начал играть еще в пятницу 25 сентября, а закончил в первой половине дня воскресенья (27 сентября). Все 50 часов он сидел под самым ярким арт-объектом выставки "Сад сновидений" — огромной Луной диаметром в семь метров. При этом не употреблял энергетические и другие напитки, чтобы взбодриться. Как рассказал Ишдавлетов РИА Новости, достичь цели ему помогла красочная локация и поддержка зрителей. По словам музыканта, этот марафон пока станет последним: "Мне тяжеловато, если честно. Поэтому пока не возьмусь делать какие-то заявления".
https://ria.ru/20200526/1571968260.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577840227_233:0:2000:1325_1400x0_80_0_0_7d50b0f17373f4a29731d29e5db1c40e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, санкт-петербург
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Пианист из Санкт-Петербурга Руслан Ишдавлетов, установил рекорд по беспрерывной импровизации на фортепиано. С 25 по 27 сентября он играл 50 часов подряд. Таким образом музыканту удалось превзойти, свой предыдущий мировой рекорд, когда в начале сентября он импровизировал 42 часа 24 минуты.
"Чувствую себя хорошо, — рассказал корреспонденту РИА Новости Руслан Ишдавлетов. — Об эмоциях трудно говорить, так как после марафона организм сильно истощен. Надо отдохнуть".
Пианист, который последние десять лет занимается импровизацией, начал играть еще в пятницу 25 сентября, а закончил в первой половине дня воскресенья (27 сентября). Все 50 часов он сидел под самым ярким арт-объектом выставки "Сад сновидений" — огромной Луной диаметром в семь метров. При этом не употреблял энергетические и другие напитки, чтобы взбодриться. Как рассказал Ишдавлетов РИА Новости, достичь цели ему помогла красочная локация и поддержка зрителей.
"Отдельное спасибо посетителям выставки, так как моя музыка напрямую зависит от энергии и эмоций людей", — подчеркнул пианист.
По словам музыканта, этот марафон пока станет последним: "Мне тяжеловато, если честно. Поэтому пока не возьмусь делать какие-то заявления".