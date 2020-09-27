Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200927/rekord-1577840073.html
Пианист из Санкт-Петербурга установил мировой рекорд
Пианист из Санкт-Петербурга Руслан Ишдавлетов, установил рекорд по беспрерывной импровизации на фортепиано. С 25 по 27 сентября он играл 50 часов подряд. Таким... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T16:09
2020-09-27T16:09
культура
музыка
новости культуры
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577840227_0:200:2000:1325_1400x0_80_0_0_91d790907f82be2b48c2f0eff7bd1123.jpg
<strong>МОСКВА, 27 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Пианист из Санкт-Петербурга Руслан Ишдавлетов, установил рекорд по беспрерывной импровизации на фортепиано. С 25 по 27 сентября он играл 50 часов подряд. Таким образом музыканту удалось превзойти, свой предыдущий мировой рекорд, когда в начале сентября он импровизировал 42 часа 24 минуты.Пианист, который последние десять лет занимается импровизацией, начал играть еще в пятницу 25 сентября, а закончил в первой половине дня воскресенья (27 сентября). Все 50 часов он сидел под самым ярким арт-объектом выставки "Сад сновидений" — огромной Луной диаметром в семь метров. При этом не употреблял энергетические и другие напитки, чтобы взбодриться. Как рассказал Ишдавлетов РИА Новости, достичь цели ему помогла красочная локация и поддержка зрителей. По словам музыканта, этот марафон пока станет последним: "Мне тяжеловато, если честно. Поэтому пока не возьмусь делать какие-то заявления".
https://ria.ru/20200526/1571968260.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577840227_233:0:2000:1325_1400x0_80_0_0_7d50b0f17373f4a29731d29e5db1c40e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, новости культуры, санкт-петербург

Пианист из Санкт-Петербурга установил мировой рекорд

16:09 27.09.2020
6970
© Фото : Пресс-служба креативного пространство "Люмьер-Холл"Пианист из Санкт-Петербурга Руслан Ишдавлетов
Пианист из Санкт-Петербурга Руслан Ишдавлетов - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Фото : Пресс-служба креативного пространство "Люмьер-Холл"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Пианист из Санкт-Петербурга Руслан Ишдавлетов, установил рекорд по беспрерывной импровизации на фортепиано. С 25 по 27 сентября он играл 50 часов подряд. Таким образом музыканту удалось превзойти, свой предыдущий мировой рекорд, когда в начале сентября он импровизировал 42 часа 24 минуты.

"Чувствую себя хорошо, — рассказал корреспонденту РИА Новости Руслан Ишдавлетов. — Об эмоциях трудно говорить, так как после марафона организм сильно истощен. Надо отдохнуть".

Пианист, который последние десять лет занимается импровизацией, начал играть еще в пятницу 25 сентября, а закончил в первой половине дня воскресенья (27 сентября). Все 50 часов он сидел под самым ярким арт-объектом выставки "Сад сновидений" — огромной Луной диаметром в семь метров. При этом не употреблял энергетические и другие напитки, чтобы взбодриться. Как рассказал Ишдавлетов РИА Новости, достичь цели ему помогла красочная локация и поддержка зрителей.

"Отдельное спасибо посетителям выставки, так как моя музыка напрямую зависит от энергии и эмоций людей", — подчеркнул пианист.

По словам музыканта, этот марафон пока станет последним: "Мне тяжеловато, если честно. Поэтому пока не возьмусь делать какие-то заявления".
Стоп-кадр видео музыкального дуэта американской пианистки Лолы Астановой и бразильско-итальянско-американского музыканта Руди Манкузо - РИА Новости, 1920, 26.05.2020
26 мая, 07:14Культура
Пианисты-виртуозы сыграли в четыре руки главную тему из "Игры престолов"
54582312
КультураМузыкаНовости культурыСанкт-Петербург
Рекомендуем
Торжественная церемония закладки первого камня в основание нового завода по производству чугунного литья для деталей грузовой техники КАМАЗ в Казахстане
В Казахстане начали строительство завода для техники "КамАЗ"
Никита Логинов
СМИ: умер актер из "Антикиллера" и "ДМБ" Никита Логинов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Лукашенко ответил на призыв Макрона уйти в отставку
Вице-мэр Хабаровска Ирина Шапиро
Умерла болевшая COVID-19 вице-мэр Хабаровска
Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси
Академия Крутого прокомментировала итоги отбора на "Детское Евровидение"
Стюардесса в бизнес-классе самолета Airbus A350-900
Эксперты рассказали, на сколько подешевели перелеты бизнес-классом
Военные Армении
В НАТО прокомментировали обострение между Арменией и Азербайджаном
Актриса Yuko Takeuchi
Актриса из фильма "Звонок" покончила с собой
Крушение самолета Ан-26 под Харьковом
Выживший при крушении Ан-26 на Украине рассказал о спасении
На месте обрушения надземного перехода в Ступино
СК завел дело после обрушения пешеходного моста в Подмосковье
Американский актер Дуэйн Джонсон
Дуэйн "Скала" Джонсон публично поддержал Джо Байдена
Куры в одном из цехов на Натухаевской птицефабрике
В Аргентине куры "прятали" целый грузовик наркотиков
Марина Удгодская
Случайно победившая на выборах уборщица дала первое интервью
Военнослужащий армии Азербайджана
Азербайджан назвал данные об отправке нацменьшинств на передовую клеветой
В Вятскополянском районе Кировской области под землю провалился дом
В кировской деревне дом ушел под землю
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37Россия по праву гордится создателями своей атомной отрасли, отметил Путин
02:37Японский министр провел осмотр Южных Курил издалека
02:33Россия будет укреплять потенциал атомной отрасли, заявил Путин
02:30Путин оценил роль работников атомной отрасли в обеспечении обороны России
02:28Путин: АЭС работают на репутацию России как страны высоких технологий
02:24Путин рассказал об эффективности атомной отрасли России на фоне COVID-19
02:03Названы необычные признаки приближающегося инсульта
02:00Как не заболеть вирусной инфекцией? Пять лайфхаков
01:43Ереван показал кадры уничтожения азербайджанской военной колонны
01:40Стали известны даты саммита "Большой двадцатки"
01:36Форум регионов России и Белоруссии впервые пройдет онлайн из-за COVID-19
01:19Матвиенко оценила сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией
01:12Трамп прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
01:10Россия "доверяет мудрости белорусского народа", заявила Матвиенко
01:05На МКС увеличилась скорость утечки воздуха
00:47Байден прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
00:41Глава МИД Армении обсудил ситуацию в Карабахе с замгоссекретаря США
00:26В Москве и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за COVID-19
00:18Назван регион с самым здоровым образом жизни
00:05Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года
Лента новостейМолния