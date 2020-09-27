https://ria.ru/20200927/pshenitsa-1577788503.html

Полные амбары: США признали господство России на мировом рынке пшеницы

Ключевые причины экспансии — хороший урожай, возможность контролировать цены и высокотехнологичное производство. На мировом рынке Россия уже давно отодвинула и... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T08:00

2020-09-27T08:00

2020-09-27T08:04

пшеница

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

евросоюз

оон

сша

экономика

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. </strong>Еще 20 лет назад Россия импортировала пшеницу, а сейчас — сама ведущий экспортер. В США признали: это настоящий прорыв<strong>. </strong>Ключевые причины экспансии — хороший урожай, возможность контролировать цены и высокотехнологичное производство. На мировом рынке Россия уже давно отодвинула и Европу и Америку, и вернуть прежнюю долю конкурентам вряд ли удастся. Как удалось за короткий срок выйти в лидеры — в материале РИА Новости. Пшеничная экспансияПшеница — главная статья российского зернового экспорта. Уже в 2018-м мы потеснили главного конкурента — США. Но проблемы у американцев начались еще в 2016-м, когда доля их производителей на мировом рынке снизилась до десятилетнего минимума. Минсельхоз США тогда подсчитал, что 22% глобальных поставок зерна — за Россией, 14 — за Евросоюзом и только 13 — за США.Американские фермерские хозяйства массово банкротятся и обвиняют в этом Москву. Но причина в другом: развязанная Вашингтоном торговая война взвинтила китайские ввозные пошлины на пшеницу до 25%. Дональд Трамп ударил по своим же аграриям. Сказалась и мировая конъюнктура. Избыточное предложение зерна обрушило цены примерно до половины от пиковых уровней 2012-го, что затруднило получение прибыли в долларах. Нынешний сельскохозяйственный год выдался сложным, но сохранить первое место удалось. Большой урожай, девальвация рубля, пандемия, диспаритет внутренних и экспортных цен, квоты на вывоз — все это по-разному сказалось на результатах. Тем не менее Россия отгрузила на внешние рынки около 44,4 миллиона тонн зерна. Из них — рекордные 33,2 миллиона тонн пшеницы, опередив ЕС и США. Американские деловые издания вновь обеспокоены: российская "пшеничная экспансия" продолжается, несмотря ни на что. Как пишет Bloomberg, за два десятилетия Россия превратилась в крупнейшего экспортера с 20 процентами мировых поставок. По прогнозу продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, мировой рынок зерна увеличится к 2029 году на 96 миллионов тонн — до 517 миллионов. И Россия сохранит лидерство минимум в течение десяти лет. Собрали урожайРоссийское зерно покупают более ста стран. Вскоре к импортерам присоединится Алжир. На прошлой неделе Государственное зерновое агентство этой страны сообщило, что начнет закупки со следующего тендера. До сих пор поставки были незначительными: африканское государство выдвигало слишком жесткие требования к уровню повреждения продукции насекомыми.В этом году стартовала торговля и с Саудовской Аравией — там тоже смягчили условия. "Увеличение продаж российской пшеницы в Алжир нанесет удар по французским поставщикам, для которых эта страна — главный покупатель", — констатирует Bloomberg. По прогнозам, в текущем сезоне экспорт французского зерна за пределы Евросоюза уменьшится вдвое.Как отмечает издание, за последние десятилетия дешевая пшеница позволила России "отвоевать существенную долю на экспортном рынке у Соединенных Штатов и Евросоюза и занять господствующие позиции в таких странах, как Египет, где в этом году Москва выиграла до 80% тендеров".Такой взлет вполне объясним. Во-первых, плодородные земли дают обильный урожай, причем по привлекательным ценам. Второе — высокое качество зерна. Наконец, помогли современные сельскохозяйственные технологии. Набрали оборотыВ июле российский Минсельхоз сообщил об увеличении посевной площади озимой пшеницы с 28,8 до 29,4 миллиона гектаров. Это плохая новость для американских производителей — цены на их пшеницу сразу обвалились. В то же время по российскому урожаю на 2020-2021 годы повысили прогноз: с 76,50 до 78 миллионов тонн. Впрочем, как утверждает Bloomberg, в ближайшие месяцы Россия может столкнуться с конкуренцией со стороны Канады и Австралии, где также растет урожайность.Однако в долгосрочной перспективе отставание от России увеличится — из-за климатических изменений. По оценкам Канзасского университета, в плодородных регионах Европы и Азии средняя температура воздуха по сравнению с концом 1980-х повысится на 1,8 градуса к 2020-му и на 3,9 градуса — к 2050-му. Это значит, что Россия введет в сельскохозяйственный оборот еще порядка 57 миллионов гектаров земли, а территории сельхозназначения в США, Канаде и Австралии сократятся, отмечают ученые. Есть и экономические факторы. Прежде всего — падение рубля к доллару за последние пять лет сделало цены на нашу пшеницу более привлекательными для иностранных покупателей. Да и качество зерна существенно повысилось. Поэтому можно не сомневаться: российская пшеница пришла на мировой рынок надолго.

https://ria.ru/20200923/zerno-1577658084.html

https://ria.ru/20200729/1575122348.html

https://ria.ru/20200831/zerno-1576513379.html

Михаил Мануйлов Идет варварское землепользование. Процентное содержание гумуса сокращается на 2% ежегодно, а рост урожайности идет за счет всё новых сортов-паразитов. Бабло правит 20

Михаил А Оружие и продовольствие - лучшие статьи экспорта, которые только можно представить для любой страны. Так держать 13

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пшеница, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евросоюз, оон, сша, экономика