Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200927/pshenitsa-1577788503.html
Полные амбары: США признали господство России на мировом рынке пшеницы
Ключевые причины экспансии — хороший урожай, возможность контролировать цены и высокотехнологичное производство. На мировом рынке Россия уже давно отодвинула и... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T08:00
2020-09-27T08:04
пшеница
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
евросоюз
оон
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575204596_0:0:3028:1703_1400x0_80_0_0_a84c6be6cd40375ef892d603b04d91d9.jpg
<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. </strong>Еще 20 лет назад Россия импортировала пшеницу, а сейчас — сама ведущий экспортер. В США признали: это настоящий прорыв<strong>. </strong>Ключевые причины экспансии — хороший урожай, возможность контролировать цены и высокотехнологичное производство. На мировом рынке Россия уже давно отодвинула и Европу и Америку, и вернуть прежнюю долю конкурентам вряд ли удастся. Как удалось за короткий срок выйти в лидеры — в материале РИА Новости. Пшеничная экспансияПшеница — главная статья российского зернового экспорта. Уже в 2018-м мы потеснили главного конкурента — США. Но проблемы у американцев начались еще в 2016-м, когда доля их производителей на мировом рынке снизилась до десятилетнего минимума. Минсельхоз США тогда подсчитал, что 22% глобальных поставок зерна — за Россией, 14 — за Евросоюзом и только 13 — за США.Американские фермерские хозяйства массово банкротятся и обвиняют в этом Москву. Но причина в другом: развязанная Вашингтоном торговая война взвинтила китайские ввозные пошлины на пшеницу до 25%. Дональд Трамп ударил по своим же аграриям. Сказалась и мировая конъюнктура. Избыточное предложение зерна обрушило цены примерно до половины от пиковых уровней 2012-го, что затруднило получение прибыли в долларах. Нынешний сельскохозяйственный год выдался сложным, но сохранить первое место удалось. Большой урожай, девальвация рубля, пандемия, диспаритет внутренних и экспортных цен, квоты на вывоз — все это по-разному сказалось на результатах. Тем не менее Россия отгрузила на внешние рынки около 44,4 миллиона тонн зерна. Из них — рекордные 33,2 миллиона тонн пшеницы, опередив ЕС и США. Американские деловые издания вновь обеспокоены: российская "пшеничная экспансия" продолжается, несмотря ни на что. Как пишет Bloomberg, за два десятилетия Россия превратилась в крупнейшего экспортера с 20 процентами мировых поставок. По прогнозу продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, мировой рынок зерна увеличится к 2029 году на 96 миллионов тонн — до 517 миллионов. И Россия сохранит лидерство минимум в течение десяти лет. Собрали урожайРоссийское зерно покупают более ста стран. Вскоре к импортерам присоединится Алжир. На прошлой неделе Государственное зерновое агентство этой страны сообщило, что начнет закупки со следующего тендера. До сих пор поставки были незначительными: африканское государство выдвигало слишком жесткие требования к уровню повреждения продукции насекомыми.В этом году стартовала торговля и с Саудовской Аравией — там тоже смягчили условия. "Увеличение продаж российской пшеницы в Алжир нанесет удар по французским поставщикам, для которых эта страна — главный покупатель", — констатирует Bloomberg. По прогнозам, в текущем сезоне экспорт французского зерна за пределы Евросоюза уменьшится вдвое.Как отмечает издание, за последние десятилетия дешевая пшеница позволила России "отвоевать существенную долю на экспортном рынке у Соединенных Штатов и Евросоюза и занять господствующие позиции в таких странах, как Египет, где в этом году Москва выиграла до 80% тендеров".Такой взлет вполне объясним. Во-первых, плодородные земли дают обильный урожай, причем по привлекательным ценам. Второе — высокое качество зерна. Наконец, помогли современные сельскохозяйственные технологии. Набрали оборотыВ июле российский Минсельхоз сообщил об увеличении посевной площади озимой пшеницы с 28,8 до 29,4 миллиона гектаров. Это плохая новость для американских производителей — цены на их пшеницу сразу обвалились. В то же время по российскому урожаю на 2020-2021 годы повысили прогноз: с 76,50 до 78 миллионов тонн. Впрочем, как утверждает Bloomberg, в ближайшие месяцы Россия может столкнуться с конкуренцией со стороны Канады и Австралии, где также растет урожайность.Однако в долгосрочной перспективе отставание от России увеличится — из-за климатических изменений. По оценкам Канзасского университета, в плодородных регионах Европы и Азии средняя температура воздуха по сравнению с концом 1980-х повысится на 1,8 градуса к 2020-му и на 3,9 градуса — к 2050-му. Это значит, что Россия введет в сельскохозяйственный оборот еще порядка 57 миллионов гектаров земли, а территории сельхозназначения в США, Канаде и Австралии сократятся, отмечают ученые. Есть и экономические факторы. Прежде всего — падение рубля к доллару за последние пять лет сделало цены на нашу пшеницу более привлекательными для иностранных покупателей. Да и качество зерна существенно повысилось. Поэтому можно не сомневаться: российская пшеница пришла на мировой рынок надолго.
https://ria.ru/20200923/zerno-1577658084.html
https://ria.ru/20200729/1575122348.html
https://ria.ru/20200831/zerno-1576513379.html
Идет варварское землепользование. Процентное содержание гумуса сокращается на 2% ежегодно, а рост урожайности идет за счет всё новых сортов-паразитов. Бабло правит
20
Оружие и продовольствие - лучшие статьи экспорта, которые только можно представить для любой страны. Так держать
13
9
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575204596_227:0:2886:1994_1400x0_80_0_0_3579bd2c211a059dd7d898797a694639.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пшеница, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евросоюз, оон, сша, экономика

Полные амбары: США признали господство России на мировом рынке пшеницы

08:00 27.09.2020 (обновлено: 08:04 27.09.2020)
4633
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Еще 20 лет назад Россия импортировала пшеницу, а сейчас — сама ведущий экспортер. В США признали: это настоящий прорыв. Ключевые причины экспансии — хороший урожай, возможность контролировать цены и высокотехнологичное производство. На мировом рынке Россия уже давно отодвинула и Европу и Америку, и вернуть прежнюю долю конкурентам вряд ли удастся. Как удалось за короткий срок выйти в лидеры — в материале РИА Новости.

Пшеничная экспансия

Пшеница — главная статья российского зернового экспорта. Уже в 2018-м мы потеснили главного конкурента — США. Но проблемы у американцев начались еще в 2016-м, когда доля их производителей на мировом рынке снизилась до десятилетнего минимума. Минсельхоз США тогда подсчитал, что 22% глобальных поставок зерна — за Россией, 14 — за Евросоюзом и только 13 — за США.
Американские фермерские хозяйства массово банкротятся и обвиняют в этом Москву. Но причина в другом: развязанная Вашингтоном торговая война взвинтила китайские ввозные пошлины на пшеницу до 25%. Дональд Трамп ударил по своим же аграриям. Сказалась и мировая конъюнктура. Избыточное предложение зерна обрушило цены примерно до половины от пиковых уровней 2012-го, что затруднило получение прибыли в долларах.

В условиях многолетнего падения цен сельское хозяйство России процветает. Страна отправила за рубеж более 40 миллионов тонн пшеницы — вдвое больше, чем в прошлом году. Это абсолютный рекорд за четверть века. Россия обогнала США, став крупнейшим в мире экспортером в 2016-м, а в 2018-м сделала это снова, писал The Wall Street Journal.

Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 14:24Тюменская область
Моор: в Тюменской области собрано более 1,3 миллиона тонн зерна
Нынешний сельскохозяйственный год выдался сложным, но сохранить первое место удалось. Большой урожай, девальвация рубля, пандемия, диспаритет внутренних и экспортных цен, квоты на вывоз — все это по-разному сказалось на результатах. Тем не менее Россия отгрузила на внешние рынки около 44,4 миллиона тонн зерна. Из них — рекордные 33,2 миллиона тонн пшеницы, опередив ЕС и США.
Американские деловые издания вновь обеспокоены: российская "пшеничная экспансия" продолжается, несмотря ни на что. Как пишет Bloomberg, за два десятилетия Россия превратилась в крупнейшего экспортера с 20 процентами мировых поставок.

"Наблюдается ошеломительный рост как объемов производства, так и экспорта пшеницы. Россия приложила массу усилий, чтобы увеличить долю на рынке, и продолжает ее расширять", — указывает директор британской компании CRM AgriCommodities Джеймс Боулсворт.

По прогнозу продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, мировой рынок зерна увеличится к 2029 году на 96 миллионов тонн — до 517 миллионов. И Россия сохранит лидерство минимум в течение десяти лет.
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля, 17:16Липецкая область
Пшеница "Липецкая звезда" бьет рекорды урожайности в Липецкой области

Собрали урожай

Российское зерно покупают более ста стран. Вскоре к импортерам присоединится Алжир. На прошлой неделе Государственное зерновое агентство этой страны сообщило, что начнет закупки со следующего тендера. До сих пор поставки были незначительными: африканское государство выдвигало слишком жесткие требования к уровню повреждения продукции насекомыми.
В этом году стартовала торговля и с Саудовской Аравией — там тоже смягчили условия.
"Увеличение продаж российской пшеницы в Алжир нанесет удар по французским поставщикам, для которых эта страна — главный покупатель", — констатирует Bloomberg. По прогнозам, в текущем сезоне экспорт французского зерна за пределы Евросоюза уменьшится вдвое.
Как отмечает издание, за последние десятилетия дешевая пшеница позволила России "отвоевать существенную долю на экспортном рынке у Соединенных Штатов и Евросоюза и занять господствующие позиции в таких странах, как Египет, где в этом году Москва выиграла до 80% тендеров".
Такой взлет вполне объясним. Во-первых, плодородные земли дают обильный урожай, причем по привлекательным ценам. Второе — высокое качество зерна. Наконец, помогли современные сельскохозяйственные технологии.

"Российские аграрии своевременно вложили растущие доходы в удобрения и первоклассное оборудование. Это позволило увеличить урожайность и расширить мощности для хранения зерна, чтобы лучше контролировать цены", — указывает Bloomberg.

Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 10:51Пензенская область
Пензенские аграрии планируют собрать в 2020 году рекордный урожай зерна

Набрали обороты

В июле российский Минсельхоз сообщил об увеличении посевной площади озимой пшеницы с 28,8 до 29,4 миллиона гектаров. Это плохая новость для американских производителей — цены на их пшеницу сразу обвалились. В то же время по российскому урожаю на 2020-2021 годы повысили прогноз: с 76,50 до 78 миллионов тонн.
Впрочем, как утверждает Bloomberg, в ближайшие месяцы Россия может столкнуться с конкуренцией со стороны Канады и Австралии, где также растет урожайность.
Однако в долгосрочной перспективе отставание от России увеличится — из-за климатических изменений. По оценкам Канзасского университета, в плодородных регионах Европы и Азии средняя температура воздуха по сравнению с концом 1980-х повысится на 1,8 градуса к 2020-му и на 3,9 градуса — к 2050-му.
Это значит, что Россия введет в сельскохозяйственный оборот еще порядка 57 миллионов гектаров земли, а территории сельхозназначения в США, Канаде и Австралии сократятся, отмечают ученые. Есть и экономические факторы. Прежде всего — падение рубля к доллару за последние пять лет сделало цены на нашу пшеницу более привлекательными для иностранных покупателей. Да и качество зерна существенно повысилось. Поэтому можно не сомневаться: российская пшеница пришла на мировой рынок надолго.
18810043
Обсудить9
пшеницаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ЕвросоюзООНСШАЭкономика
Популярные комментарии
Идет варварское землепользование. Процентное содержание гумуса сокращается на 2% ежегодно, а рост урожайности идет за счет всё новых сортов-паразитов. Бабло правит
27 сентября, 09:06
Михаил МануйловМихаил Мануйлов
4000016
Оружие и продовольствие - лучшие статьи экспорта, которые только можно представить для любой страны. Так держать
27 сентября, 08:33
МАМихаил А
900022
Рекомендуем
Участник на акции сторонников Дональда Трампа в Грешеме
Система сломалась. Америка выйдет из кризиса без обеих партий
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
Идеалы Майдана: Украина тратит треть своих денег на репрессивный аппарат
Джо Байден с сыном Хантером
Проблемный отпрыск. Кто помешает противнику Трампа победить
Квартира в Петербурге, заполненная мусором
Что делать с соседями, превратившими квартиру в помойку
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон призвал Лукашенко покинуть пост президента
Девушка с щенком хаски
Не такие, как думали. Научные данные, изменившие представления о собаках
Вид на Богородице-Рождественский Ферапонтов мужской монастырь в селе Ферапонтово Вологодской области
Вологодское село признали одним из самых красивых в мире
Саркофаг на энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции
Украина грозит миру "вторым Чернобылем", заявил экс-депутат Рады
Армянский военнослужащий
В Армении заявили о двух сбитых азербайджанских вертолетах
Актер Милош Бикович
Милош Бикович: ощущал себя русским до того, как начал сниматься в России
Празднование Мескеля в Аддис-Абебе, Эфиопия
Репортаж с самого экзотичного христианского праздника
Городской сад. Памятник Екатерине II
Где жил внебрачный сын Екатерины II. Поездка в город-сад Богородицк
На месте обрушения надземного перехода в Ступино
В подмосковной промзоне обрушился надземный переход
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
Отец выжившего в Ан-26 курсанта сам трижды спасался в авиакатастрофах
Президент Колумбии Иван Дуке
СМИ сообщило о готовившем покушение на президента Колумбии россиянине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:35Армянский посол оценил ситуацию в Нагорном Карабахе
10:33Католикос всех армян прервал визит в Италию из-за ситуации в Карабахе
10:21Названа предварительная причина обрушения перехода в Подмосковье
10:20Разработчик "Арепливира" рассказала, как его производят
10:18Число пострадавших при обрушении в подмосковной промзоне выросло до 13
10:16Президент непризнанной НКР объявил в Карабахе военное положение
10:13Путин поздравил президента Туркмении с Днем независимости республики
10:09В Нагорном Карабахе сообщили о потерях среди населения при артобстреле
10:08Азербайджан опроверг данные о сбитой военной технике
09:57В России появится список представителей малочисленных народов
09:56В Совфеде призвали стороны конфликта в Карабахе начать переговоры
09:56В Москве еще 1126 пациентов вылечились от COVID-19
09:44В Китае 16 горняков погибли при аварии на угольной шахте
09:42Лидер Карабаха обратится к жителям из-за обострения ситуации в регионе
09:37В Армении заявили о сбитом азербайджанском беспилотнике на границе
09:28В подмосковной промзоне обрушился надземный переход
09:24Более 200 тысяч человек привились от гриппа в мобильных пунктах Москвы
09:23В России провели более 45,1 миллиона тестов на коронавирус
09:20Отец выжившего в Ан-26 курсанта сам трижды спасался в авиакатастрофах
09:18Ереван оценил заявления Баку о начале контрнаступления в Карабахе
Лента новостейМолния