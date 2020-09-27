https://ria.ru/20200927/nastuplenie-1577828908.html

Премьер Армении заявил о "наступлении противника" в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Азербайджан "начал наступление" на карабахском направлении, Армия обороны Карабаха успешно ему... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T07:35

2020-09-27T07:35

2020-09-27T08:45

обострение конфликта в нагорном карабахе

никол пашинян

минобороны азербайджана

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

ситуация в зоне карабахского конфликта

нагорный карабах

азербайджан

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<strong>ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости.</strong> Премьер-министр Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> "начал наступление" на карабахском направлении, Армия обороны Карабаха успешно ему противодействует.Он призвал доверять только официальным источникам, сохранять бдительность и не поддаваться на вражескую информацию.Ранее пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться.Ранее в воскресенье <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Азербайджана</a> заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. Армянская сторона эти сведения пока официально не комментировала.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.

https://ria.ru/20200725/1574920080.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200925/armeniya-1577772942.html

нагорно-карабахская республика

сша

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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