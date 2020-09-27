Премьер Армении заявил о "наступлении противника" в Карабахе
07:35 27.09.2020 (обновлено: 08:45 27.09.2020)
14335
© РИА Новости / PAN Photo / Давит Абрамян / Перейти в фотобанкОкрестности города Степанакерта Непризнанной Нагорно-Карабахской Республики
ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Азербайджан "начал наступление" на карабахском направлении, Армия обороны Карабаха успешно ему противодействует.
"Противник начал наступление в арцахском (Арцах – самоназвание Карабаха) направлении. Армия обороны успешно противодействует наступлению. Ситуация оперативно развивается, информация будет по мере необходимости подытожена и обнародована", - написал Пашинян в Facebook.
Он призвал доверять только официальным источникам, сохранять бдительность и не поддаваться на вражескую информацию.
Ранее пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться.
Ранее в воскресенье минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. Армянская сторона эти сведения пока официально не комментировала.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
25 сентября, 15:01В Армении ответили на заявления Азербайджана о войсках у границы