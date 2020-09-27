https://ria.ru/20200927/kursant-1577830698.html

Отец выжившего в Ан-26 курсанта сам трижды спасался в авиакатастрофах

Отец курсанта Вячеслава Золочевского, единственного выжившего при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области, работает в сфере авиации и сам пережил три... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T09:20

2020-09-27T09:20

2020-09-27T09:22

крушение ан-26 под харьковом

ан-26

харьковская область

чугуев

украина

происшествия

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. </strong>Отец курсанта Вячеслава Золочевского, единственного выжившего при крушении самолета <a href="https://ria.ru/product_An_26/" target="_blank">Ан-26</a> в Харьковской области, работает в сфере авиации и сам пережил три падения.По его словам, у Вячеслава нет переломов, только ушибы. "Все говорят, что он выпрыгнул из самолета, но это не совсем так. Его выбросило, вытолкнуло оттуда. Также знаю, что он пытался спасти своего друга", — добавил отец. Сам Вячеслав Золочевский ранее рассказывал, что <a href="https://ria.ru/20200926/kursant-1577820710.html" target="_blank">пришел в себе около обломков борта</a> и бросился тушить горевшего рядом курсанта. В какой-то момент он снова потерял сознание. Военно-транспортный самолет Ан-26 упал в районе города Чугуева в Харьковской области накануне вечером, когда совершал учебный полет. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Двадцать пять погибли на месте, двое курсантов смогли выбраться из самолета, но один из них позже умер в больнице. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним. Рассматриваются четыре версии: техническая неисправность, ошибка экипажа, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами, проблемы с техобслуживанием самолета и подготовкой его к полету.

https://ria.ru/20200926/razgovor-1577824328.html

https://ria.ru/20200926/aviakatastrofa-1577823510.html

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харьковская область

чугуев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, ан-26, харьковская область, чугуев, украина, происшествия, в мире