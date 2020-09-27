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https://ria.ru/20200927/kursant-1577830698.html
Отец выжившего в Ан-26 курсанта сам трижды спасался в авиакатастрофах
Отец курсанта Вячеслава Золочевского, единственного выжившего при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области, работает в сфере авиации и сам пережил три... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T09:20
2020-09-27T09:22
крушение ан-26 под харьковом
ан-26
харьковская область
чугуев
украина
происшествия
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. </strong>Отец курсанта Вячеслава Золочевского, единственного выжившего при крушении самолета <a href="https://ria.ru/product_An_26/" target="_blank">Ан-26</a> в Харьковской области, работает в сфере авиации и сам пережил три падения.По его словам, у Вячеслава нет переломов, только ушибы. "Все говорят, что он выпрыгнул из самолета, но это не совсем так. Его выбросило, вытолкнуло оттуда. Также знаю, что он пытался спасти своего друга", — добавил отец. Сам Вячеслав Золочевский ранее рассказывал, что <a href="https://ria.ru/20200926/kursant-1577820710.html" target="_blank">пришел в себе около обломков борта</a> и бросился тушить горевшего рядом курсанта. В какой-то момент он снова потерял сознание. Военно-транспортный самолет Ан-26 упал в районе города Чугуева в Харьковской области накануне вечером, когда совершал учебный полет. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Двадцать пять погибли на месте, двое курсантов смогли выбраться из самолета, но один из них позже умер в больнице. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним. Рассматриваются четыре версии: техническая неисправность, ошибка экипажа, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами, проблемы с техобслуживанием самолета и подготовкой его к полету.
https://ria.ru/20200926/razgovor-1577824328.html
https://ria.ru/20200926/aviakatastrofa-1577823510.html
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харьковская область
чугуев
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крушение ан-26 под харьковом, ан-26, харьковская область, чугуев, украина, происшествия, в мире

Отец выжившего в Ан-26 курсанта сам трижды спасался в авиакатастрофах

09:20 27.09.2020 (обновлено: 09:22 27.09.2020)
2747
© Фото : ДСНС УкраїниНа месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Фото : ДСНС України
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Отец курсанта Вячеслава Золочевского, единственного выжившего при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области, работает в сфере авиации и сам пережил три падения.

"Я падал три раза. То, что сын выжил, — это говорит о том, что он сын своего отца", — рассказал Виталий Золочевский газете "Сегодня".

По его словам, у Вячеслава нет переломов, только ушибы.
"Все говорят, что он выпрыгнул из самолета, но это не совсем так. Его выбросило, вытолкнуло оттуда. Также знаю, что он пытался спасти своего друга", — добавил отец.
Крушение самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
Вчера, 21:23
На Украине рассказали о последнем разговоре пилотов разбившегося Ан-26
Сам Вячеслав Золочевский ранее рассказывал, что пришел в себе около обломков борта и бросился тушить горевшего рядом курсанта. В какой-то момент он снова потерял сознание.
Военно-транспортный самолет Ан-26 упал в районе города Чугуева в Харьковской области накануне вечером, когда совершал учебный полет. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Двадцать пять погибли на месте, двое курсантов смогли выбраться из самолета, но один из них позже умер в больнице.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним. Рассматриваются четыре версии: техническая неисправность, ошибка экипажа, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами, проблемы с техобслуживанием самолета и подготовкой его к полету.
Крушение самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
Вчера, 20:42
Опубликовано видео последних секунд полета Ан-26 под Харьковом
17833831
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Крушение Ан-26 под ХарьковомАн-26Харьковская областьЧугуевУкраинаПроисшествияВ мире
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