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https://ria.ru/20200926/kursant-1577820710.html
Выживший курсант раскрыл подробности крушения Ан-26 под Харьковом
Курсант Вячеслав Золочевский, оставшийся в живых после крушения Ан-26 под Чугуевым раскрыл обстоятельства произошедшего. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T18:59
2020-09-26T18:59
крушение ан-26 под харьковом
ан-26
харьковская область
в мире
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<strong>КИЕВ, 26 сен — РИА Новости.</strong> Курсант Вячеслав Золочевский, оставшийся в живых после крушения <u><a href="http://ria.ru/product_An_26/">Ан-26</a></u> под Чугуевым раскрыл обстоятельства произошедшего.Ранее сообщалось, что мужчина выпрыгнул из самолета, глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер эту информацию опроверг.Кучер посетил Золочевского в больнице и побеседовал с ним."Сказал, что все происходило, как в компьютерной игре &lt;…&gt; После того как он пришел в себя, он покинул обломки самолета, насколько нам сейчас понятно, и начал тушить пламя на своем коллеге", — приводит слова губернатора издание "<a href="https://suspilne.media/">Суспильне</a>".Отмечается, что курсант помнит не все, так как в какой-то момент потерял сознание.Военно-транспортный самолет Ан-26 рухнул в районе города <u><a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/">Чугуева</a></u> в <u><a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/">Харьковской области</a></u> накануне вечером, когда совершал учебный полет. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Двадцать пять человек погибли на месте, двое курсантов смогли выбраться из самолета, но один из них позже умер в больнице.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним. Рассматриваются четыре версии: техническая неисправность; ошибка экипажа; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами; проблемы с техобслуживанием самолета и подготовкой его к полету.
https://ria.ru/20200926/krushenie-1577810924.html
https://ria.ru/20200926/statya-1577813180.html
Один из погибших- 18 сын погибшего летчика летчика,сбитого над Луганском ил-76 в 2014г.Кстати,отец погибшего другого летчика в 2014г.,-уехал ко 2-му сыну в Россию(тоже летчик ВВС РФ).Вот так и воюем,с подачи Западных партнеров друг с другом(
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харьковская область
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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крушение ан-26 под харьковом, ан-26, харьковская область, в мире

Выживший курсант раскрыл подробности крушения Ан-26 под Харьковом

18:59 26.09.2020
47208
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМесто крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Место крушения самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 26 сен — РИА Новости. Курсант Вячеслав Золочевский, оставшийся в живых после крушения Ан-26 под Чугуевым раскрыл обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что мужчина выпрыгнул из самолета, глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер эту информацию опроверг.
Следственные действия на месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
Вчера, 13:39
Последние секунды перед крушением Ан-26 под Харьковом попали на видео
Кучер посетил Золочевского в больнице и побеседовал с ним.
"Сказал, что все происходило, как в компьютерной игре <…> После того как он пришел в себя, он покинул обломки самолета, насколько нам сейчас понятно, и начал тушить пламя на своем коллеге", — приводит слова губернатора издание "Суспильне".
Отмечается, что курсант помнит не все, так как в какой-то момент потерял сознание.
Военно-транспортный самолет Ан-26 рухнул в районе города Чугуева в Харьковской области накануне вечером, когда совершал учебный полет. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Двадцать пять человек погибли на месте, двое курсантов смогли выбраться из самолета, но один из них позже умер в больнице.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним. Рассматриваются четыре версии: техническая неисправность; ошибка экипажа; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами; проблемы с техобслуживанием самолета и подготовкой его к полету.
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Материал Би-би-си о крушении Ан-26 возмутил Киев
79261211
Обсудить8
Крушение Ан-26 под ХарьковомАн-26Харьковская областьВ мире
Популярные комментарии
Один из погибших- 18 сын погибшего летчика летчика,сбитого над Луганском ил-76 в 2014г.Кстати,отец погибшего другого летчика в 2014г.,-уехал ко 2-му сыну в Россию(тоже летчик ВВС РФ).Вот так и воюем,с подачи Западных партнеров друг с другом(
26 сентября, 19:32
KKKaramba Karamba
500601
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