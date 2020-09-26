https://ria.ru/20200926/kursant-1577820710.html

Выживший курсант раскрыл подробности крушения Ан-26 под Харьковом

Курсант Вячеслав Золочевский, оставшийся в живых после крушения Ан-26 под Чугуевым раскрыл обстоятельства произошедшего. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T18:59

2020-09-26T18:59

2020-09-26T18:59

крушение ан-26 под харьковом

ан-26

харьковская область

в мире

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<strong>КИЕВ, 26 сен — РИА Новости.</strong> Курсант Вячеслав Золочевский, оставшийся в живых после крушения <u><a href="http://ria.ru/product_An_26/">Ан-26</a></u> под Чугуевым раскрыл обстоятельства произошедшего.Ранее сообщалось, что мужчина выпрыгнул из самолета, глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер эту информацию опроверг.Кучер посетил Золочевского в больнице и побеседовал с ним."Сказал, что все происходило, как в компьютерной игре <…> После того как он пришел в себя, он покинул обломки самолета, насколько нам сейчас понятно, и начал тушить пламя на своем коллеге", — приводит слова губернатора издание "<a href="https://suspilne.media/">Суспильне</a>".Отмечается, что курсант помнит не все, так как в какой-то момент потерял сознание.Военно-транспортный самолет Ан-26 рухнул в районе города <u><a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/">Чугуева</a></u> в <u><a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/">Харьковской области</a></u> накануне вечером, когда совершал учебный полет. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Двадцать пять человек погибли на месте, двое курсантов смогли выбраться из самолета, но один из них позже умер в больнице.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним. Рассматриваются четыре версии: техническая неисправность; ошибка экипажа; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами; проблемы с техобслуживанием самолета и подготовкой его к полету.

https://ria.ru/20200926/krushenie-1577810924.html

https://ria.ru/20200926/statya-1577813180.html

Karamba Karamba Один из погибших- 18 сын погибшего летчика летчика,сбитого над Луганском ил-76 в 2014г.Кстати,отец погибшего другого летчика в 2014г.,-уехал ко 2-му сыну в Россию(тоже летчик ВВС РФ).Вот так и воюем,с подачи Западных партнеров друг с другом( 12

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харьковская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, ан-26, харьковская область, в мире