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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577857761.html
Генсек ООН призвал немедленно прекратить бои в Карабахе
Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает Ереван и Баку немедленно прекратить бои, снизить напряженность и вернуться к переговорам, говорится в комментарии... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T21:47
2020-09-28T00:05
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
антониу гутерреш
нагорный карабах
оон
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ООН, 27 сен — РИА Новости.</strong> Генсек ООН <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a> призывает Ереван и Баку немедленно прекратить бои, снизить напряженность и вернуться к переговорам, говорится в комментарии официального представителя Генерального секретаря Организации <a href="http://ria.ru/person_Stefan_Duzharrik/" target="_blank" data-auto="true">Стефана Дюжаррика</a>."Генеральный секретарь крайне обеспокоен новым возобновлением боевых действий вдоль линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Он осуждает применение силы и сожалеет о гибели людей и потерях среди гражданского населения", — сказано в комментарии.Также Генсек ООН Антониу Гутерреш свяжется с президентом Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхамом Алиевым</a> и премьер-министром Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Николом Пашиняном</a> в связи с последней эскалацией в зоне <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a>.По его словам, генеральный секретарь заявляет о своей полной поддержке важной роли сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> и настоятельно призывает стороны работать в тесном контакте с ними для скорейшего возобновления диалога без предварительных условий.В воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской Республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе Россия, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией.
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577854440.html
https://ria.ru/20200927/kadyrov-1577855865.html
Ой, какой грозный! Где он все эти годы, молчал в своем кресле в тряпочку по поводу Сирии! даже после последнего заявления официальных властей Сирии об оккупции их страны США и Турцией? У него никакого авторитета нет! Пора ему выносит вотум недоверия на внееочередной генассамблее и выбрать нового генсека ООН!
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Всё побежали исполнять.......
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нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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антониу гутерреш, нагорный карабах, оон, азербайджан, армения, в мире

Генсек ООН призвал немедленно прекратить бои в Карабахе

21:47 27.09.2020 (обновлено: 00:05 28.09.2020)
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© AP Photo / K.M. ChaudaryГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© AP Photo / K.M. Chaudary
Читать ria.ru в
ООН, 27 сен — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает Ереван и Баку немедленно прекратить бои, снизить напряженность и вернуться к переговорам, говорится в комментарии официального представителя Генерального секретаря Организации Стефана Дюжаррика.
"Генеральный секретарь крайне обеспокоен новым возобновлением боевых действий вдоль линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Он осуждает применение силы и сожалеет о гибели людей и потерях среди гражданского населения", — сказано в комментарии.
Кадры с горящей боевой техникой в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 19:37Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Опубликованы кадры с горящей техникой в Карабахе

"Генеральный секретарь настоятельно призывает стороны немедленно прекратить боевые действия, снизить напряженность и без промедления вернуться к конструктивным переговорам", — подчеркнул Дюжаррик.

Также Генсек ООН Антониу Гутерреш свяжется с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в связи с последней эскалацией в зоне Нагорного Карабаха.

"Он (Гутерреш. — Прим. ред.) проведет разговоры с президентом Азербайджана и с премьер-министром Армении", — заявил Дюжаррик.

По его словам, генеральный секретарь заявляет о своей полной поддержке важной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ и настоятельно призывает стороны работать в тесном контакте с ними для скорейшего возобновления диалога без предварительных условий.
В воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе Россия, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.
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452988315
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАнтониу ГутеррешНагорный КарабахООНАзербайджанАрменияВ мире
Популярные комментарии
Ой, какой грозный! Где он все эти годы, молчал в своем кресле в тряпочку по поводу Сирии! даже после последнего заявления официальных властей Сирии об оккупции их страны США и Турцией? У него никакого авторитета нет! Пора ему выносит вотум недоверия на внееочередной генассамблее и выбрать нового генсека ООН!
27 сентября, 22:12
HBHoma Brut2020
1700000
Всё побежали исполнять.......
27 сентября, 22:07
ftfeshnikftfeshnik
0150000
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