https://ria.ru/20200927/karabakh-1577856671.html

Ереван обвинил Баку в публикации кадров из Сирии под видом Карабаха

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил в воскресенье на брифинге, что в видео, которые публикует Баку о конфликте в Нагорном... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T21:00

2020-09-27T21:00

2020-09-27T21:32

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

арцрун ованнисян

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 27 сен — РИА Новости.</strong> Представитель Министерства обороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a> заявил в воскресенье на брифинге, что в видео, которые публикует Баку о конфликте в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, есть кадры, снятые во время сирийской войны.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> распространило видео уничтожения оружейного склада и боеприпасов ВС Армении."Азербайджанская сторона не обнародовала ни одного кадра поражения армянских позиций, военной техники. Было несколько кадров, которые оказались съемками с сирийской войны", — сказал <a href="http://ria.ru/person_Raffi_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Ованнисян</a>.В воскресенье МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской Республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе Россия, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией.

https://ria.ru/20200927/eskalatsiya-1577843873.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303786.html

Юрий . Объявить Карабах российской территорией и будут спустя время опять жить в мире , а так будут вечно воевать 33

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, арцрун ованнисян, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире