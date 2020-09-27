В Карабахе заявили, что при обстрелах пострадали 50 населенных пунктов
19:23 27.09.2020 (обновлено: 23:09 27.09.2020)
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ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости. Свыше 50 населенных пунктов в непризнанной Нагорно-Карабахской республике подверглись атакам азербайджанских войск, сообщил в воскресенье на брифинге омбудсмен в Карабахе Артак Бегларян.
"По предварительным данным, свыше 50 населенных пунктов подверглись атакам азербайджанских беспилотников и артиллерии. Среди этих населенных пунктов – все районные центры", - сказал Бегларян, брифинг которого транслировался на странице информационного штаба НКР в Facebook.
13 июля, 21:39Сказано в эфиреЧто происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.
По его словам, повреждены сотни объектов недвижимости, инфраструктуры, линии электропередачи, газопроводы, водоводы, машины. "Под прицел было взято гражданское население, это нарушение международного права и международное сообщество должно дать свою оценку", - сказал Бегларян.
Он пригласил в Карабах представителей правозащитных организаций, отметив, что дальнейшее продолжение боевых действий может привести к гуманитарной катастрофе.
В воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе РФ, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.