https://ria.ru/20200927/karabakh-1577853760.html

В Карабахе заявили, что при обстрелах пострадали 50 населенных пунктов

Свыше 50 населенных пунктов в непризнанной Нагорно-Карабахской республике подверглись атакам азербайджанских войск, сообщил в воскресенье на брифинге омбудсмен... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T19:23

2020-09-27T19:23

2020-09-27T23:09

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости.</strong> Свыше 50 населенных пунктов в непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> подверглись атакам азербайджанских войск, сообщил в воскресенье на брифинге омбудсмен в Карабахе Артак Бегларян."По предварительным данным, свыше 50 населенных пунктов подверглись атакам азербайджанских беспилотников и артиллерии. Среди этих населенных пунктов – все районные центры", - сказал Бегларян, брифинг которого транслировался на странице информационного штаба НКР в <a href="https://www.facebook.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.По его словам, повреждены сотни объектов недвижимости, инфраструктуры, линии электропередачи, газопроводы, водоводы, машины. "Под прицел было взято гражданское население, это нарушение международного права и международное сообщество должно дать свою оценку", - сказал Бегларян.Он пригласил в Карабах представителей правозащитных организаций, отметив, что дальнейшее продолжение боевых действий может привести к гуманитарной катастрофе.В воскресенье МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе РФ, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией.

https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303786.html

https://ria.ru/20200927/karabakh-1577851802.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сирена воздушной тревоги в одном из населенных пунктов Карабаха На видео слышна сирена воздушной тревоги, жителям Степанакерта предписано строго следовать необходимым требованиям. 2020-09-27T19:23 true PT0M24S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире