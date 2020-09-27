https://ria.ru/20200927/karabakh-1577851802.html

Азербайджан объявил о занятии еще одной стратегической высоты в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщило о занятии высоты Муров на одноименном хребте в результате военной операции в карабахском направлении линии фронта. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T18:27

2020-09-27T18:27

2020-09-27T18:29

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 27 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> сообщило о занятии высоты Муров на одноименном хребте в результате военной операции в карабахском направлении линии фронта."В результате военной операции, проведенной нашими войсками в направлении Геранбоя, была освобождена высота Муров на хребте Муров. В результате операции военная автомагистраль Варденис-Агдере, которая соединяет оккупированные территории <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> с <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a>, была взята под огневой контроль азербайджанской армии. Полученное военное преимущество предотвратит транспортировку дополнительных военных грузов из Армении по маршруту в оккупированные Кельбаджар и Агдере. Бои продолжаются", - говорится в сообщении ведомства.В воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе РФ, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией.

https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303786.html

https://ria.ru/20200927/polozhenie-1577847695.html

Влад Тёплыйстан Вполне могут захватить, оружия и солдат у Азербайджана "выше крыши". Причём солдат хорошо обученных. Тотальное превосходство в воздухе. Современных ударных беспилотников Эрдоган подогнал множество (в России кстати их нет в армии до сих пор) 36

Эрнесто Че Гевара Не понятно, чем Эрдоганишка заинтересовал так Алиева ? Неужели Ильхам батькович не понимает, что НК он вряд ли возьмёт ? А вот экономику свою, может опустить ниже плинтуса ... 34

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире