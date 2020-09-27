Азербайджан объявил о занятии еще одной стратегической высоты в Карабахе
18:27 27.09.2020 (обновлено: 18:29 27.09.2020)
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© REUTERS / Aziz KarimovВоеннослужащие армии Азербайджана на бронетранспортере в Баку, 27 сентября 2020
БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщило о занятии высоты Муров на одноименном хребте в результате военной операции в карабахском направлении линии фронта.
"В результате военной операции, проведенной нашими войсками в направлении Геранбоя, была освобождена высота Муров на хребте Муров. В результате операции военная автомагистраль Варденис-Агдере, которая соединяет оккупированные территории Азербайджана с Арменией, была взята под огневой контроль азербайджанской армии. Полученное военное преимущество предотвратит транспортировку дополнительных военных грузов из Армении по маршруту в оккупированные Кельбаджар и Агдере. Бои продолжаются", - говорится в сообщении ведомства.
13 июля, 21:39Сказано в эфиреЧто происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.
В воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе РФ, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.