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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577850260.html
Глава МИД Азербайджана проинформировал Лаврова о ситуации в Карабахе
Глава МИД Азербайджана Джейун Байрамов проинформировал российского коллегу Сергея Лаврова о ситуации на лини соприкосновения в Карабахе, российская сторона... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T17:51
2020-09-27T17:51
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
сергей лавров
мид азербайджана
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 27 сен – РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">МИД Азербайджана</a> Джейун Байрамов проинформировал российского коллегу <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Лаврова</a> о ситуации на лини соприкосновения в Карабахе, российская сторона выразила обеспокоенность ситуацией в регионе.Ранее в воскресенье МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Кабмин Армении также объявил военное положение и всеобщую мобилизацию из-за ситуации в Карабахе. В <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> заявили, что необходимости в мобилизации нет.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577846382.html
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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сергей лавров, мид азербайджана, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Глава МИД Азербайджана проинформировал Лаврова о ситуации в Карабахе

17:51 27.09.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичВоеннослужащий армии Азербайджана
Военнослужащий армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейун Байрамов проинформировал российского коллегу Сергея Лаврова о ситуации на лини соприкосновения в Карабахе, российская сторона выразила обеспокоенность ситуацией в регионе.

"Двадцать седьмого сентября по инициативе противоположной стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. В ходе телефонного разговора глава МИД России выразил обеспокоенность ситуацией в регионе и подчеркнул необходимость восстановления режима прекращения огня. Министр Джейхун Байрамов отметил, что 27 сентября этого года вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня, обстреляв азербайджанские позиции вдоль линии соприкосновения из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерии, и в последние месяцы начали новую агрессию против Азербайджана. Было отмечено, что азербайджанская сторона приняла соответствующие меры противодействия вооруженным силам Армении в рамках права на самооборону и обеспечения безопасности гражданского населения", - говорится в заявлении.

Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Кабмин Армении также объявил военное положение и всеобщую мобилизацию из-за ситуации в Карабахе. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Минобороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения армянской техники - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 16:18Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Минобороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения армянской техники
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаСергей ЛавровМИД АзербайджанаНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
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