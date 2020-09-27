https://ria.ru/20200927/karabakh-1577848077.html

Парламент Армении проводит экстренное заседание из-за событий в Карабахе

Парламент Армении собрался в воскресенье на экстренное заседание после объявления в стране военного положения из-за событий в Карабахе, трансляция ведется на... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T17:02

2020-09-27T17:02

2020-09-27T17:04

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

парламент армении

нагорно-карабахская республика

ереван

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости.</strong> Парламент <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> собрался в воскресенье на экстренное заседание после объявления в стране военного положения из-за событий в Карабахе, трансляция ведется на сайте парламента.Согласно конституции, в случае вооруженного нападения на Армению, наличия непосредственной угрозы нападения или объявления войны правительство объявляет военное положение, обращается с посланием к народу и может объявить общую или частичную мобилизацию. В случае объявления военного положения созывается специальное заседание парламента. Законодательный орган большинством голосов от общего числа депутатов может отменить военное положение или объявить недействительным осуществление мер, предусмотренных правовым режимом военного положения.Выступая на заседании, премьер-министр Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил, что сейчас в Карабахе "нет зафиксированной ситуации, она находится в развитии". "Наши военные заявляют, что обстановка напряженная, но рано говорить о целостной картине", - сказал премьер.Ранее в воскресенье МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Кабмин Армении также объявил военное положение и всеобщую мобилизацию из-за ситуации в Карабахе. В <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> заявили, что необходимости в мобилизации нет.Ряд государств, в том числе РФ, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200927/karabakh-1577848119.html

https://ria.ru/20200927/karabakh-1577838090.html

нагорно-карабахская республика

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армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, парламент армении, нагорно-карабахская республика, ереван, армения, в мире