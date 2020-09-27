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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577843541.html
В Баку рассказали о пострадавших мирных жителях из-за ситуации в Карабахе
Генпрокуратура Азербайджана сообщает о росте числа пострадавших среди гражданского населения в результате артиллерийских обстрелов в воскресенье на линии... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T15:19
2020-09-27T15:49
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 27 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Genprokuratura_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура Азербайджана</a> сообщает о росте числа пострадавших среди гражданского населения в результате артиллерийских обстрелов в воскресенье на линии соприкосновения в Карабахе, на данный момент их число составляет четырнадцать.Ранее в воскресенье МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе РФ, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, призвали стороны к сдержанности."В результате интенсивного обстрела со стороны противника сел Гапанлы Тертерского района, Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли <a href="http://ria.ru/location_Fuzuli_District/" target="_blank" data-auto="true">Физулинского района</a>, Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, нескольких сел Геранбойского и Дашкесанского районов, среди гражданского населения есть погибшие и раненые, в том числе нанесен значительный ущерб многочисленным домам и гражданским объектам, а также уничтожены мелкий и крупно-рогатый скот и пункты сельскохозяйственного назначения, транспортные средства", - говорится в сообщении пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a>."До настоящего времени среди гражданского населения 14 человек получили различные телесные повреждения и были госпитализированы", - добавили в ведомстве.Утверждается, что "в результате артиллерийского обстрела вооруженными силами Армении села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, где проживают мирные жители, вышла из строя расположенная на территории села подстанция, в селе отключена электроэнергия"."В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях следственные оперативные мероприятия, в том числе назначены соответствующие экспертизы с целью определения степени тяжести ранений, а также суммы ущерба, нанесенного объектам гражданской инфраструктуры", - сообщили в ГП.В пресс-службе заявили, что генеральной прокуратурой Азербайджана принимаются необходимые меры по привлечению к ответственности военнослужащих Вооруженных сил Армении в рамках норм международного права. Будет обеспечено регулярное предоставление информации общественности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией.
https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303786.html
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577838090.html
https://ria.ru/20200927/unichtozhenie-1577836333.html
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нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

В Баку рассказали о пострадавших мирных жителях из-за ситуации в Карабахе

15:19 27.09.2020 (обновлено: 15:49 27.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичВоеннослужащий армии Азербайджана
Военнослужащий армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Генпрокуратура Азербайджана сообщает о росте числа пострадавших среди гражданского населения в результате артиллерийских обстрелов в воскресенье на линии соприкосновения в Карабахе, на данный момент их число составляет четырнадцать.
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе РФ, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля, 21:39Сказано в эфире
Что происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.
"В результате интенсивного обстрела со стороны противника сел Гапанлы Тертерского района, Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района, Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, нескольких сел Геранбойского и Дашкесанского районов, среди гражданского населения есть погибшие и раненые, в том числе нанесен значительный ущерб многочисленным домам и гражданским объектам, а также уничтожены мелкий и крупно-рогатый скот и пункты сельскохозяйственного назначения, транспортные средства", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.
"До настоящего времени среди гражданского населения 14 человек получили различные телесные повреждения и были госпитализированы", - добавили в ведомстве.
Утверждается, что "в результате артиллерийского обстрела вооруженными силами Армении села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, где проживают мирные жители, вышла из строя расположенная на территории села подстанция, в селе отключена электроэнергия".
Армянский солдат в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 12:57Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Армения заявила, что Азербайджан задел ее территорию, стреляя по Карабаху
"В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях следственные оперативные мероприятия, в том числе назначены соответствующие экспертизы с целью определения степени тяжести ранений, а также суммы ущерба, нанесенного объектам гражданской инфраструктуры", - сообщили в ГП.
В пресс-службе заявили, что генеральной прокуратурой Азербайджана принимаются необходимые меры по привлечению к ответственности военнослужащих Вооруженных сил Армении в рамках норм международного права. Будет обеспечено регулярное предоставление информации общественности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Уничтожение танков Азербайджана - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
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Минобороны Армении показало кадры уничтожения азербайджанских танков
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