https://ria.ru/20200927/karabakh-1577843541.html

В Баку рассказали о пострадавших мирных жителях из-за ситуации в Карабахе

Генпрокуратура Азербайджана сообщает о росте числа пострадавших среди гражданского населения в результате артиллерийских обстрелов в воскресенье на линии... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T15:19

2020-09-27T15:19

2020-09-27T15:49

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 27 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Genprokuratura_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура Азербайджана</a> сообщает о росте числа пострадавших среди гражданского населения в результате артиллерийских обстрелов в воскресенье на линии соприкосновения в Карабахе, на данный момент их число составляет четырнадцать.Ранее в воскресенье МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе РФ, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, призвали стороны к сдержанности."В результате интенсивного обстрела со стороны противника сел Гапанлы Тертерского района, Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли <a href="http://ria.ru/location_Fuzuli_District/" target="_blank" data-auto="true">Физулинского района</a>, Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, нескольких сел Геранбойского и Дашкесанского районов, среди гражданского населения есть погибшие и раненые, в том числе нанесен значительный ущерб многочисленным домам и гражданским объектам, а также уничтожены мелкий и крупно-рогатый скот и пункты сельскохозяйственного назначения, транспортные средства", - говорится в сообщении пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a>."До настоящего времени среди гражданского населения 14 человек получили различные телесные повреждения и были госпитализированы", - добавили в ведомстве.Утверждается, что "в результате артиллерийского обстрела вооруженными силами Армении села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, где проживают мирные жители, вышла из строя расположенная на территории села подстанция, в селе отключена электроэнергия"."В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях следственные оперативные мероприятия, в том числе назначены соответствующие экспертизы с целью определения степени тяжести ранений, а также суммы ущерба, нанесенного объектам гражданской инфраструктуры", - сообщили в ГП.В пресс-службе заявили, что генеральной прокуратурой Азербайджана принимаются необходимые меры по привлечению к ответственности военнослужащих Вооруженных сил Армении в рамках норм международного права. Будет обеспечено регулярное предоставление информации общественности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией.

https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303786.html

https://ria.ru/20200927/karabakh-1577838090.html

https://ria.ru/20200927/unichtozhenie-1577836333.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире