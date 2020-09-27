https://ria.ru/20200927/karabakh-1577842240.html

Ереван призвал сограждан в России не вестись на провокации из-за Карабаха

Посольство Армении в Москве призывает граждан, проживающих в России, проявлять бдительность, не участвовать в частных инициативах и не поддаваться на провокации РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T14:43

2020-09-27T14:43

2020-09-27T14:47

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обострение конфликта в нагорном карабахе

россия

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Посольство <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> в Москве призывает граждан, проживающих в России, проявлять бдительность, не участвовать в частных инициативах и не поддаваться на провокации в связи с обострением ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, говорится в сообщении дипмиссии.Посольство Армении сообщило, что с раннего утра получает многочисленные звонки и письма от соотечественников в связи с начатыми военными действиями в Нагорном Карабахе.Посольство также обратило внимание на то, что "противник, кроме боевых действий, осуществляет полномасштабные вбросы и распространяет дезинформацию, в частности, в соцсетях с целью спровоцировать различные действия, в том числе и среди армянских общин разных стран мира".В воскресенье утром МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Ряд государств, в том числе РФ, Франция и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200716/1574401775.html

https://ria.ru/20200927/karabakh-1577839333.html

Man Black сперва сами уберитесь туда, откуда приехали, а именно в архангельскую область и киев, потомки крепостных рабов не должны забывать, что сами пришлые 14

elya.velichutina Правильно. Не ведитесь на провокации, поезжайте домой. 12

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нагорно-карабахская республика

сша

россия

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорно-карабахская республика, сша, обострение конфликта в нагорном карабахе, россия, азербайджан, армения, в мире