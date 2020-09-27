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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577842240.html
Ереван призвал сограждан в России не вестись на провокации из-за Карабаха
Посольство Армении в Москве призывает граждан, проживающих в России, проявлять бдительность, не участвовать в частных инициативах и не поддаваться на провокации РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T14:43
2020-09-27T14:47
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
россия
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Посольство <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> в Москве призывает граждан, проживающих в России, проявлять бдительность, не участвовать в частных инициативах и не поддаваться на провокации в связи с обострением ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, говорится в сообщении дипмиссии.Посольство Армении сообщило, что с раннего утра получает многочисленные звонки и письма от соотечественников в связи с начатыми военными действиями в Нагорном Карабахе.Посольство также обратило внимание на то, что "противник, кроме боевых действий, осуществляет полномасштабные вбросы и распространяет дезинформацию, в частности, в соцсетях с целью спровоцировать различные действия, в том числе и среди армянских общин разных стран мира".В воскресенье утром МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Ряд государств, в том числе РФ, Франция и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200716/1574401775.html
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577839333.html
сперва сами уберитесь туда, откуда приехали, а именно в архангельскую область и киев, потомки крепостных рабов не должны забывать, что сами пришлые
14
Правильно. Не ведитесь на провокации, поезжайте домой.
12
2
нагорно-карабахская республика
сша
россия
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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обсе, нагорно-карабахская республика, сша, обострение конфликта в нагорном карабахе, россия, азербайджан, армения, в мире

Ереван призвал сограждан в России не вестись на провокации из-за Карабаха

14:43 27.09.2020 (обновлено: 14:47 27.09.2020)
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© Fotolia / bendesign.comФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Fotolia / bendesign.com
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Посольство Армении в Москве призывает граждан, проживающих в России, проявлять бдительность, не участвовать в частных инициативах и не поддаваться на провокации в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе, говорится в сообщении дипмиссии.
Посольство Армении сообщило, что с раннего утра получает многочисленные звонки и письма от соотечественников в связи с начатыми военными действиями в Нагорном Карабахе.

"В связи со сложившейся ситуацией, просим всех наших соотечественников, проживающих в России, быть бдительными и не принимать участие в каких-либо частных инициативах и собраниях, а в случае каких-либо провокационных проявлений, обязательно обратиться в диппредставительство", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Посольство также обратило внимание на то, что "противник, кроме боевых действий, осуществляет полномасштабные вбросы и распространяет дезинформацию, в частности, в соцсетях с целью спровоцировать различные действия, в том числе и среди армянских общин разных стран мира".
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля, 08:00
На чьей стороне Россия в армяно-азербайджанском конфликте?
"Убедительно просим всех вас воздержаться от распространения непроверенной, неофициальной информации, руководствоваться исключительно официальными источниками и не поддаваться на провокационные действия", - добавили в армянской дипмиссии.
В воскресенье утром МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Ряд государств, в том числе РФ, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.
Артиллерия вооруженных сил Армении в зоне Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 13:32Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Эксперт оценил возможность масштабной войны из-за ситуации в Карабахе
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШАОбострение конфликта в Нагорном КарабахеРоссияАзербайджанАрменияВ мире
Популярные комментарии
сперва сами уберитесь туда, откуда приехали, а именно в архангельскую область и киев, потомки крепостных рабов не должны забывать, что сами пришлые
27 сентября, 15:31
MBMan Black
400019
Правильно. Не ведитесь на провокации, поезжайте домой.
27 сентября, 14:56
elya.velichutinaelya.velichutina
800004
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