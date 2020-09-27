Ереван призвал сограждан в России не вестись на провокации из-за Карабаха
14:43 27.09.2020 (обновлено: 14:47 27.09.2020)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Посольство Армении в Москве призывает граждан, проживающих в России, проявлять бдительность, не участвовать в частных инициативах и не поддаваться на провокации в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе, говорится в сообщении дипмиссии.
Посольство Армении сообщило, что с раннего утра получает многочисленные звонки и письма от соотечественников в связи с начатыми военными действиями в Нагорном Карабахе.
"В связи со сложившейся ситуацией, просим всех наших соотечественников, проживающих в России, быть бдительными и не принимать участие в каких-либо частных инициативах и собраниях, а в случае каких-либо провокационных проявлений, обязательно обратиться в диппредставительство", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
Посольство также обратило внимание на то, что "противник, кроме боевых действий, осуществляет полномасштабные вбросы и распространяет дезинформацию, в частности, в соцсетях с целью спровоцировать различные действия, в том числе и среди армянских общин разных стран мира".
"Убедительно просим всех вас воздержаться от распространения непроверенной, неофициальной информации, руководствоваться исключительно официальными источниками и не поддаваться на провокационные действия", - добавили в армянской дипмиссии.
В воскресенье утром МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Ряд государств, в том числе РФ, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.