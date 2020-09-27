https://ria.ru/20200927/karabakh-1577839008.html

Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе

Глава МИД РФ Сергей Лавров и турецкий коллега Мевлют Чавушоглу по телефону обменялись мнениями по ситуации в Нагорном Карабахе, подчеркнули необходимость... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T13:25

2020-09-27T13:25

2020-09-27T13:25

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

мевлют чавушоглу

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид турции

нагорно-карабахская республика

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> и турецкий коллега <a href="http://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu/" target="_blank" data-auto="true">Мевлют Чавушоглу</a> по телефону обменялись мнениями по ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации на линии соприкосновения, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства."27 сентября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого проведен обмен мнениями по ситуации, складывающейся в зоне нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении.Отмечается, что в разговоре министры подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации на линии соприкосновения.Лавров и Чавошуглу также выразили соболезнования родным и близким погибших в результате боевых действий.Ранее в воскресенье МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской Республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Кабмин Армении также объявил военное положение и всеобщую мобилизацию из-за ситуации в Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200927/karabakh-1577835391.html

https://ria.ru/20200927/karabakh-1577838684.html

нагорно-карабахская республика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мевлют чавушоглу, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид турции, нагорно-карабахская республика, в мире