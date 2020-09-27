https://ria.ru/20200927/karabakh-1577838090.html

Армения заявила, что Азербайджан задел ее территорию, стреляя по Карабаху

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что азербайджанские вооруженные силы при ракетно-артиллерийских действиях против Карабаха обстреляли... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T12:57

2020-09-27T12:57

2020-09-27T14:09

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обострение конфликта в нагорном карабахе

минобороны армении

арцрун ованнисян

обсе

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нагорно-карабахская республика

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азербайджан

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<strong>ЕРЕВАН, 27 сен — РИА Новости.</strong> Представитель Минобороны Армении <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a> заявил, что азербайджанские вооруженные силы при ракетно-артиллерийских действиях против Карабаха обстреляли также территорию Армении.По его словам, на других участках госграницы ситуация стабильная.Ранее в воскресенье МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе; согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской Республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Кабмин Армении также объявил военное положение и всеобщую мобилизацию из-за ситуации в Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200927/baku-1577834575.html

https://ria.ru/20200716/1574401775.html

Deyn Donovan травку помяли? 12

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

сша

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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