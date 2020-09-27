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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577838090.html
Армения заявила, что Азербайджан задел ее территорию, стреляя по Карабаху
Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что азербайджанские вооруженные силы при ракетно-артиллерийских действиях против Карабаха обстреляли... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T12:57
2020-09-27T14:09
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
минобороны армении
арцрун ованнисян
обсе
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
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<strong>ЕРЕВАН, 27 сен — РИА Новости.</strong> Представитель Минобороны Армении <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a> заявил, что азербайджанские вооруженные силы при ракетно-артиллерийских действиях против Карабаха обстреляли также территорию Армении.По его словам, на других участках госграницы ситуация стабильная.Ранее в воскресенье МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе; согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской Республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Кабмин Армении также объявил военное положение и всеобщую мобилизацию из-за ситуации в Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200927/baku-1577834575.html
https://ria.ru/20200716/1574401775.html
травку помяли?
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
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Армения заявила, что Азербайджан задел ее территорию, стреляя по Карабаху

12:57 27.09.2020 (обновлено: 14:09 27.09.2020)
57047
© REUTERS / StaffАрмянский солдат в зоне карабахского конфликта
Армянский солдат в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© REUTERS / Staff
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 27 сен — РИА Новости. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что азербайджанские вооруженные силы при ракетно-артиллерийских действиях против Карабаха обстреляли также территорию Армении.

"В ходе ракетно-артиллерийских операций против Арцаха (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) были нанесены удары и в направлении Вардениса", — сказала на брифинге Ованнисян.

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По его словам, на других участках госграницы ситуация стабильная.
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе; согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Кабмин Армении также объявил военное положение и всеобщую мобилизацию из-за ситуации в Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОбострение конфликта в Нагорном КарабахеМинобороны АрменииАрцрун ОваннисянОБСЕНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаСШААзербайджанАрменияВ мире
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травку помяли?
27 сентября, 12:58
Deyn DonovanDeyn Donovan
510006
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