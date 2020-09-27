https://ria.ru/20200927/karabakh-1577837688.html

Лавров обсудил с главой МИД Армении ситуацию в Нагорном Карабахе

Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном выразил серьезную озабоченность в связи с боевыми действиями на линии... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T12:39

2020-09-27T12:39

2020-09-27T12:58

зограб мнацаканян

обсе

нагорно-карабахская республика

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

сергей лавров

мид армении

азербайджан

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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> в разговоре с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном выразил серьезную озабоченность в связи с боевыми действиями на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.Отмечается, что Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями на линии соприкосновения, поступающей информацией об убитых и раненых."Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня. Отмечено, что Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит предпринимать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации", - добавили в министерстве.Также в ведомстве сообщили о подготовке разговора Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана.Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам…", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться.

https://ria.ru/20200716/1574401775.html

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нагорно-карабахская республика

армения

нагорный карабах

азербайджан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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