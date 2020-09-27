Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577837688.html
Лавров обсудил с главой МИД Армении ситуацию в Нагорном Карабахе
Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном выразил серьезную озабоченность в связи с боевыми действиями на линии... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T12:39
2020-09-27T12:58
зограб мнацаканян
обсе
нагорно-карабахская республика
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
сергей лавров
мид армении
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576567643_0:89:3022:1789_1400x0_80_0_0_01bbe98473cd72246a71b2f199de3e9b.jpg
<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> в разговоре с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном выразил серьезную озабоченность в связи с боевыми действиями на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.Отмечается, что Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями на линии соприкосновения, поступающей информацией об убитых и раненых."Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня. Отмечено, что Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит предпринимать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации", - добавили в министерстве.Также в ведомстве сообщили о подготовке разговора Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана.Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам…", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться.
https://ria.ru/20200716/1574401775.html
1
нагорно-карабахская республика
армения
нагорный карабах
азербайджан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576567643_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_ff07efcc8673ac4f3c8290d574037c94.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
зограб мнацаканян, обсе, нагорно-карабахская республика, армения, нагорный карабах, сергей лавров, мид армении, азербайджан, в мире

Лавров обсудил с главой МИД Армении ситуацию в Нагорном Карабахе

12:39 27.09.2020 (обновлено: 12:58 27.09.2020)
12684
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном выразил серьезную озабоченность в связи с боевыми действиями на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
"27 сентября Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с Министром иностранных дел Армении Мнацаканяном. Обсуждалось положение в зоне нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении МИД РФ.
Отмечается, что Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями на линии соприкосновения, поступающей информацией об убитых и раненых.
"Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня. Отмечено, что Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит предпринимать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации", - добавили в министерстве.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля, 08:00
На чьей стороне Россия в армяно-азербайджанском конфликте?
Также в ведомстве сообщили о подготовке разговора Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана.
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам…", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться.
30423619
Обсудить1
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаЗограб МнацаканянОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаАрменияНагорный КарабахСергей ЛавровМИД АрменииАзербайджанВ мире
Рекомендуем
Владимир Джабаров
В Совфеде призвали стороны конфликта в Карабахе начать переговоры
Ситуация в зоне карабахского конфликта
Азербайджан не видит необходимости во всеобщей мобилизации
Уничтожение азербайджанских танков военными Армении. Сто-кадр видео
В Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию
Вид на архитектурный комплекс Башни Пламени в Баку
Эксперт рассказал, на что готов Баку чтобы решить карабахский вопрос
Уничтожение танков Азербайджана
Минобороны Армении показало кадры уничтожения азербайджанских танков
Армянский солдат в зоне карабахского конфликта
Армения заявила, что Азербайджан задел ее территорию, стреляя по Карабаху
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Пушков заявил об "ужасающем" Украину выборе Лукашенко
Военнослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта
В Баку заявили, что военные заняли ряд стратегических высот в Карабахе
Артиллерия вооруженных сил Армении в зоне Нагорного Карабаха
Эксперт оценил возможность масштабной войны из-за ситуации в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер Армении выступил с обращением к народу
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
В Госдуме прокомментировали слова Пашиняна о независимости Карабаха
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Россия не примет участия в переговорной платформе по "деоккупации" Крыма
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев прокомментировал обострение конфликта в Карабахе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Лукашенко ответил на призыв Макрона уйти в отставку
Заместитель министра обороны Армении Давид Тоноян
Посольство Армении опровергло данные о визите министра обороны в Москву
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Путин: АЭС работают на репутацию России как страны высоких технологий
02:24Путин рассказал об эффективности атомной отрасли России на фоне COVID-19
02:03Названы необычные признаки приближающегося инсульта
02:00Как не заболеть вирусной инфекцией? Пять лайфхаков
01:43Ереван показал кадры уничтожения азербайджанской военной колонны
01:40Стали известны даты саммита "Большой двадцатки"
01:36Форум регионов России и Белоруссии впервые пройдет онлайн из-за COVID-19
01:19Матвиенко оценила сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией
01:12Трамп прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
01:10Россия "доверяет мудрости белорусского народа", заявила Матвиенко
01:05На МКС увеличилась скорость утечки воздуха
00:47Байден прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
00:41Глава МИД Армении обсудил ситуацию в Карабахе с замгоссекретаря США
00:26В Москве и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за COVID-19
00:18Назван регион с самым здоровым образом жизни
00:05Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года
23:39Посол России назвал главную помеху восстановлению сообщения с Белоруссией
23:13В Карабахе сообщили о десятках погибших в результате боевых действий
23:05В Москве умерли 16 пациентов с коронавирусом
22:42США прокомментировали обострение конфликта в Карабахе
Лента новостейМолния