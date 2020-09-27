Лавров обсудил с главой МИД Армении ситуацию в Нагорном Карабахе
12:39 27.09.2020 (обновлено: 12:58 27.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном выразил серьезную озабоченность в связи с боевыми действиями на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
"27 сентября Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с Министром иностранных дел Армении Мнацаканяном. Обсуждалось положение в зоне нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении МИД РФ.
Отмечается, что Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями на линии соприкосновения, поступающей информацией об убитых и раненых.
"Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня. Отмечено, что Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит предпринимать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации", - добавили в министерстве.
Также в ведомстве сообщили о подготовке разговора Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана.
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам…", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться.