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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577835247.html
В ОДКБ призвали разрешить конфликт в Нагорном Карабахе мирным путем
Конфликт в Нагорном Карабахе должен быть разрешен только мирным путем, для этого нужно задействовать Минскую группу ОБСЕ, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T11:37
2020-09-27T12:41
обострение конфликта в нагорном карабахе
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
одкб
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Конфликт в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> должен быть разрешен только мирным путем, для этого нужно задействовать Минскую группу <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, заявил РИА Новости пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (<a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>) Владимир Зайнетдинов."Мы считаем, что данный конфликт должен быть разрешен только мирным путем. Для этого есть существующий международно признанный механизм - Минская группа ОБСЕ, которая занимается урегулированием конфликта", - сказал Зайнетдинов.Он подчеркнул, что в республике должен быть восстановлен режим прекращения огня,Армения не обращалась к ОДКБ за помощью в нагорно-карабахском урегулировании, добавил Владимир Зайнетдинов.Ранее в воскресенье МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577835391.html
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нагорный карабах
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Кадры боевых действий на границе Азербайджана и Армении
Ожесточенные бои сейчас идут в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Минобороны НКР. "Армия Азербайджана ударила артиллерией и беспилотниками по всей линии соприкосновения арцахских и азербайджанских сил. В качестве мишени были избраны также находящиеся в глубоком тылу населенные пункты, а также столица Степанакерт", - сообщили в пресс-службе Минобороны.
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обострение конфликта в нагорном карабахе, нагорный карабах, одкб, армения, в мире

В ОДКБ призвали разрешить конфликт в Нагорном Карабахе мирным путем

11:37 27.09.2020 (обновлено: 12:41 27.09.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСитуация в зоне карабахского конфликта
Ситуация в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Конфликт в Нагорном Карабахе должен быть разрешен только мирным путем, для этого нужно задействовать Минскую группу ОБСЕ, заявил РИА Новости пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимир Зайнетдинов.
"Мы считаем, что данный конфликт должен быть разрешен только мирным путем. Для этого есть существующий международно признанный механизм - Минская группа ОБСЕ, которая занимается урегулированием конфликта", - сказал Зайнетдинов.
Он подчеркнул, что в республике должен быть восстановлен режим прекращения огня,
Армения не обращалась к ОДКБ за помощью в нагорно-карабахском урегулировании, добавил Владимир Зайнетдинов.
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
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Вчера, 11:41Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
1922204
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОбострение конфликта в Нагорном КарабахеНагорный КарабахОДКБАрменияВ мире
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