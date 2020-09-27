https://ria.ru/20200927/karabakh-1577834289.html

В Госдуме оценили возможные последствия обострения в Карабахе

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил РИА Новости, что дальнейшая эскалация конфликта Азербайджана и Армении может стать... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T11:10

2020-09-27T11:10

2020-09-27T11:51

араик арутюнян

минобороны армении

обсе

константин затулин

нагорно-карабахская республика

сша

обострение конфликта в нагорном карабахе

азербайджан

армения

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<strong>МОСКВА, 27 сен – РИА Новости.</strong> Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Zatulin/" target="_blank" data-auto="true">Константин Затулин</a> заявил РИА Новости, что дальнейшая эскалация конфликта Азербайджана и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> может стать серьезным вызовом для безопасности всего кавказского региона.Он отметил, что эта вспышка очень серьезно усилила напряженность между Арменией и Азербайджаном и в целом в регионе, поэтому после этого говорить о том, что конфликт в вооруженной фазе ушел в прошлое, уже не представлялось возможным.Он подчеркнул, что дальнейшая эскалация конфликта – повод для немедленных консультаций в Совете безопасности РФ, для контактов со всеми сторонами, которые вовлечены в конфликт.Депутат уточнил, что все обвинения, кто первый начал, являются традиционными. По его мнению, армянская сторона не заинтересована в военных действиях, так как статус-кво позволяет ей контролировать территорию <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a> и обороняться от возможных попыток военного реванша на более выгодных позициях,"Поэтому верить в то, что армянская сторона по своей инициативе обостряет конфликт, мне очень сложно. А азербайджанская не скрывает своего желания прибегнуть к силе, военная риторика постоянно звучит из уст руководителей Азербайджана… Военный бюджет Азербайджана равен государственному бюджету Армении. И, конечно, ружье, которое висит на стене, по законам жанра должно выстрелить", - добавил Затулин.Он также отметил, что является категорическим противником того, чтобы Турция влезала в эти отношения, "тем более с ее бэкграундом, связанным с геноцидом армян в Османской империи, который она не признает".Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сообщала, что сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана.Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Позже МО Азербайджана заявило, что азербайджанские ВС начали контрнаступательную операцию по всей линии соприкосновения в Карабахе. Минобороны Армении заявило, что Азербайджан потерял три танка, есть, предположительно, и "потери в живой силе". Военные Азербайджана заявили об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200716/1574401775.html

https://ria.ru/20200715/1574383126.html

https://ria.ru/20160310/1387410475.html

нагорно-карабахская республика

сша

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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