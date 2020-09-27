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https://ria.ru/20200927/karabakh-1577834289.html
В Госдуме оценили возможные последствия обострения в Карабахе
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил РИА Новости, что дальнейшая эскалация конфликта Азербайджана и Армении может стать... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T11:10
2020-09-27T11:51
араик арутюнян
минобороны армении
обсе
константин затулин
нагорно-карабахская республика
сша
обострение конфликта в нагорном карабахе
азербайджан
армения
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<strong>МОСКВА, 27 сен – РИА Новости.</strong> Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Zatulin/" target="_blank" data-auto="true">Константин Затулин</a> заявил РИА Новости, что дальнейшая эскалация конфликта Азербайджана и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> может стать серьезным вызовом для безопасности всего кавказского региона.Он отметил, что эта вспышка очень серьезно усилила напряженность между Арменией и Азербайджаном и в целом в регионе, поэтому после этого говорить о том, что конфликт в вооруженной фазе ушел в прошлое, уже не представлялось возможным.Он подчеркнул, что дальнейшая эскалация конфликта – повод для немедленных консультаций в Совете безопасности РФ, для контактов со всеми сторонами, которые вовлечены в конфликт.Депутат уточнил, что все обвинения, кто первый начал, являются традиционными. По его мнению, армянская сторона не заинтересована в военных действиях, так как статус-кво позволяет ей контролировать территорию <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a> и обороняться от возможных попыток военного реванша на более выгодных позициях,"Поэтому верить в то, что армянская сторона по своей инициативе обостряет конфликт, мне очень сложно. А азербайджанская не скрывает своего желания прибегнуть к силе, военная риторика постоянно звучит из уст руководителей Азербайджана… Военный бюджет Азербайджана равен государственному бюджету Армении. И, конечно, ружье, которое висит на стене, по законам жанра должно выстрелить", - добавил Затулин.Он также отметил, что является категорическим противником того, чтобы Турция влезала в эти отношения, "тем более с ее бэкграундом, связанным с геноцидом армян в Османской империи, который она не признает".Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сообщала, что сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана.Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Позже МО Азербайджана заявило, что азербайджанские ВС начали контрнаступательную операцию по всей линии соприкосновения в Карабахе. Минобороны Армении заявило, что Азербайджан потерял три танка, есть, предположительно, и "потери в живой силе". Военные Азербайджана заявили об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200716/1574401775.html
https://ria.ru/20200715/1574383126.html
https://ria.ru/20160310/1387410475.html
нагорно-карабахская республика
сша
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араик арутюнян, минобороны армении, обсе, константин затулин, нагорно-карабахская республика, сша, обострение конфликта в нагорном карабахе, азербайджан, армения, в мире

В Госдуме оценили возможные последствия обострения в Карабахе

11:10 27.09.2020 (обновлено: 11:51 27.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Константин Затулин во время пресс-конференции на тему: "Петр Порошенко уже приступил к фальсификации президентских выборов" в Москве. 24 января 2019
Депутат Государственной Думы Константин Затулин во время пресс-конференции на тему: Петр Порошенко уже приступил к фальсификации президентских выборов в Москве. 24 января 2019 - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил РИА Новости, что дальнейшая эскалация конфликта Азербайджана и Армении может стать серьезным вызовом для безопасности всего кавказского региона.
"Россия, безусловно, категорический противник военных действий и всегда выступала за то, чтобы режим прекращения огня, который в 1994 году был достигнут, сохранялся. В принципе он сохранялся в течение многих лет, но в 2016 году, в апреле, Азербайджан решил продемонстрировать свои возможности, было большое обострение, было много жертв", - сказал парламентарий.
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На чьей стороне Россия в армяно-азербайджанском конфликте?
Он отметил, что эта вспышка очень серьезно усилила напряженность между Арменией и Азербайджаном и в целом в регионе, поэтому после этого говорить о том, что конфликт в вооруженной фазе ушел в прошлое, уже не представлялось возможным.
"У меня такое впечатление, что если все это не прекратится завтра-послезавтра, то мы сталкиваемся с очень серьезным вызовом вообще безопасности всего кавказского региона, тем более, если наши так называемые партнеры-турки в очередной раз захотят продемонстрировать себя, это может быть очень серьезной проблемой. Россия, безусловно, должна будет выполнить свои обязательства в случае, если нападению подвергнется армянская территория", - сказал Затулин.
Он подчеркнул, что дальнейшая эскалация конфликта – повод для немедленных консультаций в Совете безопасности РФ, для контактов со всеми сторонами, которые вовлечены в конфликт.
Депутат уточнил, что все обвинения, кто первый начал, являются традиционными. По его мнению, армянская сторона не заинтересована в военных действиях, так как статус-кво позволяет ей контролировать территорию Нагорного Карабаха и обороняться от возможных попыток военного реванша на более выгодных позициях,
"Поэтому верить в то, что армянская сторона по своей инициативе обостряет конфликт, мне очень сложно. А азербайджанская не скрывает своего желания прибегнуть к силе, военная риторика постоянно звучит из уст руководителей Азербайджана… Военный бюджет Азербайджана равен государственному бюджету Армении. И, конечно, ружье, которое висит на стене, по законам жанра должно выстрелить", - добавил Затулин.
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Он также отметил, что является категорическим противником того, чтобы Турция влезала в эти отношения, "тем более с ее бэкграундом, связанным с геноцидом армян в Османской империи, который она не признает".
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сообщала, что сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана.
Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Позже МО Азербайджана заявило, что азербайджанские ВС начали контрнаступательную операцию по всей линии соприкосновения в Карабахе. Минобороны Армении заявило, что Азербайджан потерял три танка, есть, предположительно, и "потери в живой силе". Военные Азербайджана заявили об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию.
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10 марта 2016, 03:17
Армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном КарабахеПодробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Араик АрутюнянМинобороны АрменииОБСЕКонстантин ЗатулинНагорно-Карабахская РеспубликаСШАОбострение конфликта в Нагорном КарабахеАзербайджанАрменияВ мире
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