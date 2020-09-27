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https://ria.ru/20200927/karabakh-1577833847.html
Президент Азербайджана заявил о жертвах и раненых среди населения
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о "жертвах и раненых" среди населения и военных после обстрела со стороны ВС Армении в районе линии соприкосновения в РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T10:50
2020-09-27T14:05
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
обострение конфликта в нагорном карабахе
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 27 сен — РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил о "жертвах и раненых" среди населения и военных после обстрела со стороны ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> в районе линии соприкосновения в Карабахе.Обращение Алиева транслировал гостелеканал АЗТВ.Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200716/1574401775.html
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нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
РИА Новости
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обсе, нагорно-карабахская республика, сша, обострение конфликта в нагорном карабахе, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Президент Азербайджана заявил о жертвах и раненых среди населения

10:50 27.09.2020 (обновлено: 14:05 27.09.2020)
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© AP Photo / Azerbaijani Presidential Press OfficeОбращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с ситуацией с Арменией, 27 сентября
Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с ситуацией с Арменией, 27 сентября - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© AP Photo / Azerbaijani Presidential Press Office
Читать ria.ru в
БАКУ, 27 сен — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о "жертвах и раненых" среди населения и военных после обстрела со стороны ВС Армении в районе линии соприкосновения в Карабахе.
Обращение Алиева транслировал гостелеканал АЗТВ.

"Утром в воскресенье ВС Армении начали обстреливать позиции ВС Азербайджана и населенные пункты в разных направлениях линии соприкосновения. Причем обстрелы велись из различного вооружения, в том числе из крупнокалиберного. Это очередная военная провокация Армении. В результате обстрела армянских военных есть потери среди азербайджанских военных и гражданского населения. Азербайджан не оставит без ответа действия Армении. В настоящее время по позициям противника наносятся удары, уничтожена военная техника", — заявил Алиев.

Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля, 08:00
На чьей стороне Россия в армяно-азербайджанском конфликте?
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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ОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШАОбострение конфликта в Нагорном КарабахеИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
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