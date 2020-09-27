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МИД России призвал стороны в Карабахе немедленно прекратить огонь
МИД России призвал стороны нагорно-карабахского конфликта немедленно прекратить огонь. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T10:44
2020-09-27T10:48
минобороны армении
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
обострение конфликта в нагорном карабахе
нагорный карабах
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
азербайджан
армения
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> МИД России призвал стороны нагорно-карабахского конфликта немедленно прекратить огонь.В сообщении МИД указывается, что в зоне нагорно-карабахского конфликта резко обострилась ситуация, с обеих сторон идут интенсивные обстрелы, есть данные о потерях.Ранее в воскресенье МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сообщала, что сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана.Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Позже МО Азербайджана заявило, что азербайджанские ВС начали контрнаступательную операцию по всей линии соприкосновения в Карабахе. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Армении</a> заявило, что Азербайджан потерял три танка, есть, предположительно, и "потери в живой силе". Военные Азербайджана заявили об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200716/1574401775.html
https://ria.ru/20200715/1574383126.html
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нагорно-карабахская республика
сша
нагорный карабах
азербайджан
армения
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минобороны армении, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, обострение конфликта в нагорном карабахе, нагорный карабах, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), азербайджан, армения, в мире

МИД России призвал стороны в Карабахе немедленно прекратить огонь

10:44 27.09.2020 (обновлено: 10:48 27.09.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. МИД России призвал стороны нагорно-карабахского конфликта немедленно прекратить огонь.
В сообщении МИД указывается, что в зоне нагорно-карабахского конфликта резко обострилась ситуация, с обеих сторон идут интенсивные обстрелы, есть данные о потерях.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля, 08:00
На чьей стороне Россия в армяно-азербайджанском конфликте?
"Призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сообщала, что сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана.
Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Позже МО Азербайджана заявило, что азербайджанские ВС начали контрнаступательную операцию по всей линии соприкосновения в Карабахе. Минобороны Армении заявило, что Азербайджан потерял три танка, есть, предположительно, и "потери в живой силе". Военные Азербайджана заявили об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.
Обстрел вооруженными силами Армении Товузского района Азербайджана - РИА Новости, 1920, 15.07.2020
15 июля, 13:40
Эксперт оценил военные потенциалы Баку и Еревана
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
2901205
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Минобороны АрменииОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШАОбострение конфликта в Нагорном КарабахеНагорный КарабахМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АзербайджанАрменияВ мире
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