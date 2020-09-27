В Карабахе заявили, что сбили два азербайджанских вертолета и 14 БПЛА
10:44 27.09.2020 (обновлено: 14:15 27.09.2020)
16814
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКарабахские военные армии обороны Нагорного Карабаха на первой линии обороны. Апрель 2016 года
ЕРЕВАН, 27 сен — РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило в воскресенье об уничтожении двух вертолетов, 14 беспилотников и бронетехники Азербайджана.
"Подразделения Армии обороны Карабаха успешно отражают все атаки противника. По уточненным данным, азербайджанские ВС потеряли два вертолета, 14 беспилотных летательных аппаратов, а также бронетехнику. Бои продолжаются", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Отмечается, что азербайджанская сторона атакует различные участки линии соприкосновения с применением авиации, беспилотников и бронетехники.
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе; согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сообщала, что сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана.
Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Позже МО Азербайджана заявило, что азербайджанские ВС начали контрнаступательную операцию по всей линии соприкосновения в Карабахе. Минобороны Армении заявило, что Азербайджан потерял три танка, есть, предположительно, и "потери в живой силе". Военные Азербайджана заявили об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.