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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577833615.html
В Карабахе заявили, что сбили два азербайджанских вертолета и 14 БПЛА
Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило в воскресенье об уничтожении двух вертолетов, 14 беспилотников и бронетехники... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T10:44
2020-09-27T14:15
обострение конфликта в нагорном карабахе
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 27 сен — РИА Новости.</strong> Министерство обороны непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> заявило в воскресенье об уничтожении двух вертолетов, 14 беспилотников и бронетехники <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>.Отмечается, что азербайджанская сторона атакует различные участки линии соприкосновения с применением авиации, беспилотников и бронетехники.Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе; согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сообщала, что сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана.Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, он призвал население укрыться. Позже МО Азербайджана заявило, что азербайджанские ВС начали контрнаступательную операцию по всей линии соприкосновения в Карабахе. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Армении</a> заявило, что Азербайджан потерял три танка, есть, предположительно, и "потери в живой силе". Военные Азербайджана заявили об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577832676.html
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
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Кадры боевых действий на границе Азербайджана и Армении
Ожесточенные бои сейчас идут в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Минобороны НКР. "Армия Азербайджана ударила артиллерией и беспилотниками по всей линии соприкосновения арцахских и азербайджанских сил. В качестве мишени были избраны также находящиеся в глубоком тылу населенные пункты, а также столица Степанакерт", - сообщили в пресс-службе Минобороны.
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обострение конфликта в нагорном карабахе, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, в мире

В Карабахе заявили, что сбили два азербайджанских вертолета и 14 БПЛА

10:44 27.09.2020 (обновлено: 14:15 27.09.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкКарабахские военные армии обороны Нагорного Карабаха на первой линии обороны. Апрель 2016 года
Карабахские военные армии обороны Нагорного Карабаха на первой линии обороны. Апрель 2016 года - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости
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ЕРЕВАН, 27 сен — РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило в воскресенье об уничтожении двух вертолетов, 14 беспилотников и бронетехники Азербайджана.

"Подразделения Армии обороны Карабаха успешно отражают все атаки противника. По уточненным данным, азербайджанские ВС потеряли два вертолета, 14 беспилотных летательных аппаратов, а также бронетехнику. Бои продолжаются", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Отмечается, что азербайджанская сторона атакует различные участки линии соприкосновения с применением авиации, беспилотников и бронетехники.
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе; согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сообщала, что сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана.
Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Позже МО Азербайджана заявило, что азербайджанские ВС начали контрнаступательную операцию по всей линии соприкосновения в Карабахе. Минобороны Армении заявило, что Азербайджан потерял три танка, есть, предположительно, и "потери в живой силе". Военные Азербайджана заявили об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.
Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 10:16Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Президент непризнанной НКР объявил в Карабахе военное положение
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
4335849
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОбострение конфликта в Нагорном КарабахеНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаВ мире
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