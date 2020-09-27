https://ria.ru/20200927/karabakh-1577833615.html

В Карабахе заявили, что сбили два азербайджанских вертолета и 14 БПЛА

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило в воскресенье об уничтожении двух вертолетов, 14 беспилотников и бронетехники... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T10:44

2020-09-27T10:44

2020-09-27T14:15

обострение конфликта в нагорном карабахе

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 27 сен — РИА Новости.</strong> Министерство обороны непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> заявило в воскресенье об уничтожении двух вертолетов, 14 беспилотников и бронетехники <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>.Отмечается, что азербайджанская сторона атакует различные участки линии соприкосновения с применением авиации, беспилотников и бронетехники.Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе; согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сообщала, что сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана.Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, он призвал население укрыться. Позже МО Азербайджана заявило, что азербайджанские ВС начали контрнаступательную операцию по всей линии соприкосновения в Карабахе. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Армении</a> заявило, что Азербайджан потерял три танка, есть, предположительно, и "потери в живой силе". Военные Азербайджана заявили об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200927/karabakh-1577832676.html

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Кадры боевых действий на границе Азербайджана и Армении Ожесточенные бои сейчас идут в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Минобороны НКР. "Армия Азербайджана ударила артиллерией и беспилотниками по всей линии соприкосновения арцахских и азербайджанских сил. В качестве мишени были избраны также находящиеся в глубоком тылу населенные пункты, а также столица Степанакерт", - сообщили в пресс-службе Минобороны. 2020-09-27T10:44 true PT1M12S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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