Армянский посол оценил ситуацию в Нагорном Карабахе
10:35 27.09.2020 (обновлено: 10:46 27.09.2020)
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© Фото : Посольство Армении в РФПосол Армении в Москве Вардан Тоганян
© Фото : Посольство Армении в РФ
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ереван заявил, что не планирует перебрасывать военные силы в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику после обострения обстановки в регионе.
"Сейчас нет необходимости переброски, так как армия Нагорного Карабаха принимает соответствующие меры. По данным мы знаем, что два танка сбито, азербайджанский вертолёт сбит, то есть меры предпринимаются", - сказал посол Армении в РФ Вардан Тогонян в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Он отметил, что уточняется, насколько мощны данные меры, "но в любом случае, в дополнительных мерах, то есть в переброске, необходимости нет".
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Позже МО Азербайджана заявило, что азербайджанские ВС начали контрнаступательную операцию по всей линии соприкосновения в Карабахе. Минобороны Армении заявило, что Азербайджан потерял три танка, есть, предположительно, и "потери в живой силе". Военные Азербайджана заявили об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.