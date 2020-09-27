Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577833314.html
Армянский посол оценил ситуацию в Нагорном Карабахе
Ереван заявил, что не планирует перебрасывать военные силы в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику после обострения обстановки в регионе. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T10:35
2020-09-27T10:46
минобороны армении
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
обострение конфликта в нагорном карабахе
нагорный карабах
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574396705_0:9:960:549_1400x0_80_0_0_f2bae667ef35809296da19c0c351228a.jpg
<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Ереван заявил, что не планирует перебрасывать военные силы в непризнанную <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахскую Республику</a> после обострения обстановки в регионе.Он отметил, что уточняется, насколько мощны данные меры, "но в любом случае, в дополнительных мерах, то есть в переброске, необходимости нет".Ранее в воскресенье МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Позже МО Азербайджана заявило, что азербайджанские ВС начали контрнаступательную операцию по всей линии соприкосновения в Карабахе. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Армении</a> заявило, что Азербайджан потерял три танка, есть, предположительно, и "потери в живой силе". Военные Азербайджана заявили об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200716/1574401775.html
https://ria.ru/20160310/1387410475.html
нагорно-карабахская республика
сша
нагорный карабах
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574396705_107:0:960:640_1400x0_80_0_0_9424f1459c4583cbf37cd300c1206220.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минобороны армении, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, обострение конфликта в нагорном карабахе, нагорный карабах, армения, в мире

Армянский посол оценил ситуацию в Нагорном Карабахе

10:35 27.09.2020 (обновлено: 10:46 27.09.2020)
3521
© Фото : Посольство Армении в РФПосол Армении в Москве Вардан Тоганян
Посол Армении в Москве Вардан Тоганян - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Фото : Посольство Армении в РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ереван заявил, что не планирует перебрасывать военные силы в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику после обострения обстановки в регионе.

"Сейчас нет необходимости переброски, так как армия Нагорного Карабаха принимает соответствующие меры. По данным мы знаем, что два танка сбито, азербайджанский вертолёт сбит, то есть меры предпринимаются", - сказал посол Армении в РФ Вардан Тогонян в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Армянские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля, 08:00
На чьей стороне Россия в армяно-азербайджанском конфликте?
Он отметил, что уточняется, насколько мощны данные меры, "но в любом случае, в дополнительных мерах, то есть в переброске, необходимости нет".
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Позже МО Азербайджана заявило, что азербайджанские ВС начали контрнаступательную операцию по всей линии соприкосновения в Карабахе. Минобороны Армении заявило, что Азербайджан потерял три танка, есть, предположительно, и "потери в живой силе". Военные Азербайджана заявили об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Нагорный Карабах. Архив - РИА Новости, 1920, 10.03.2016
10 марта 2016, 03:17
Армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном КарабахеПодробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости.
727102
Обсудить0
Минобороны АрменииОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШАОбострение конфликта в Нагорном КарабахеНагорный КарабахАрменияВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер Армении выступил с обращением к народу
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II
Католикос всех армян прервал визит в Италию из-за ситуации в Карабахе
Вид на архитектурный комплекс Башни Пламени в Баку
Эксперт рассказал, на что готов Баку чтобы решить карабахский вопрос
Квартира в Нагорном Карабахе, разрушенная после обстрела
В Нагорном Карабахе сообщили о потерях среди населения при артобстреле
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Пашинян допустил признание независимости Карабаха
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
В Госдуме прокомментировали слова Пашиняна о независимости Карабаха
Уничтожение азербайджанских танков военными Армении. Сто-кадр видео
В Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию
Уничтожение танков Азербайджана
Минобороны Армении показало кадры уничтожения азербайджанских танков
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев прокомментировал обострение конфликта в Карабахе
Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с ситуацией с Арменией, 27 сентября
Глава Азербайджана обратится к народу из-за обострения ситуации в регионе
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Пашинян позвонил Путину обсудить обострение в Карабахе
Депутат Государственной Думы Константин Затулин во время пресс-конференции на тему: Петр Порошенко уже приступил к фальсификации президентских выборов в Москве. 24 января 2019
В Госдуме оценили возможные последствия обострения в Карабахе
Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с ситуацией с Арменией, 27 сентября
Президент Азербайджана заявил о жертвах и раненых среди населения
Нагорный Карабах
Президент непризнанной НКР объявил в Карабахе военное положение
Минобороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения армянской техники
Минобороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения армянской техники
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Путин: АЭС работают на репутацию России как страны высоких технологий
02:24Путин рассказал об эффективности атомной отрасли России на фоне COVID-19
02:03Названы необычные признаки приближающегося инсульта
02:00Как не заболеть вирусной инфекцией? Пять лайфхаков
01:43Ереван показал кадры уничтожения азербайджанской военной колонны
01:40Стали известны даты саммита "Большой двадцатки"
01:36Форум регионов России и Белоруссии впервые пройдет онлайн из-за COVID-19
01:19Матвиенко оценила сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией
01:12Трамп прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
01:10Россия "доверяет мудрости белорусского народа", заявила Матвиенко
01:05На МКС увеличилась скорость утечки воздуха
00:47Байден прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
00:41Глава МИД Армении обсудил ситуацию в Карабахе с замгоссекретаря США
00:26В Москве и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за COVID-19
00:18Назван регион с самым здоровым образом жизни
00:05Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года
23:39Посол России назвал главную помеху восстановлению сообщения с Белоруссией
23:13В Карабахе сообщили о десятках погибших в результате боевых действий
23:05В Москве умерли 16 пациентов с коронавирусом
22:42США прокомментировали обострение конфликта в Карабахе
Лента новостейМолния