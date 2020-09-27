https://ria.ru/20200927/karabakh-1577833314.html

Армянский посол оценил ситуацию в Нагорном Карабахе

Ереван заявил, что не планирует перебрасывать военные силы в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику после обострения обстановки в регионе. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T10:35

2020-09-27T10:35

2020-09-27T10:46

минобороны армении

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

обострение конфликта в нагорном карабахе

нагорный карабах

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Ереван заявил, что не планирует перебрасывать военные силы в непризнанную <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахскую Республику</a> после обострения обстановки в регионе.Он отметил, что уточняется, насколько мощны данные меры, "но в любом случае, в дополнительных мерах, то есть в переброске, необходимости нет".Ранее в воскресенье МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Позже МО Азербайджана заявило, что азербайджанские ВС начали контрнаступательную операцию по всей линии соприкосновения в Карабахе. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Армении</a> заявило, что Азербайджан потерял три танка, есть, предположительно, и "потери в живой силе". Военные Азербайджана заявили об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200716/1574401775.html

https://ria.ru/20160310/1387410475.html

нагорно-карабахская республика

сша

нагорный карабах

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны армении, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, обострение конфликта в нагорном карабахе, нагорный карабах, армения, в мире