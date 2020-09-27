https://ria.ru/20200927/karabakh-1577832477.html

В Нагорном Карабахе сообщили о потерях среди населения при артобстреле

Защитник прав человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян сообщил о потерях среди населения во время артобстрела со стороны... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T10:09

2020-09-27T10:09

2020-09-27T10:31

обострение конфликта в нагорном карабахе

нагорно-карабахская республика

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 27 сен — РИА Новости.</strong> Защитник прав человека непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Артак Бегларян сообщил о потерях среди населения во время артобстрела со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>."Рано утром 27 сентября Азербайджан открыл ракетно-артиллерийский огонь и использовал беспилотные летательные аппараты, нанося удары по многочисленным гражданским поселениям и объектам инфраструктуры, включая столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>", — говорится в сообщении, опубликованном на странице офиса омбудсмена в <a href="https://www.facebook.com/ArtsakhOmbuds/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.По его данным, в Мартунинском районе погибли женщина и ребенок, два человека ранены. Обстрелу подверглись также школы, в том числе в Степанакерте, получила повреждения гражданская инфраструктура, добавил Бегларян.В заявлении решительно осуждается "грубое нарушение Азербайджаном норм международного гуманитарного права". Кроме того, омбудсмен призвал международное сообщество дать оценку действиям Баку, особенно в условиях эпидемии COVID-19, и принять меры по нейтрализации угроз для жителей Нагорного Карабаха.Об очередном обострении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе стало известно сегодня утром. Как заявил пресс-секретарь президента непризнанной республики, азербайджанские военные обстреляли населенные пункты на территории Нагорного Карабаха, в том числе его столицу Степанакерт.В Баку и Ереване обвиняют в обстрелах друг друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В Минобороны Армении заявляют, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана.Кроме того, в Ереване заявили, что сбили два азербайджанских вертолета и три беспилотника, а также уничтожили три танка. Военные Азербайджана сообщают об уничтожении 12 армянских зенитных комплексов.Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200927/karabakh-1577831259.html

https://ria.ru/20200927/karabakh-1577830667.html

нагорно-карабахская республика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение конфликта в нагорном карабахе, нагорно-карабахская республика, в мире