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https://ria.ru/20200927/karabakh-1577832477.html
В Нагорном Карабахе сообщили о потерях среди населения при артобстреле
Защитник прав человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян сообщил о потерях среди населения во время артобстрела со стороны... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T10:09
2020-09-27T10:31
обострение конфликта в нагорном карабахе
нагорно-карабахская республика
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 27 сен — РИА Новости.</strong> Защитник прав человека непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Артак Бегларян сообщил о потерях среди населения во время артобстрела со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>."Рано утром 27 сентября Азербайджан открыл ракетно-артиллерийский огонь и использовал беспилотные летательные аппараты, нанося удары по многочисленным гражданским поселениям и объектам инфраструктуры, включая столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>", — говорится в сообщении, опубликованном на странице офиса омбудсмена в <a href="https://www.facebook.com/ArtsakhOmbuds/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.По его данным, в Мартунинском районе погибли женщина и ребенок, два человека ранены. Обстрелу подверглись также школы, в том числе в Степанакерте, получила повреждения гражданская инфраструктура, добавил Бегларян.В заявлении решительно осуждается "грубое нарушение Азербайджаном норм международного гуманитарного права". Кроме того, омбудсмен призвал международное сообщество дать оценку действиям Баку, особенно в условиях эпидемии COVID-19, и принять меры по нейтрализации угроз для жителей Нагорного Карабаха.Об очередном обострении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе стало известно сегодня утром. Как заявил пресс-секретарь президента непризнанной республики, азербайджанские военные обстреляли населенные пункты на территории Нагорного Карабаха, в том числе его столицу Степанакерт.В Баку и Ереване обвиняют в обстрелах друг друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В Минобороны Армении заявляют, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана.Кроме того, в Ереване заявили, что сбили два азербайджанских вертолета и три беспилотника, а также уничтожили три танка. Военные Азербайджана сообщают об уничтожении 12 армянских зенитных комплексов.Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577831259.html
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577830667.html
нагорно-карабахская республика
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РИА Новости
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обострение конфликта в нагорном карабахе, нагорно-карабахская республика, в мире

В Нагорном Карабахе сообщили о потерях среди населения при артобстреле

10:09 27.09.2020 (обновлено: 10:31 27.09.2020)
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© РИА Новости / PAN Photo / Давит Абрамян / Перейти в фотобанкОкрестности города Степанакерта Непризнанной Нагорно-Карабахской Республики
Окрестности города Степанакерта Непризнанной Нагорно-Карабахской Республики - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / PAN Photo / Давит Абрамян
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ЕРЕВАН, 27 сен — РИА Новости. Защитник прав человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян сообщил о потерях среди населения во время артобстрела со стороны Азербайджана.
"Рано утром 27 сентября Азербайджан открыл ракетно-артиллерийский огонь и использовал беспилотные летательные аппараты, нанося удары по многочисленным гражданским поселениям и объектам инфраструктуры, включая столицу Степанакерт", — говорится в сообщении, опубликованном на странице офиса омбудсмена в Facebook.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
09:37
В Армении заявили о сбитом азербайджанском беспилотнике на границе
По его данным, в Мартунинском районе погибли женщина и ребенок, два человека ранены. Обстрелу подверглись также школы, в том числе в Степанакерте, получила повреждения гражданская инфраструктура, добавил Бегларян.
В заявлении решительно осуждается "грубое нарушение Азербайджаном норм международного гуманитарного права". Кроме того, омбудсмен призвал международное сообщество дать оценку действиям Баку, особенно в условиях эпидемии COVID-19, и принять меры по нейтрализации угроз для жителей Нагорного Карабаха.
Об очередном обострении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе стало известно сегодня утром. Как заявил пресс-секретарь президента непризнанной республики, азербайджанские военные обстреляли населенные пункты на территории Нагорного Карабаха, в том числе его столицу Степанакерт.
В Баку и Ереване обвиняют в обстрелах друг друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В Минобороны Армении заявляют, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана.
Кроме того, в Ереване заявили, что сбили два азербайджанских вертолета и три беспилотника, а также уничтожили три танка. Военные Азербайджана сообщают об уничтожении 12 армянских зенитных комплексов.
Карабахские военные армии обороны Нагорного Карабаха на первой линии обороны. Апрель 2016 года - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
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Ереван оценил заявления Баку о начале контрнаступления в Карабахе
Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение конфликта в Нагорном КарабахеНагорно-Карабахская РеспубликаВ мире
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