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https://ria.ru/20200927/karabakh-1577831259.html
В Армении заявили о сбитом азербайджанском беспилотнике на границе
Армянские вооруженные силы сбили на границе с Азербайджаном беспилотник сопредельной стороны, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T09:37
2020-09-27T09:57
минобороны армении
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
обострение конфликта в нагорном карабахе
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости.</strong> Армянские вооруженные силы сбили на границе с <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a> беспилотник сопредельной стороны, сообщила пресс-секретарь минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян.Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сообщала, что сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана.Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Позже МО Азербайджана заявило, что азербайджанские ВС начали контрнаступательную операцию по всей линии соприкосновения в Карабахе. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Армении</a> заявило, что Азербайджан потерял три танка, есть, предположительно, и "потери в живой силе". Военные Азербайджана заявили об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200716/1574401775.html
https://ria.ru/20200715/1574383126.html
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
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минобороны армении, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, обострение конфликта в нагорном карабахе, азербайджан, армения, в мире

В Армении заявили о сбитом азербайджанском беспилотнике на границе

09:37 27.09.2020 (обновлено: 09:57 27.09.2020)
2005
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости. Армянские вооруженные силы сбили на границе с Азербайджаном беспилотник сопредельной стороны, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.
"ВС Армении сбили на северо-восточном направлении (госграницы – ред.) беспилотный летательный аппарат противника", - сказала Степанян.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля, 08:00
На чьей стороне Россия в армяно-азербайджанском конфликте?
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сообщала, что сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана.
Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Позже МО Азербайджана заявило, что азербайджанские ВС начали контрнаступательную операцию по всей линии соприкосновения в Карабахе. Минобороны Армении заявило, что Азербайджан потерял три танка, есть, предположительно, и "потери в живой силе". Военные Азербайджана заявили об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Обстрел вооруженными силами Армении Товузского района Азербайджана - РИА Новости, 1920, 15.07.2020
15 июля, 13:40
Эксперт оценил военные потенциалы Баку и Еревана
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Минобороны АрменииОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШАОбострение конфликта в Нагорном КарабахеАзербайджанАрменияВ мире
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