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Азербайджан проводит контрнаступательную операцию в Карабахе
МО Азербайджана заявило, что ВС в воскресенье начали контрнаступательную операцию по всей линии фронта в Карабахе. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T08:26
2020-09-27T08:45
обострение конфликта в нагорном карабахе
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
армения
минобороны азербайджана
нагорный карабах
азербайджан
в мире
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<strong>БАКУ, 27 сен – РИА Новости.</strong> МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что ВС в воскресенье начали контрнаступательную операцию по всей линии фронта в Карабахе.Азербайджанское военное ведомство заявило о сбитом вертолете ВВС страны, члены экипажа живы.Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам…", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться.По его сообщению, "личный состав и танковые подразделения при поддержке подразделений ракетно-артиллерийских войск, фронтовой авиации и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), обнаружив большое количество живой силы, военные объекты и боевую технику вооруженных сил Армении, расположенных на передней линии и в глубине обороны противника, уничтожают их".Мо заявляет, что были уничтожены "12 единиц зенитно-ракетных комплексов "OSA" подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Армении".Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200716/1574401775.html
https://ria.ru/20200715/1574383126.html
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нагорно-карабахская республика
сша
армения
нагорный карабах
азербайджан
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обострение конфликта в нагорном карабахе, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, минобороны азербайджана, нагорный карабах, азербайджан, в мире

Азербайджан проводит контрнаступательную операцию в Карабахе

08:26 27.09.2020 (обновлено: 08:45 27.09.2020)
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСитуация в зоне карабахского конфликта
Ситуация в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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БАКУ, 27 сен – РИА Новости. МО Азербайджана заявило, что ВС в воскресенье начали контрнаступательную операцию по всей линии фронта в Карабахе.
Азербайджанское военное ведомство заявило о сбитом вертолете ВВС страны, члены экипажа живы.
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам…", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться.
"В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование Азербайджанской Армии приняло решение начать контрнаступательную операцию наших войск по всему фронту", - заявило МО Азербайджана.
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По его сообщению, "личный состав и танковые подразделения при поддержке подразделений ракетно-артиллерийских войск, фронтовой авиации и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), обнаружив большое количество живой силы, военные объекты и боевую технику вооруженных сил Армении, расположенных на передней линии и в глубине обороны противника, уничтожают их".
Мо заявляет, что были уничтожены "12 единиц зенитно-ракетных комплексов "OSA" подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Армении".
"Боевой вертолет Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана был сбит в Тертерском направлении, члены экипажа живы. Молниеносная контрнаступательная операция наших войск продолжается", - сообщает военное ведомство.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение конфликта в Нагорном КарабахеОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияМинобороны АзербайджанаНагорный КарабахАзербайджанВ мире
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