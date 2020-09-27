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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/eskalatsiya-1577843873.html
Премьер Армении выступил с обращением к народу
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T15:28
2020-09-27T16:20
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> обратился к нации в связи с обострением конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Он не исключил, что эскалация ситуации может выйти за пределы региона и угрожать международной безопасности.По словам Пашиняна, сейчас Армия обороны Карабаха ведет упорные бои и с честью выполняет поставленные перед ней задачи."Армянский народ готов к войне, так как всегда осознавал, что насаждаемая в Азербайджане армянофобия, вражда и ненависть не могли привести к другим результатам &lt;…&gt; Армения является гарантом безопасности и независимости Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха. — Прим. ред.). Армения потенциалом своего населения и госсистемы приложит все усилия для защиты границ родины", — сказал премьер-министр.Он добавил, что Ереван приложит дипломатические, военные и политические усилия, чтобы принудить противника к миру.Он также призвал страны — сопредседатели Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> не допустить разрастания конфликта и его выхода за пределы региона, а международные организации — использовать все рычаги влияния, чтобы удержать <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a> от вмешательства в конфликт.Обострение в Нагорном КарабахеСитуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась сегодня утром. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные обстреляли населенные пункты на ее территории, в том числе столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерт</a>. Есть жертвы среди мирного населения.<a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> возлагают вину за обострение ситуации друг на друга. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a>.Власти Армении ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. То же самое сделало руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Российский МИД призывал Баку и Ереван немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам. В Организации Договора о коллективной безопасности подчеркнули, что конфликт должен быть разрешен только мирным путем при содействии Минской группы ОБСЕ. При этом в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a> отметили, что <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> не обращалась за помощью в урегулировании.Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577838090.html
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577833314.html
Опять: Путин спаси! А кто там говорил об европейском выборе, не Пашинян случайно? Вот пусть теперь к Макрону бежит о спасении просит.
199
Понравилось 30 лет нефтегаз из страны высасывать, а тут диктаторско клановая система рушится молодёжь растёт, которая не хочет в дикой стране жить , беларусь тому пример. Батька страну 26 лет доил, агония в центре европы
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нагорный карабах
азербайджан
армения
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никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Премьер Армении выступил с обращением к народу

15:28 27.09.2020 (обновлено: 16:20 27.09.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе.
Он не исключил, что эскалация ситуации может выйти за пределы региона и угрожать международной безопасности.
По словам Пашиняна, сейчас Армия обороны Карабаха ведет упорные бои и с честью выполняет поставленные перед ней задачи.
"Армянский народ готов к войне, так как всегда осознавал, что насаждаемая в Азербайджане армянофобия, вражда и ненависть не могли привести к другим результатам <…> Армения является гарантом безопасности и независимости Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха. — Прим. ред.). Армения потенциалом своего населения и госсистемы приложит все усилия для защиты границ родины", — сказал премьер-министр.
Армянский солдат в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 12:57Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Армения заявила, что Азербайджан задел ее территорию, стреляя по Карабаху
Он добавил, что Ереван приложит дипломатические, военные и политические усилия, чтобы принудить противника к миру.

"Мы осознаем, что военные действия могут перекинуться на территорию Армении, дестабилизировать ситуацию, и поэтому объявили военное положение и мобилизацию <…> Наше дело справедливое, и это преступное посягательство вновь получит достойный контрудар", — продолжил Пашинян.

Он также призвал страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ не допустить разрастания конфликта и его выхода за пределы региона, а международные организации — использовать все рычаги влияния, чтобы удержать Турцию от вмешательства в конфликт.

Обострение в Нагорном Карабахе

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась сегодня утром. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные обстреляли населенные пункты на ее территории, в том числе столицу Степанакерт. Есть жертвы среди мирного населения.
Баку и Ереван возлагают вину за обострение ситуации друг на друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.
Власти Армении ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. То же самое сделало руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Российский МИД призывал Баку и Ереван немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам. В Организации Договора о коллективной безопасности подчеркнули, что конфликт должен быть разрешен только мирным путем при содействии Минской группы ОБСЕ. При этом в ОДКБ отметили, что Армения не обращалась за помощью в урегулировании.
Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Посол Армении в Москве Вардан Тоганян - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 10:35
Армянский посол оценил ситуацию в Нагорном Карабахе
8030145617135
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
Популярные комментарии
Опять: Путин спаси! А кто там говорил об европейском выборе, не Пашинян случайно? Вот пусть теперь к Макрону бежит о спасении просит.
27 сентября, 15:35
ОЮОстапенко Юлия
164901124
Понравилось 30 лет нефтегаз из страны высасывать, а тут диктаторско клановая система рушится молодёжь растёт, которая не хочет в дикой стране жить , беларусь тому пример. Батька страну 26 лет доил, агония в центре европы
27 сентября, 15:56
KKKerk Krenston
242413143
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