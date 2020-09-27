https://ria.ru/20200927/chernobyl-1577828393.html

Украина грозит миру "вторым Чернобылем", заявил экс-депутат Рады

Ситуация в атомной энергетике Украины вызывает опасения и может привести к катастрофе, заявил экс-депутат Рады Евгений Мураев. Видео выступления опубликовано на РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T06:24

2020-09-27T06:24

2020-09-27T06:24

евгений мураев

ситуация на украине

чернобыльская аэс

украина

в мире

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Украина грозит миру "вторым Чернобылем"

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. </strong>Ситуация в атомной энергетике <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> вызывает опасения и может привести к катастрофе, заявил экс-депутат Рады <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Muraev/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Мураев</a>. Видео выступления опубликовано на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=9Gv3_BSglUk&feature=youtu.be&t=1814" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube</a>-канале политика.Мураев подчеркнул, что атомная энергетика страны находится в "удручающем состоянии". Все регламенты уже давно устарели, и работа отрасли продолжается в административном режиме, добавил политик.Авария на <a href="http://ria.ru/organization_CHernobylskaja_AEHS/" target="_blank">Чернобыльской АЭС</a> произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор энергоблока № 4. В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Согласно выводам специалистов, основной причиной произошедшего стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого блока.

https://ria.ru/20200830/katastrofa-1576494397.html

ftfeshnik И что? Это не новость. Закрывайте станции, проводите профилактику. К России не хотите обращаться за помощью? Придётся. Всё развалили сами, теперь с ужасом об этом говорите. 40

Nikki_5519 Что бы это значило? Дайте денег пока не началось? 36

15

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений мураев, ситуация на украине, чернобыльская аэс, украина, в мире