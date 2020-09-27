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https://ria.ru/20200927/chernobyl-1577828393.html
Украина грозит миру "вторым Чернобылем", заявил экс-депутат Рады
Ситуация в атомной энергетике Украины вызывает опасения и может привести к катастрофе, заявил экс-депутат Рады Евгений Мураев. Видео выступления опубликовано на РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T06:24
2020-09-27T06:24
евгений мураев
ситуация на украине
чернобыльская аэс
украина
в мире
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Украина грозит миру "вторым Чернобылем"
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. </strong>Ситуация в атомной энергетике <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> вызывает опасения и может привести к катастрофе, заявил экс-депутат Рады <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Muraev/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Мураев</a>. Видео выступления опубликовано на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=9Gv3_BSglUk&amp;feature=youtu.be&amp;t=1814" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube</a>-канале политика.Мураев подчеркнул, что атомная энергетика страны находится в "удручающем состоянии". Все регламенты уже давно устарели, и работа отрасли продолжается в административном режиме, добавил политик.Авария на <a href="http://ria.ru/organization_CHernobylskaja_AEHS/" target="_blank">Чернобыльской АЭС</a> произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор энергоблока № 4. В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Согласно выводам специалистов, основной причиной произошедшего стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого блока.
https://ria.ru/20200830/katastrofa-1576494397.html
И что? Это не новость. Закрывайте станции, проводите профилактику. К России не хотите обращаться за помощью? Придётся. Всё развалили сами, теперь с ужасом об этом говорите.
40
Что бы это значило? Дайте денег пока не началось?
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украина
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евгений мураев, ситуация на украине, чернобыльская аэс, украина, в мире

Украина грозит миру "вторым Чернобылем", заявил экс-депутат Рады

06:24 27.09.2020
31291
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСаркофаг на энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции
Саркофаг на энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Ситуация в атомной энергетике Украины вызывает опасения и может привести к катастрофе, заявил экс-депутат Рады Евгений Мураев. Видео выступления опубликовано на YouTube-канале политика.

"Нас не боятся, но мы опасны. <...> Вы видите и слышите многих экспертов, которые говорят, что Чернобыль может повториться", — отметил парламентарий.

Мураев подчеркнул, что атомная энергетика страны находится в "удручающем состоянии". Все регламенты уже давно устарели, и работа отрасли продолжается в административном режиме, добавил политик.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор энергоблока № 4. В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Согласно выводам специалистов, основной причиной произошедшего стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого блока.
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На Украине заявили об угрозе катастрофы страшнее Чернобыля
254716653259
Обсудить15
Евгений МураевСитуация на УкраинеЧернобыльская АЭСУкраинаВ мире
Популярные комментарии
И что? Это не новость. Закрывайте станции, проводите профилактику. К России не хотите обращаться за помощью? Придётся. Всё развалили сами, теперь с ужасом об этом говорите.
27 сентября, 06:44
ftfeshnikftfeshnik
3700300
Что бы это значило? Дайте денег пока не началось?
27 сентября, 06:31
NNikki_5519
22131000
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